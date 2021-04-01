Удивительные случаи многоплодных беременностей

В последнее время на фоне распространения ЭКО многоплодные беременности возникают чаще, чем раньше (тогда это все-таки было скорее исключением, чем правилом). Однако в истории зафиксированы удивительные случаи многоплодных «бэби-бумов» в отдельных семьях, и о них мы расскажем.









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