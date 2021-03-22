Если ваш мужчина – транжира
Мечта практически каждой девушки выйти замуж раз и навсегда. И вот наступает момент, когда вы становитесь мужем и женой.
Теперь все общее: жилье, еда, бюджет. Вы, как женщина, храните домашний очаг, создаете в доме уют, балуете своего супруга вкусностями. Он, в свою очередь, как истинный добытчик, приносит домой деньги. И вот оказывается, что глава семьи совсем не умеет распоряжаться финансами, разбрасывая их направо и налево. Если Ваш любимый – транжира, не стоит отчаиваться, ведь такая ситуация поправима.
Не стоит спешить с выводами
Сначала следует разобраться, действительно ли мужчина сорит деньгами. Так кого же называют транжирами? Поступки такого человека зависят от его настроения, которое может меняться резко и неожиданно. В результате за пару секунд он решает, что ему нужен именно этот костюм: стильный, элегантный, дорогой. Кроме того, транжира может покупать приглянувшиеся вещи не по своим финансам. «Пускай и в кредит, зато я выгляжу как царь», – думает мужчина, а в этот момент машина стоит не заправленная, коммунальные платежи не оплачены, дети дома голодные (если уже есть малыши в семье). Дорогостоящие покупки необходимы для привлечения внимания к своей личности. Таким образом, подобные вещи демонстрируют социальный статус человека. Чтобы остановить бессмысленное расточительство, следует выяснить его причины.
Почему транжира сорит деньгами
• Поддержание социального статуса. Возможно, у Вашего супруга влиятельное окружение, в котором он хочет выглядеть как «свой». В этом случае для поддержания имиджа мужчина будет тратить больше, чем может себе позволить, ведь отставать от таких товарищей нельзя.
• Прибавка к зарплате или повышение. Дополнительные средства будут казаться «лишними», а значит есть возможность потратить больше, чем можно было раньше. В результате тратится еще больше.
• Безотказность в детстве. Если Вашему мужу его родители ни в чем не отказывали, покупали только самое лучшее, дорогое или то, что он хотел, тогда удивляться нечему. Мальчик вырос вместе со своими прихотями и требованиями. А вот выросли ли его возможности, он не замечает.
• Разнообразие в жизни. Когда в жизни становится скучно и все кажется монотонным, мы хотим что-то новое. Мужчина не является исключением, поэтому он тратит почти весь бюджет на приобретение чего-нибудь эдакого. Правда, после этой покупки кризис в семейном бюджете может наступить быстрее, чем кажется.
И прежде, чем пилить мужа о его транжирстве, выясните основную причину такого поведения и постарайтесь вместе решить эту проблему. Здесь главное показать своему мужчине, что Вы его понимаете, но неожиданные траты негативно отражаются на семье. Откровенный разговор поможет расставить все точки над «И», и вы снова счастливая семейная пара.
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