Шедевры уничтоженные усердием, а также глупостью, тупостью и разгильдяйством

Многие произведения искусства терялись во времени, были уничтожены злодеями и сумасшедшими фанатами, кидающимися на них с ножами и кислотой. Но имеется много произведений, которые были уничтожены по излишнему усердию, тупости, злобе, разгильдяйству и глупости…



1. Фреска «Тайная вечеря»

2. Свиток «Заснеженные горы»

3. Полотно экспрессиониста Марка Ротко «Чёрное на коричневом».

4. Инсталляция «Когда оно начинает капать с потолка»

5. Инсталляция «Моя кровать»

6. Инсталляция «Восстановление первой публичной демонстрации авторазрушающегося искусства».

7. Фреска Элиаса Гарсиа Мартинеса «Ecce Homo»

8. Буддийские статуи у подножия гор Гиндукуш

9. Вазы времен династии Цин

10. Коньяк «Clos de Griffier Vieux» 1788-го года.

11. Скульптура «Пьяный сатир»

12. Статуя короля Себастьяна I

13. Кресло Наполеона

14. Мраморы Элгина

15. 2300-летний храм майя

16. Ваза династии Цин

17. Барельеф с маской бога Меркурия

18. Нимфа музыки