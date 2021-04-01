Удивительные случаи многоплодных беременностей

В последнее время на фоне распространения ЭКО многоплодные беременности возникают чаще, чем раньше (тогда это все-таки было скорее исключением, чем правилом). Однако в истории зафиксированы удивительные случаи многоплодных «бэби-бумов» в отдельных семьях, и о них мы расскажем.
Четверняшки Смит – 1750 г.
Сегодня шанс появления четверни составляет 1 к 800 000, а четверняшки Смит родились задолго до гормональной терапии и ЭКО – в 1750 году. Семья Смит жила в маленькой ирландской деревушке и занималась фермерством. Каково же было удивление миссис Смит, когда ее беременность закончилась рождением аж четырех здоровых мальчиков! К сожалению, неизвестна их дальнейшая судьба – ведь детская смертность в то время была чрезвычайно высокой. Этот случай – один из самых ранних задокументированных случаев такого рода.
Знаменитые пятерняшки Дион
Канадские пятерняшки Дион были первыми однояйцевыми пятерняшками, пережившими младенчество. Во время беременности их мать думала, что вынашивает близнецов, но 28 мая 1934 выяснилось, что это слегка не так. Родители – Элзир и Олива Дион – были абсолютно не готовы нести такую ношу, ведь у них кроме новорожденных, дома еще сидели трое по лавкам. Тут вмешалось государство и взяло опеку над пятерняшками Дион, так как случай стал известен всему миру и этих девочек стали рассматривать как национальное достояние.
Рядом с фермой Дион были построены больница и детский сад. Эта «больница» была чем-то вроде зоопарка или шоу «за стеклом», только вместо животных в ней находились сестры Дион. Посетители павильона через специальные односторонние экраны наблюдали за тем, как девочки учатся, играют и гуляют. Территория была ограждена забором с колючей проволокой, и работал там целый штат сотрудников – обслуживающий персонал, медсестры, охранники… Это место называли Квинтвиль (что-то вроде Пятернябург) и оно много лет (пока сестры не выросли и не послали всех к черту) было популярнее, чем Ниагарский водопад!
В настоящее время две из пяти сестер Дион по-прежнему в добром здравии. Они предпочитают уединенную жизнь, подальше от публики. В 1998 году близнецы Дион получили компенсацию 4 млн долларов за то, что в детстве государство цинично использовало их с целью наживы.
Шестерняшки – звезды реалити-шоу
10 мая 2004 года американка Кейт Госселин родила трех мальчиков и трех девочек на сроке почти 30 недель. Кроме того, до этого у нее уже была одна беременность, которая закончилась родами девочек-близнецов. Итого: восемь детей, двойняшки и шестерняшки. Кейт лечили от бесплодия, что и вылилось в итоге вот в такой впечатляющий результат. Несколько лет семья Госселин участвовала в реалити-шоу на телевидении, которое называлось «Джон и Кейт плюс 8″. В 2009 году родители развелись. Суд присудил дом и полную опеку над детьми матери.
Единственные в мире выжившие семерняшки
19 ноября 1997 года у семьи Маккохью из Айовы родились семерняшки. Плюс у них уже была одна дочь. Малыши родились на 9 недель раньше срока, и у двоих был церебральный паралич. Когда врачи узнали, что женщина беременна семью детьми, они начали уговаривать ее сделать селективную редукцию – в этом случае шансы на выживание у оставшихся значительно бы повысились. Но миссис Маккохью даже рассматривать эту идею отказалась. В итоге выжили все дети, все поступили в колледж, а один из сыновей пошел в армию.
«Октомама» Надя Сулеман и ее восьмерняшки
Надя Сулеман стала международной сенсацией в 2009 году, когда родила восьмерых близнецов. СМИ прозвали ее «Октомамой» и этот образ она эксплуатировала довольно долго, так как он приносил ей деньги. Танцевала у шеста в стриптиз-клубе, снималась в порно… в общем, чего только не делала Октомама, чтобы прокормить своих детей – а их у нее вместе со старшими четырнадцать!
Восьмерняшки родились в результате ошибки врача-репродуктолога, который внедрил Наде целых 12 эмбрионов (так сказать, для верности). Хотела-то она только одного. В общем, доктора потом лишили лицензии. Надя – мать-одиночка, отца на горизонте не имеется, так что со всем она должна справляться сама.
Сейчас она завязала с порно, устроилась на работу медсестрой и делает все возможное для того, чтобы ее дети были счастливы.
Девятерняшки
Случаи рождения девятерых близнецов крайне редки. Первый известный случай – родившиеся у Джеральдин Бродрик в 1971 году в Сиднее (Австралия) пять девочек и четыре мальчика. К сожалению, никто из них не выжил. В марте 1999 года Зурина Мат Саад из Малайзии родила пятерых мальчиков и четырех девочек, однако никто из младенцев не прожил дольше шести часов после рождения.
Пятнадцать тройняшек
Итальянка Маддалена Граната родилась в 1832 году. Замуж вышла только в 28 лет, что по тем временам было уже очень поздно. Но, несмотря на это, к 47 годам у Маддалены в общей сложности родилось 52 ребенка! Причем 49 из них были мальчиками, и 15 раз она рожала тройню. Вот это да!
Русские крестьяне были рекордсменами по плодовитости
На первом месте во всех подобных списках всегда стоят русские крестьянские семьи Федора Васильева и Якова Кириллова.
От двух жен у Якова Кириллова, крестьянина из села Введенское, которому в 1775 году стукнуло 60 лет, было в общей сложности 72 ребенка – 57 от первой и 15 от второй. Первая жена рожала 21 раз и у нее было 4 четверни, 7 тройнь и 10 пар близнецов.
Его современник Фёдор Васильев, крестьянин из города Шуя Владимирского уезда, жил с 1707 по 1782 год. У него также было две жены. Первая родила четыре раза – четверняшек, семь раз – тройняшек и 16 раз – двойняшек. Всего у нее было 27 родов за 40 лет (с 1725 по 1765 гг.). 69 детей на одну женщину – в это очень трудно поверить, но это так. После смерти первой жены Федор Васильев женился снова и новая жена родила ему 2 тройни и 6 пар близнецов! То есть в общей сложности 18 детей за 8 родов. Всего у Федора Васильева было 87 детей всего лишь от двух жен – попробуйте перебить этот рекорд!
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