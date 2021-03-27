Почему саморезы бывают разных цветов и как их правильно использовать

Зачастую при покупке саморезов обращают внимание на шаг резьбы или размер. А ведь многие люди даже не подозревают, что цвет тоже имеет значение. Желтый, белый, черный - не просто декоративная отделка, а специальное разделение саморезов по их особенностям. Novate.ru расскажет, почему нужно учитывать цвет самонарезающих винтов и для каких целей их использовать.
<h2>Белые саморезы</h2>
Белые саморезы - бюджетные шурупы, которые используют под отделочными материалами / Фото: skmt.ru
Самонарезающие шурупы изготовляют из твердых марок стали. Сами изделия получаются светло-серого оттенка, который принято называть белым. Белые саморезы считаются самыми дешевыми, поскольку в них содержится нержавеющая сталь. Шурупы устойчивы к коррозии, прочные (служат десятилетиями) и способны выдерживать большие нагрузки. Самонарезающие винты используют для внутренних работ, если влажность в помещении не превышает 65%. Чаще всего их прячут под отделочными материалами из-за непривлекательного внешнего вида.
Также бывают оцинкованные белые саморезы. От обычных они отличаются повышенной прочностью, поскольку изготавливаются из углеродистой стали. Однако из-за углерода шурупы подвержены коррозии. Чтобы ржавчина не разъела самонарезающие винты, гальваническим методом их обрабатывают цинком. Оцинковка защищает шурупы от коррозии и придает крепежным элементам серебристый оттенок. Такие саморезы можно использовать и для внутренних, и для наружных работ. Но лучше не скреплять ими детали, которые в перспективе могут подвергаться избыточному воздействию влаги.
Желтые саморезы
Оцинкованные саморезы более яркие и блестящие, по сравнению с латунными / Фото: sc01.alicdn.com
Первая разновидность желтых саморезов - оцинкованные крепежные изделия. Стандартные серебристо-серые шурупы обрабатывают в специальном пассивирующем растворе (неорганические вещества с окислительными свойствами). Хромовая кислота - один из ингредиентов жидкости, поэтому процедура называется хроматной пассивацией. В результате саморезы покрываются желтой конверсионной пленкой в 0,5 мкм, которая улучшает антикоррозийные свойства шурупов. Крепежные элементы хорошо смотрятся на дверных петлях и других деталях похожего оттенка.
Вторая разновидность - латунные желтые саморезы. Они стоят несколько дороже и сделаны из медного сплава, куда входит железо, марганец, никель, цинк, свинец. По сравнению с обычными желтыми шурупами, латунные отличаются повышенной износостойкостью, не ржавеют без защитной обработки, не магнитятся и даже при длительном воздействии низких температур не теряют своих свойств. Различить оцинкованные винты и саморезы из латуни очень просто. Первые блестят и переливаются золотом, а вторые выглядят попроще.
Черные саморезы
Перед покупкой черных саморезов обязательно уточните, из каких материалов они изготовлены / Фото: img01.taobaocdn.com
Черные самонарезающие шурупы - самые популярные крепежные элементы. Однако будьте внимательны: продаются и просто окрашенные в черный цвет винты без защитной обработки. Обязательно уточняйте у продавца, из чего сделаны саморезы и какими свойствами обладают. Правильные шурупы изготавливают из углеродистой стали, а темного оттенка добиваются тремя разными способами.
Первый - цинкование. В результате хроматирования толщина покрытия получается от 0,25 до 1 мкм, обеспечивая разную степень защиты от ржавления. Выбирайте шурупы, которые прошли этап промасливания, поскольку они более износоустойчивы. Черные оцинкованные саморезы подходят для агрессивной химической среды и условий с повышенной влажностью.
Второй - оксидирование. На поверхности шурупа образовывается оксидная пленка, предотвращающая коррозию. Она лучше защищает от ржавчины, чем хромированный слой. Крепежные элементы предназначены для внутренних работ в помещениях с низкой влажностью. Чтобы использовать их в более агрессивных условиях, нужно промаслить саморезы или сделать гидрофобизирование. Тогда на изделиях образуется водоотталкивающий слой. Оксидированные шурупы - отличный вариант, если нужны саморезы под покраску.
При выборе цвета учитывайте влажность в помещении и агрессивность окружающей среды / Фото: wangdagroup.uz
Третий - фосфатирование. В результате процесса винты покрываются защитной пленкой 2–15 мкм. Слой состоит из фосфатов железа и для ее нанесения применяется Мажеф - порошок из фосфора, марганца и железа. Покрытие практически невозможно повредить и на него отлично ложится краска. Фосфатированные саморезы - подходящий вариант для скрепления деталей в условиях повышенной влажности.
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