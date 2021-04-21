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Правила «дедов» в Советской армии

Правила

«Дедовщина» в армии и на флоте СССР возникла в 60-х – начале 70-х годов ХХ века. Это позорное явление унаследовала и современная российская армия – периодически в СМИ появляется информация о трагических последствиях издевательств старослужащих над «молодыми».

Для миллионов советских граждан, отслуживших в армии в 70 – 90-е годы, слово «дед» стало не только обозначением степени родства.

Кто такие «деды» и откуда они взялись


«Деды» – это привилегированна я категория солдат, ефрейторов и сержантов, прослуживших в армии полтора года (когда в СССР служили еще 2 года). По негласным правилам, «дедам» «по сроку службы не положено» выполнять ряд армейских обязанностей. За них работу должны делать «духи» (только что призванные) или «черпаки» (отслужившие год).

«Деды» – это такие «паханы» в погонах. К слову, возникновение подобного кастового деления в Вооруженных силах СССР многие объясняют как раз тем, что в армию с определенного времени стали призывать судимых. Стройбат состоял их них едва ли не наполовину.

Как отмечают исследователи феномена советской (российской) «дедовщины» – данное явление не могло возникнуть без преступного, умышленного попустительства со стороны офицеров – им было выгодно, чтобы «деды» «строили» младших по призыву, потому что так легче контролировать вверенное командиру подразделение: проще спросить со сравнительно небольшой группы старослущащих, чем следить за всем взводом (ротой).

Что никогда не сделает «правильный» «дед»


«Дедушка», конечно же, не станет мыть полы – это вообще западло. И в принципе любая обременительная работа – не для него. «Деды» не ходят на утреннюю зарядку, не подрываются спрыгивать с верхних ярусов коек в казарме по команде «Рота, подъем!». Во-первых, наверху спят только «душары» и «беспонтовые» «черпаки». Во-вторых, «деду» «по сроку службы положено» быть медлительным – «париться» за него должны другие, он свое отпрыгал. «Деды» стараются занять в армии «теплые» места – они каптерщики, хлеборезы.

В Советской армии «дедов» можно было безошибочно различить по внешнему виду. Внешность – паспорт «дедушки», его непременный атрибут. Уважающий себя «дед» никогда не будет выглядеть «по-духовски». Отличительные особенности, которые должны были свидетельствоват ь о наивысшем социальном статусе военнослужащего срочной службы, имелись практически в каждом предмете одежды и обуви старослужащего. Бляха кожаного ремня, непременно загнутая вовнутрь, – сияет, надраенная «пастой гои» как зеркало на солнце. Кокарда на фуражке (в холодное врем года – на шапке) загнута так же, как и ременная бляха. Сама шапка – «ведром» (особая форма «дедовского» головного убора, получавшаяся после оснащения шапки специальными вставками и последующей глажки).

«Парадка» – выходной китель – безукоризненно выглаженная и новая (чаще – «отжатая» у «духа»). На ней должны быть все значки, которые только возможно достать – от комсомольского до гвардейского. Форма х/б, как и шинель (бушлат) – ушитые. Сапоги – яловые, укороченные, каблуки обрезанные «на конус», с подковами. Прическа – спереди чуб, сзади по уставу, с окантовкой. Зимой под х\б – «вшивник» (свитер или что-то другое, тоже неуставное, но теплое).

«Подшива» (подворотничок) – никаких стандартных «духовских», только аккуратно сложенный в несколько слоев белоснежный кусок разорванной простыни или наволочки, желательно толщиной едва ли не с палец – это особый шик. «Дед» подшивается (вернее ему подшивают «духи») только черными нитками. «Деды»-«дембеля» (солдаты и сержанты после выхода приказа министра обороны о демобилизации их призыва) носят на «подшиве» вышитый знак «ДМБ».

Манера одеваться: шапка (фуражка) – на затылке, верхняя пуговица на кителе – расстегнута, крючок на х/б не используется вообще. Сапоги – гармошкой. Ремень – висит на… (на причиндалах, скажем так).

«Правильный» «дед» не гоняет «духов» – это удел «черпаков». В столовую «деды» тоже стараются не ходить – еду им должны носить «духи» «Дед»-«дембель» мыслями уже «там», на гражданке. Он отдает свое положенное на завтрак масло «духам», а сам заканчивает приводить в порядок свою карнавальную дембельскую форму.

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