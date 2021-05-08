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Лучшая еда для набора массы

Мышцы из воздуха не возникнут, хоть ночуй в спортзале. Правильное питание — вот основа красивого и гармоничного тела. Базовое правило набора массы состоит в увеличении калорийности питания примерно на 20%. Добавляя больше калорий, вы будете набирать больше жира; добавляя меньше калорий, вы не будете обеспечивать организм материалом и энергией для строительства мышц. А вот и список лучших продуктов, которые позволят вам без труда построить мускульный каркас.

Лучшая еда для набора массы

Гречневая каша


Как источник углеводов, гречневая каша проигрывает почти всем другим крупам. Но тут есть очень много аминокислот, необходимых для роста мышц. Кроме того, гречка содержит и другие вещества, способствующие укреплению кровеносной системы — что тоже немаловажно при активных тренировках.

Лучшая еда для набора массы

Яйца


Прекрасный завтрак, который идеально подойдет для быстрого набора массы. Здесь масса белка и много витамина D, предохраняющего от повреждения мышечные связки.

Лучшая еда для набора массы

Тунец


Лучшая пища для спортсмена ever: тунец — это чистейший белок безо всякой лишней ерунды. Через час-полтора после тренировки можно съесть целую банку консервированного тунца и получить все, что требуется усталому организму.

Лучшая еда для набора массы

Паста


Идеальным вариантом будет приготовить пасту с куриной грудкой на пару: столько углеводов и белка не получить ни из какого другого источника.
Макаронные изделия вообще отличный выбор еды для спортсмена — если, конечно, не добавлять в них сливок и бекона.

Лучшая еда для набора массы

Спаржа


Свежая спаржа должна присутствовать в рационе обязательно. Спаржа содержит и белок (правда, не очень много) и калий для работы кровеносной системы, и цинк для роста мышц.

Лучшая еда для набора массы

Индейка


Обилие фосфора делает индейку неплохой альтернативой рыбе, а белка здесь содержится до 50% от общего веса. Примите за правило готовить индейку минимум три-четыре раза в неделю. Лучше варить или готовить на пару.

Лучшая еда для набора массы

Папайя


Только в папайе содержится уникальное вещество папаин, активно способствующее расщеплению поступивших с пищей белков. Попробуйте есть несколько кусочков папайи после каждого второго приема пищи.

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