Опасные растения для домашних животных в саду и на даче. Список топ-4

В тёплое время года мы часто выезжаем на дачу со своими питомцами. Им эта поездка доставляет ничуть не меньше радости, чем нам с вами. Вдоволь побегать и порезвиться на природе без поводка. Об этом мечтает, пожалуй, каждая собака или кошка. Но, гулять в саду нужно осторожно. Есть растения, которые чрезвычайно опасны для домашних животных. Если такая растительность есть и на вашей даче, то нужно будет убрать её подальше. Так вы защитите здоровье ваших четвероногих друзей.

Ядовитые растения на даче для кошек и собак. Знайте врага в лицо!

Если вы часто отдыхаете на даче со своими питомцами, то лучше вообще не сажать эти растения. Ну, а если они у вас всё-таки растут на участке, то животных от них нужно оградить. Вот список из 4-х наиболее распространённых растений на наших дачах, которые могут принести существенный вред здоровью ваших питомцев.

1. Папоротник

Основная угроза в этом растении кроется в его листьях. Они ядовиты.

Если кошка или собака наедятся листьев папоротника, то у них могут возникнуть диарея, судороги и появится рвота.

2. Лилия

Этот красивый садовый цветок весьма токсичен для зверушек. Если даже совсем небольшая часть лилии попадёт в организм домашнего питомца, это может привести к поражению почек.

3. Плющ

Литья плюща тоже содержат ядовитые вещества. Поэтому, при его поедании может появиться расстройство желудка, слюноотделение, проблемы с дыханием и даже удушье.

4. Гортензия

В цветочках этого растения присутствуют цианиды, одни из самых быстродействующих ядов. Они вызывают у животных рвоту и диарею, а также колики в животе.

Какие домашние растения опасны для наших четвероноги друзей вам расскажут вот в этом видео.