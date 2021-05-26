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15 дизайнерских штуковин, которые выводят быт на новый уровень


15 дизайнерских штуковин, которые выводят быт на новый уровень

Проходят те времена, когда большинство людей были рады так называемому «евроремонту». Уже хочется чего-то более качественного и красивого, чем простой белый пластик, и даже мебель из «Икеи» не способна удовлетворить запросы. Обратим внимание на модные дизайнерские штучки, которые классно смотрятся в быту, а также снаружи здания.

1. Скамейки


Скамейки на батареях. | Фото: Dama.bg.

Скамейки на батареях. | Фото: Dama.bg.

Современные батареи, стилизованные под скамейки - это функциональное решение для торгового центра или аэропорта.

2. Коробки


Спичечные коробки в виде книг. | Фото: Yaplakal.com.

Спичечные коробки в виде книг. | Фото: Yaplakal.com.

Спичечные коробки, выполненные в виде обложек известных книг, станут отличным подарком для коллекционера, да и в целом оригинальной вещицей для дома.

3. Сахарница


Сахарница с необычной крышкой. | Фото: Dama.bg.

Сахарница с необычной крышкой. | Фото: Dama.bg.

Сахарница с оригинальной крышкой, под которой спрятаны щипчики. С их помощью можно легко подцепить кусочек сахара.

4. Стол


Стол с необычными ножками. | Фото: uCrazy.ru.

Стол с необычными ножками. | Фото: uCrazy.ru.

Деревянный стол из натурального дерева с оригинальными ножками, сделанными в виде карандашей, прекрасно впишется и в кабине, и в столовую.

5. Шторка-дверь


Бамбуковая шторка. | Фото: Notinerd.

Бамбуковая шторка. | Фото: Notinerd.

Бамбуковая шторка, которая выглядит, как самая настоящая дверь - оригинальное решение для дачи или городской квартиры.

6. Мусорное ведро


Мусорное ведро в аэропорту. | Фото: Yaplakal.

Мусорное ведро в аэропорту. | Фото: Yaplakal.

Мусорное ведро в виде прозрачного чемодана - маленькая символичная деталь в интерьере аэропорта.

7. Дизайн баночки


Банка с грибами. | Фото: MainFun.Ru.

Банка с грибами. | Фото: MainFun.Ru.

Банка с маринованными грибами, которая и сама выполнена в виде небольшого реалистичного гриба. По мнению Novate.ru, такую баночку можно смело преподнести в качестве презента бабушке, коллеге по работе или подруге.

8. Подставка для телефона


Тележка с подставкой для телефона. | Фото: The world news platform.

Тележка с подставкой для телефона. | Фото: The world news platform.

Жизнь современного человека немыслима без гаджетов. Неудивительно, что подставки для них появляются в самых разных местах. Например, в тележке для супермаркета.

9. Радиоприемник


Приемник в стиле «Coca-cola». | Фото: Всяко.нет.

Приемник в стиле «Coca-cola». | Фото: Всяко.нет.

Небольшой радиоприемник с дизайном Coca-Cola - милая молодежная безделушка, которую можно везде брать с собой.

10. Вывеска


Оригинальная вывеска. | Фото: Женские хитроспетения.

Оригинальная вывеска. | Фото: Женские хитроспетения.

Вывеска этого Макдональдса была выполнена под заказ в общей стилистике старинной архитектуры Зальцбурга.

11. Пузырчатая пленка


Новый вид пузырчатой пленки. | Фото: Reddit.

Новый вид пузырчатой пленки. | Фото: Reddit.

Новый вид пузырчатой пленки с пузырьками в виде пчелиных сот. По мнению Novate.ru лопать пузырьки такого вида еще приятнее, чем обычные.

12. Домик для собаки


Спальное место для собаки. | Фото: Dama.bg.

Спальное место для собаки. | Фото: Dama.bg.

Если ваша собака всеми силами пытается пробраться в вашу кровать, а вы сопротивляетесь, попробуйте купить ей лесенку-домик. Конструкция имеет верхнюю площадку, которая позволит любимцу спать рядом с вами, не залезая в кровать.

13. Мерный стакан


Мерный стакан с весами. | Фото: MainFun.Ru.

Мерный стакан с весами. | Фото: MainFun.Ru.

Мерный стакан со встроенными электронными весами, которые позволят узнать не только объем, но и вес ингредиентов.

14. Люстра


Люстра в виде шишки. | Фото: Dama.bg.

Люстра в виде шишки. | Фото: Dama.bg.

Люстра в виде шишки станет чудесным украшением для кухни, гостиной или детской.

15. Технические резервуары


Технические резервуары, стилизованные под рекламу. | Фото: Reddit.

Технические резервуары, стилизованные под рекламу. | Фото: Reddit.

Технические резервуары, стилизованные под гигантские баночки Колы и Спрайта. Такое решение позволило решить сразу две проблемы: замаскировать неприглядные конструкции и сделать рекламу производителям газированных напитков.

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15 дизайнерских штуковин, которые выводят быт на новый уровень

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15 дизайнерских штуковин, которые выводят быт на новый уровеньПодписаться на мой Instagram
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