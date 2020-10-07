Известные пироги из разных стран

Известный сайт Pinterest составил рейтинг самых запрашиваемых и популярных пирогов в интернете. Предлагаем вам оценить 8 самых известных вкусностей с разных уголков нашей планеты.
Ингредиенты для теста:
- 1 л кипяченого теплого молока
- 4 яйца
- 1 кг муки
- 200 г маргарина или сливочного масла
- 1 стакан сахара
- щепотка соли
- 1 упаковка сухих дрожжей
- растительное масло
Для начинки:
- 500 г клубники
- взбитые сливки
- желирующий порошок
Приготовление:
- Запекаем бисквитное тесто, загнув его по краям, чтобы потом начинка не вытекла. Можно купить готовое тесто.
- Готовим желейную заливку: в небольшую кастрюльку залить 250 мл воды, желирующий порошок и 30 г сахара. Помешивая, варим до кипения.
- Выкладываем на тесто клубнику и заливаем ее желейной заливкой.
- 15 минут до загустения — и пирог готов! По желанию можно залить сверху взбитыми сливками.
Мексика — лимонный пирог
Ингредиенты:
- 1 банка концентрированного молока
- 1 банка сгущенного молока
- 1 крупный лимон
- 500 г сухого печенья (вроде «Юбилейного»)
Приготовление:
- Вскрываем банки с концентрированным и сгущенным молоком — смешиваем в чашке содержимое банок.
- Далее выжимаем сок из лимона и выливаем в молоко. Чем меньше лимонного сока, тем более жидким получается крем в итоге. Размешиваем. Молоко свернется — это нормально, не переживайте.
- На дно формы кладем слой печенья (под него лучше положить фольгу), сверху — щедрый слой крема, печенье — крем, и так до тех пор, пока не кончится крем.
- Убираем в холодильник на ночь. Утром уже можно наслаждаться прекрасно пропитанным лимонным тортом из печенек.
Австралия — французский шелковый торт Ингредиенты:
- 15 шт. печенья «Орео» (или шоколадного печенья)
- 5 ст. л. растопленного сливочного масла
- 1,5 стакана сливок
- 200 г шоколада
- 1 стакан сливок
- 1/2 ч. л. экстракта ванили
- 1 ст. л. сахара
- шоколадная стружка
Приготовление:
- Раскрошенное печенье смешиваем с растопленным маслом и выкладываем на дно формы. Ставим в холодильник до затвердения.
- Делаем шоколадный слой: сливки выливаем в миску и ставим в микроволновку на 1,5–2 минуты. В горячие сливки добавляем кусочки шоколада и перемешиваем венчиком до однородной массы. Ставим в холодильник минимум на час, чтобы крем охладился и слегка загустел.
- Для ванильного слоя смешиваем сливки с ванилью и сахаром. Закрываем смесь пленкой и ставим в холодильник на 30 минут. После взбиваем.
- Далее достаем нашу затвердевшую массу с печеньем. Наносим на него сначала шоколадный крем, затем ванильный. Ставим в холодильник на час. Украшаем шоколадной стружкой, и можно подавать.
Испания — яблочная чимичанга
Ингредиенты:
- 8–10 мучных лепешек (тортильи)
- 5 яблок
- 1/2 стакана воды
- 1/4 стакана кукурузного крахмала
- 1/2 стакана сахара
- 1/2 ч. л. корицы
- 1 ст. л. лимонного сока
Приготовление:
- В кастрюлю наливаем воды, добавляем сахар, корицу, лимонный сок, щепотку соли и крахмал. Доводим до кипения, постоянно помешивая. Кипятим примерно 3 минуты.
- Яблоки чистим и нарезаем на небольшие кубики, добавляем в сироп, уменьшаем температуру и варим еще 10 минут (до тех пор, пока яблоки не станут мягкими). Даем остыть.
- Намазываем яблочную начинку на корж тортильи, заворачиваем блин и обжариваем на растительном масле.
- Смешиваем 0,5 стакана сахара с 1 ст. л. корицы. Обваливаем жареную чимичангу в сахарно-коричной смеси — и яблочный десерт можно подавать к столу! По желанию можно полить чимичангу карамелью, сгущенным молоком или мороженым. Вместо коржей тортильи также можно использовать домашние жареные блины.
Бостонский кремовый торт
Ингредиенты для бисквита:
- 125 г муки
- 1 ч. л. разрыхлителя
- 150 г сахара
- 4 яйца, разделенных на желтки и белки
- 1 ч. л. лимонного сока
- 3 ст. л. растительного масла
Для крема:
- 2 яйца
- 30 г крахмала
- 100 г сахара
- 500 мл молока
- 50 г сливочного масла
- 1 пакетик ванилина
Для глазури:
- 200 г темного шоколада
- 50 г сливок
Приготовление:
- Смешиваем муку, разрыхлитель и 50 г сахара.
- Желтки растираем с лимонным соком и растительным маслом.
- Белки взбиваем с оставшимися 100 г сахара до мягких пиков. Потом добавляем треть белков к желткам, взбиваем; затем оставшиеся две трети, взбиваем.
- Постепенно подсыпаем к яйцам мучную смесь и осторожно вымешиваем лопаточкой до однородности.
- Дно формы прокладываем пекарской бумагой и слегка смазываем растительным маслом (кроме боков). Выпекаем бисквит в разогретой до 175 °С духовке минут 30–40. Остужаем в форме — так бисквит не осядет и не уменьшится в диаметре.
- Готовый бисквит разрезаем на три коржа. Два нижних прослаиваем кремом и складываем в торт.
- Делаем глазурь: ставим в водяную баню поломанный шоколад и сливки и, помешивая, доводим до однородной консистенции.
- Заливаем глазурью верхний корж и бока торта. И сразу можно подавать!
Великобритания — пастуший пирог
Ингредиенты:
- 1 большой лук
- 2,5 ст. л. сливочного масла
- 700 г картофеля
- 2 морковки
- 1 ч. л. молотого кориандра
- 1 зубчик чеснока
- 0,5 ст. л. муки
- 300 мл мясного бульона
- 500 г фарша из баранины
- 1,5 ч. л. куркумы
- зеленый горошек
- 100 г сыра пармезан
- 1 яйцо
Приготовление:
- Все овощи очищаем. Картофель нарезаем крупными кусками, лук — кубиками, морковь — тонкой соломкой. Чеснок измельчаем.
- Картофель отвариваем в кипящей подсоленной воде до готовности, далее делаем из него пюре. Добавляем 1,5 ст. л. сливочного масла, кориандр и соль, перемешиваем. Даем немного остыть, после чего добавляем яйцо и еще раз перемешиваем. Накрываем и отставляем.
- В сковороде разогреваем оставшееся масло, обжариваем лук, морковь и чеснок 2–3 минуты. Добавляем фарш, перемешиваем и готовим на среднем огне, разминая ложкой комки, 6–7 минут.
- Сливаем из сковороды излишки масла. Добавляем обжаренную на сухой сковороде до золотистого цвета муку и готовим 1 минуту. Вливаем бульон, размешиваем и готовим 1 минуту после кипения. Далее уменьшаем огонь и тушим 10 минут. За 4 минуты до окончания добавляем зеленый горошек.
- Разогреваем духовку до 190 °С. Помещаем фарш в форму для выпечки, сверху с помощью кулинарного мешка выкладываем слой картофельного пюре, посыпаем натертым сыром и запекаем 50–60 минут.
Франция — открытый пирог с цукини и козьим сыром
Ингредиенты:
- 250 г готового песочного теста
- 2 кг цукини
- 120 г свежего козьего сыра
- 2 лука среднего размера
- 100 г рассыпчатого жирного творога
- 4–5 ст. л. оливкового масла
- свежемолотый черный перец
- 10 помидоров черри
- 1 пучок укропа
- 2 яйца
Приготовление:
- Натираем 3 цукини на крупную терку, добавляем 1 ст. л. соли и оставляем на полчаса. Отжимаем лишний сок.
- Тесто раскатываем и выкладываем в форму. Накалываем вилкой и смазываем желтком. Охлаждаем в холодильнике 15 минут. Потом выпекаем его в духовке при 180 °С до золотистой корочки.
- Оставшиеся цукини нарезаем тонкими кружками, бланшируем в течение минуты и обсушиваем.
- Готовим начинку: измельченный лук и половинки помидоров обжариваем в масле в течение 3 минут. Добавляем к нему тертые цукини и готовим 5 минут. Остужаем, смешиваем с творогом, яйцом, рубленым укропом, солью и перцем.
- Начинку выкладываем в тесто, на нее внахлест кладем кружочки цукини из пункта 3. Выпекаем 15 минут при 180 °С. Далее посыпаем козьим сыром и печем еще 10 минут. Готово!
Бразилия — клубничный торт
Ингредиенты:
- 500 г клубники
- 400 мл клубничной творожной массы
- 500 г сухого печенья (вроде «Юбилейного»)
- взбитые сливки
Приготовление:
- Раскладываем размолотое печенье в тарелку как основу. Либо можно насыпать в стаканчики — будет много маленьких порций.
- Поверх основы ровным слоем распределяем клубничный творог.
- Используем клубнику и взбитые сливки для оформления десерта.
- Помещаем результат в холодильник для пропитки. Вот и все, приятного аппетита!
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