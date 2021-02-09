20 знаменитых киноролей, которые чуть не сыграли другие актеры

Все время от времени допускают ошибки. Знаменитые актеры тоже люди и иногда принимают решения, из-за которых потом кусают локти и подсчитывают убытки до конца жизни. Даже опытные голливудские звезды порой отказываются от ролей в фильмах, которые после выхода на экраны приобретают статус культовых. В некоторых случаях, конечно, это из-за невозможности совместить график съемок с другими проектами, и тогда у них нет другого выбора.



Впрочем, тот выбор актеров, который получается в итоге, часто оказывается очень удачным, и потом просто невозможно себе представить в данной роли кого-то еще. Перед вами — знаменитые роли в кино, которые изначально должны были сыграть другие актеры, но не срослось.











Дженнифер Лоуренс в роли Беллы, «Сумерки».



Будучи поклонницей «Сумеречной саги», Дженнифер ходила на прослушивание на главную женскую роль в знаменитой экранизации. Однако ее внешность не подошла для образа хрупкой и отстраненной Беллы.







Робин Уильямс в роли Джека Торренса, «Сияние».



Трудно в это поверить, но Робина Уильямса всерьез рассматривали для роли Джека Торренса, основного персонажа фильма «Сияние». Стэнли Кубрик отказался от его кандидатуры, сочтя его слишком психопатическим.







Скарлетт Йоханссон в роли Лисбет Саландер, «Девушка с татуировкой дракона».

Режиссер фильма Дэвид Финчер решил , что Йоханссон слишком привлекательна для плохо социализированной, техно-готической героини Лисбет. С этим уж точно не поспоришь.Уилл Смит в роли Джанго Освобожденного.Уилл Смит хотел, чтобы режиссер Квентин Тарантино переписал сценарий и увеличил значимость главного персонажа в сюжете. «Я играю только главные роли», — заявил актер . Но Тарантино с ним не согласился.Брюс Уиллис в роли Сэма, «Привидение».Трудно себе представить, но Брюс Уиллис (который тогда был супругом Деми Мур) был первым кандидатом на роль Сэма. Однако актер отказался от предложения режиссера, так как считал , что фильм не будет успешным из-за того, что главный герой почти весь фильм мертвый.Эмили Блант в роли Черной Вдовы, кинематографическая вселенная Marvel Большинство согласится, что Скарлетт Йоханссон отлично сыграла Черную Вдову в фильмах вселенной Marvel, но изначально эта роль принадлежала Эмили Блант. На вопрос о том, почему она все-таки не снялась в них, актриса отвечала в интервью: «Было не время для этой роли».Николас Кейдж в роли «Рестлера».Изначально именно Николас Кейдж был утвержден на главную роль в фильме «Рестлер», однако актер отказался от предложения в пользу своего друга Микки Рурка, который заинтересовался этой ролью. Нужно признать, что, будучи бывшим боксером, Рурк идеально подошел на главную роль в этом фильме.Гвинет Пэлтроу в роли Роуз, «Титаник».Трудно представить кого-то еще в главной женской роли в этом фильме, но сначала Джеймса Кэмерона не впечатлила игра Кейт Уинслет . Он хотел, чтобы главную героиню в его фильме сыграла Гвинет Пэлтроу. Но Кейт Уинслет приложила все возможные и невозможные усилия, чтобы заполучить эту роль, и ей это удалось.Анджелина Джоли в роли Райан Стоун, «Гравитация».Сначала самой предпочтительной кандидатурой на главную роль в научно-фантастической драме «Гравитация» была Анджелина Джоли. Но актрисе пришлось отказаться от этого предложения, потому что она работала над собственным фильмом, «В краю крови и мёда». Говорят, Анджелина была очень зла на Сандру Буллок.Леонардо Ди Каприо в роли психопата, «Американский психопат».Известно, что Леонардо Ди Каприо выразил заинтересованность в главной роли в фильме «Американский психопат», но режиссер в итоге выбрал Кристиана Бэйла и попал в яблочко.Ким Бейсингер в роли Миранды Пристли, «Дьявол носит Prada».Ким Бейсингер участвовала в прослушиваниях на роль капризного главного редактора Миранды Пристли в фильме «Дьявол носит Prada», но, к счастью, роль досталась Мерил Стрип , которая блестяще с ней справилась.Риз Уизерспун в роли Марлы Сингер, «Бойцовский клуб».Еще один невероятный факт: главную женскую роль в культовом фильме «Бойцовский клуб» сначала предлагали Риз Уизерспун. Она отказалась, потому что сочла фильм слишком мрачным. Что ж, наверное, она была права.Шон Коннери в роли Гэндальфа, «Властелин колец».Продюсеры «Властелина колец» обратились к Шону Коннери с предложением сыграть Гэндальфа. Коннери отказался от роли, потому что сценарий показался ему слишком странным. Кстати, если бы он принял предложение, то стал бы самым высокооплачиваемым актером в истории кинематографа.Джим Керри в роли Локи, «Тор».Вы можете себе представить , каким стал бы этот фильм, если бы Джим Керри сыграл Локи? На самом деле актер долго оставался фаворитом в кастинге, но в итоге роль досталась Тому Хиддлстону.Джон Траволта в роли Форреста Гампа.Траволта отказался от «странной роли» в фильме « Форрест Гамп ». Но позже актер говорил, что очень сожалеет о таком решении.Мэрилин Монро в роли Холли Голайтли, «Завтрак у Тиффани».Автор «Завтрака у Тиффани» Трумен Капоте хотел, чтобы главную роль в экранизации его новеллы сыграла Мэрилин Монро, и ее даже утвердили. Но продюсеры фильма выбрали Одри Хепбёрн, как только узнали, что актриса заинтересовалась этой ролью.Уилл Смит в роли Нео, «Матрица».Уилл Смит отказался от предложения сыграть Нео в «Матрице» в пользу фильма «Дикий, дикий Запад», который в итоге провалился в прокате. «В тот момент я как актер не был достаточно мудрым, чтобы сыграть в этом фильме», — позже заявлял Уилл Смит . Хорошо, что Киану Ривз сообразил, что роль того стоит.Джереми Айронс в роли Ганнибала Лектера, «Молчание ягнят».Джереми Айронс отказался от роли маньяка в фильме «Молчание ягнят», потому что не захотел играть такого жестокого человека. Очевидно, Энтони Хопкинс был другого мнения: за эту роль он получил премию «Оскар».Дженсен Эклс в роли Капитана Америки Изначально именно Дженсен Эклс должен был сыграть Капитана Америку, но он был слишком занят другими проектами.Мадонна в роли Фриды Кало.Мадонна всегда интересовалась искусством Фриды Кало и хотела сыграть роль этой знаменитой художницы в фильме . Однако продюсеры решили утвердить на эту роль Сальму Хайек, и правильно сделали.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)