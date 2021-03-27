Почему саморезы бывают разных цветов и как их правильно использовать

Белые саморезы - бюджетные шурупы, которые используют под отделочными материалами / Фото: skmt.ru

Желтые саморезы

Оцинкованные саморезы более яркие и блестящие, по сравнению с латунными / Фото: sc01.alicdn.com

Черные саморезы

Перед покупкой черных саморезов обязательно уточните, из каких материалов они изготовлены / Фото: img01.taobaocdn.com

При выборе цвета учитывайте влажность в помещении и агрессивность окружающей среды / Фото: wangdagroup.uz