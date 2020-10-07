С нами не соскучишься!

7 963 подписчика
not logged

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Фишкин
    Обоссаться!Писсуар де Пари: ...
  • Wlad Wlad
    Как мининум две из них Маргарет Тетчер и Ангела Меркель являются ПОЛНЫМИ МРАЗЯМИ. *** Тетчер устроила войну на Фолкле...5 знаменитых женщ...
  • Отари Хидирбегишвили
    Ленин, рожденный Марией Срулевной Бланк – еврейкой по национальности, с детских лет патологически ненавидел всё русс...Что из образа Лен...

Известные пироги из разных стран

Известный сайт Pinterest составил рейтинг самых запрашиваемых и популярных пирогов в интернете. Предлагаем вам оценить 8 самых известных вкусностей с разных уголков нашей планеты.

Известные пироги из разных стран

Известные пироги из разных стран Ингредиенты для теста:


  • 1 л кипяченого теплого молока

  • 4 яйца

  • 1 кг муки

  • 200 г маргарина или сливочного масла

  • 1 стакан сахара

  • щепотка соли

  • 1 упаковка сухих дрожжей

  • растительное масло


Для начинки:

  • 500 г клубники

  • взбитые сливки

  • желирующий порошок


Приготовление:

  • Запекаем бисквитное тесто, загнув его по краям, чтобы потом начинка не вытекла. Можно купить готовое тесто.

  • Готовим желейную заливку: в небольшую кастрюльку залить 250 мл воды, желирующий порошок и 30 г сахара. Помешивая, варим до кипения.

  • Выкладываем на тесто клубнику и заливаем ее желейной заливкой.

  • 15 минут до загустения — и пирог готов! По желанию можно залить сверху взбитыми сливками.


Мексика — лимонный пирог


Известные пироги из разных стран Ингредиенты:

  • 1 банка концентрированного молока

  • 1 банка сгущенного молока

  • 1 крупный лимон

  • 500 г сухого печенья (вроде «Юбилейного»)


Приготовление:

  • Вскрываем банки с концентрированным и сгущенным молоком — смешиваем в чашке содержимое банок.

  • Далее выжимаем сок из лимона и выливаем в молоко. Чем меньше лимонного сока, тем более жидким получается крем в итоге.
    Размешиваем. Молоко свернется — это нормально, не переживайте.

  • На дно формы кладем слой печенья (под него лучше положить фольгу), сверху — щедрый слой крема, печенье — крем, и так до тех пор, пока не кончится крем.

  • Убираем в холодильник на ночь. Утром уже можно наслаждаться прекрасно пропитанным лимонным тортом из печенек.


Австралия — французский шелковый торт Известные пироги из разных стран Ингредиенты:

  • 15 шт. печенья «Орео» (или шоколадного печенья)

  • 5 ст. л. растопленного сливочного масла

  • 1,5 стакана сливок

  • 200 г шоколада

  • 1 стакан сливок

  • 1/2 ч. л. экстракта ванили

  • 1 ст. л. сахара

  • шоколадная стружка


Приготовление:

  • Раскрошенное печенье смешиваем с растопленным маслом и выкладываем на дно формы. Ставим в холодильник до затвердения.

  • Делаем шоколадный слой: сливки выливаем в миску и ставим в микроволновку на 1,5–2 минуты. В горячие сливки добавляем кусочки шоколада и перемешиваем венчиком до однородной массы. Ставим в холодильник минимум на час, чтобы крем охладился и слегка загустел.

  • Для ванильного слоя смешиваем сливки с ванилью и сахаром. Закрываем смесь пленкой и ставим в холодильник на 30 минут. После взбиваем.

  • Далее достаем нашу затвердевшую массу с печеньем. Наносим на него сначала шоколадный крем, затем ванильный. Ставим в холодильник на час. Украшаем шоколадной стружкой, и можно подавать.


Испания — яблочная чимичанга


Известные пироги из разных стран Ингредиенты:

  • 8–10 мучных лепешек (тортильи)

  • 5 яблок

  • 1/2 стакана воды

  • 1/4 стакана кукурузного крахмала

  • 1/2 стакана сахара

  • 1/2 ч. л. корицы

  • 1 ст. л. лимонного сока


Приготовление:

  • В кастрюлю наливаем воды, добавляем сахар, корицу, лимонный сок, щепотку соли и крахмал. Доводим до кипения, постоянно помешивая. Кипятим примерно 3 минуты.

  • Яблоки чистим и нарезаем на небольшие кубики, добавляем в сироп, уменьшаем температуру и варим еще 10 минут (до тех пор, пока яблоки не станут мягкими). Даем остыть.

  • Намазываем яблочную начинку на корж тортильи, заворачиваем блин и обжариваем на растительном масле.

  • Смешиваем 0,5 стакана сахара с 1 ст. л. корицы. Обваливаем жареную чимичангу в сахарно-коричной смеси — и яблочный десерт можно подавать к столу! По желанию можно полить чимичангу карамелью, сгущенным молоком или мороженым. Вместо коржей тортильи также можно использовать домашние жареные блины.


Бостонский кремовый торт


Известные пироги из разных стран Ингредиенты для бисквита:

  • 125 г муки

  • 1 ч. л. разрыхлителя

  • 150 г сахара

  • 4 яйца, разделенных на желтки и белки

  • 1 ч. л. лимонного сока

  • 3 ст. л. растительного масла


Для крема:

  • 2 яйца

  • 30 г крахмала

  • 100 г сахара

  • 500 мл молока

  • 50 г сливочного масла

  • 1 пакетик ванилина


Для глазури:

  • 200 г темного шоколада

  • 50 г сливок


Приготовление:

  • Смешиваем муку, разрыхлитель и 50 г сахара.

  • Желтки растираем с лимонным соком и растительным маслом.

  • Белки взбиваем с оставшимися 100 г сахара до мягких пиков. Потом добавляем треть белков к желткам, взбиваем; затем оставшиеся две трети, взбиваем.

  • Постепенно подсыпаем к яйцам мучную смесь и осторожно вымешиваем лопаточкой до однородности.

  • Дно формы прокладываем пекарской бумагой и слегка смазываем растительным маслом (кроме боков). Выпекаем бисквит в разогретой до 175 °С духовке минут 30–40. Остужаем в форме — так бисквит не осядет и не уменьшится в диаметре.

  • Готовый бисквит разрезаем на три коржа. Два нижних прослаиваем кремом и складываем в торт.

  • Делаем глазурь: ставим в водяную баню поломанный шоколад и сливки и, помешивая, доводим до однородной консистенции.

  • Заливаем глазурью верхний корж и бока торта. И сразу можно подавать!


Великобритания — пастуший пирог


Известные пироги из разных стран Ингредиенты:

  • 1 большой лук

  • 2,5 ст. л. сливочного масла

  • 700 г картофеля

  • 2 морковки

  • 1 ч. л. молотого кориандра

  • 1 зубчик чеснока

  • 0,5 ст. л. муки

  • 300 мл мясного бульона

  • 500 г фарша из баранины

  • 1,5 ч. л. куркумы

  • зеленый горошек

  • 100 г сыра пармезан

  • 1 яйцо


Приготовление:

  • Все овощи очищаем. Картофель нарезаем крупными кусками, лук — кубиками, морковь — тонкой соломкой. Чеснок измельчаем.

  • Картофель отвариваем в кипящей подсоленной воде до готовности, далее делаем из него пюре. Добавляем 1,5 ст. л. сливочного масла, кориандр и соль, перемешиваем. Даем немного остыть, после чего добавляем яйцо и еще раз перемешиваем. Накрываем и отставляем.

  • В сковороде разогреваем оставшееся масло, обжариваем лук, морковь и чеснок 2–3 минуты. Добавляем фарш, перемешиваем и готовим на среднем огне, разминая ложкой комки, 6–7 минут.

  • Сливаем из сковороды излишки масла. Добавляем обжаренную на сухой сковороде до золотистого цвета муку и готовим 1 минуту. Вливаем бульон, размешиваем и готовим 1 минуту после кипения. Далее уменьшаем огонь и тушим 10 минут. За 4 минуты до окончания добавляем зеленый горошек.

  • Разогреваем духовку до 190 °С. Помещаем фарш в форму для выпечки, сверху с помощью кулинарного мешка выкладываем слой картофельного пюре, посыпаем натертым сыром и запекаем 50–60 минут.


Франция — открытый пирог с цукини и козьим сыром


Известные пироги из разных стран Ингредиенты:

  • 250 г готового песочного теста

  • 2 кг цукини

  • 120 г свежего козьего сыра

  • 2 лука среднего размера

  • 100 г рассыпчатого жирного творога

  • 4–5 ст. л. оливкового масла

  • свежемолотый черный перец

  • 10 помидоров черри

  • 1 пучок укропа

  • 2 яйца


Приготовление:

  • Натираем 3 цукини на крупную терку, добавляем 1 ст. л. соли и оставляем на полчаса. Отжимаем лишний сок.

  • Тесто раскатываем и выкладываем в форму. Накалываем вилкой и смазываем желтком. Охлаждаем в холодильнике 15 минут. Потом выпекаем его в духовке при 180 °С до золотистой корочки.

  • Оставшиеся цукини нарезаем тонкими кружками, бланшируем в течение минуты и обсушиваем.

  • Готовим начинку: измельченный лук и половинки помидоров обжариваем в масле в течение 3 минут. Добавляем к нему тертые цукини и готовим 5 минут. Остужаем, смешиваем с творогом, яйцом, рубленым укропом, солью и перцем.

  • Начинку выкладываем в тесто, на нее внахлест кладем кружочки цукини из пункта 3. Выпекаем 15 минут при 180 °С. Далее посыпаем козьим сыром и печем еще 10 минут. Готово!


Бразилия — клубничный торт


Известные пироги из разных странИнгредиенты:

  • 500 г клубники

  • 400 мл клубничной творожной массы

  • 500 г сухого печенья (вроде «Юбилейного»)

  • взбитые сливки


Приготовление:

  • Раскладываем размолотое печенье в тарелку как основу. Либо можно насыпать в стаканчики — будет много маленьких порций.

  • Поверх основы ровным слоем распределяем клубничный творог.

  • Используем клубнику и взбитые сливки для оформления десерта.

  • Помещаем результат в холодильник для пропитки. Вот и все, приятного аппетита!


источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:





Известные пироги из разных стран

И не забудьте:
Известные пироги из разных странПодписаться на мой Instagram
Ссылка на первоисточник
Обсудить

Картина дня

наверх