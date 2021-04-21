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Жуки, которых не стоит истреблять в саду, огороде и на цветах

На грядах, в саду и в цветнике всегда кипит незаметная, но бурная жизнь. Насекомые всех видов, размеров и оттенков контактируют с растениями и друг с другом, причем некоторые из них, сами того не сознавая, приносят вам существенную пользу.
Кто из маленьких обитателей вашего участка помогает вам справиться с насекомыми-вредителями и как увеличить число полезных насекомых на даче? Разберемся вместе.

Божьи коровки


Жуки, которых не стоит истреблять в саду, огороде и на цветах
Этих миловидных ярких жуков знает даже ребенок. А вот и то, что о них не помешало бы знать дачникам: божьи коровки и их личинки активнее многих уничтожают на участке тлей, щитовок, медяниц. Взрослое насекомое в день съедает несколько десятков тлей, а его личинки – в десять раз больше.

Жуки, которых не стоит истреблять в саду, огороде и на цветах

Личинка божьей коровки


Благодаря этому божьи коровки буквально необходимы на каждом участке, особенно в садах и цветниках, где тля становится настоящей напастью, уничтожая листья яблонь, груш, роз и других растений.
Божьи коровки просыпаются весной, активно питаются и размножаются весь теплый период, а с наступлением холодов ищут укрытие. Чтобы привлечь этих насекомых на свой участок, необходимо обеспечить их домиками. С этой целью могут использоваться как декоративные укрытия промышленного производства, так и связанные пучками пустотелые стебли, присыпанные торфом или опилками, уложенные в укромных уголках сада.

Жужелицы



Жуки, которых не стоит истреблять в саду, огороде и на цветах
100 личинок в день или 5 средних гусениц – именно таков рацион среднестатистической жужелицы на вашем участке. Они способны поедать не только яйца, куколок и личинок вредных насекомых, но и взрослых особей и даже некрупных слизней. Кстати, крупным жужелицам даже птицы не помеха – при первых признаках опасности они выделяют отпугивающее вещество и остаются целы.
Не все жужелицы одинаково полезны – небольшая (около 1,5 см) жужелица хлебная и сама недалеко ушла от остальных вредителей.
Зимуют жужелицы под корой, в кучках мха, опилок, торфа или перегноя, а также под камнями, поэтому осенью не расчищайте свою вотчину слишком тщательно, оставьте домики полезных насекомых. Кстати, жужелицы живут 3-5 лет, так что помогать вам будут ни один сезон.

Жуки, которых не стоит истреблять в саду, огороде и на цветах
Личинка жужелицы

Жуки-пожарники (мягкотелки)


Жуки, которых не стоит истреблять в саду, огороде и на цветах
Красно-черный жук также бросается в глаза и известен своим внешним видом. Правда, полезность его довольно относительна – когда на участке не хватает насекомых он вполне способен переключиться на растительную пищу и начать грызть бутоны и завязи.
Но редко какая дача может похвастать отсутствием вредителей, поэтому жук-пожарник с легкостью находит себе белковую пищу. Кстати, интересно и разделение его приоритетов в питании в зависимости от возраста. Взрослые мягкотелки поедают взрослых вредителей, а личинки предпочитают есть яйца, личинок и куколок.

Жуки, которых не стоит истреблять в саду, огороде и на цветах
Личинка жука-пожарника

Златоглазки


Жуки, которых не стоит истреблять в саду, огороде и на цветах
Златоглазки, которых иногда ошибочно называют златокрылками за их ажурные желто-зеленые крылышки, сами по себе не важны в деле защиты участка от насекомых, а вот их личинки – настоящие герои этой войны за урожай. Каждая личинка в день уничтожает до полутора сотен тлей, червецов, мелких клещей и т.д. Причем за лето выводится 2 поколения златоглазок, каждое из которых активно ищет пропитание в течение 3 недель.
Личинки златоглазки довольно хитры – они прячутся от муравьев, которые представляют для них опасность, маскируясь под тлю.

Жуки, которых не стоит истреблять в саду, огороде и на цветах
Личинка златоглазки

Клопы-хищники


Жуки, которых не стоит истреблять в саду, огороде и на цветах
Активные клопы-хищники, среди которых больше всего известны антокорис, ориус, набис и периллюс, составляют свой рацион из трипсов, колорадских жуков, жуков-пилильщиков, мелких гусениц, паутинных клещей и других неприятных насекомых, бороться с которыми дачники привыкли не на жизнь, а на смерть. За день один хищный клоп может уничтожить до сотни яиц вредителей (то есть, крупную кладку) или аналогичное число самих насекомых.

Жуки, которых не стоит истреблять в саду, огороде и на цветах
Личинка хищного клопа ориуса

Личинки мух-тахин


Жуки, которых не стоит истреблять в саду, огороде и на цветах
Пушистая и глазастая ежемуха (точнее, взрослая особь) интересует вас исключительно как потенциальный родитель для поколения личинок. А вот уж они способны извести в саду и на огороде таких вредителей, как листовертки, пилильщики, моли, шелкопряды, огневки, клопы, колорадские жуки и т.д.
В зависимости от вида мухи, личинки могут охотиться по-разному. Некоторые из них вгрызаются в добычу сами, других взрослая муха откладывает в тело жертвы, третьи спокойно лежат в яйце и ждут, пока наивная гусеница не съест «сюрприз».

Осы


Жуки, которых не стоит истреблять в саду, огороде и на цветах
Сами насекомые питаются цветочным нектаром и соком фруктов, а вот их матке и личинкам необходима белковая пища, поэтому взрослым особям приходится немало охотиться. Пожалуй, оса – самый опасный крылатый хищник в нашем сегодняшнем списке. Некоторые из видов, например, роющая оса Ларра, способны уничтожить даже медведку, а те, что живут в наших краях, спокойно справляются с мухами, хрущами, клопами, и уж конечно, комарами, листовертками и тлей.

Жуки, которых не стоит истреблять в саду, огороде и на цветах
Личинки осы

Некоторые виды ос, например, тифии, парализуют жертву своим ядом, а затем откладывают в ее тело яйцо. Действия яда хватает на несколько часов, потом личинка продолжает двигаться, а внутри нее развивается новое насекомое, питающееся ею. Для того чтобы произвести эту процедуру с хрущом, осы могут прорывать в земле ходы на глубину до 10 см.

Трихограммы (наездники-яйцееды)


Жуки, которых не стоит истреблять в саду, огороде и на цветах
Простой механизм охоты и у наездников-яйцеедов. Сами насекомые питаются нектаром и выглядят вполне благопристойно, а вот их личинки паразитируют в яйцах других насекомых. Трихограммы оставляют без потомства капустную белянку, яблонную плодожорку, лугового мотылька, озимую совку, крыжовникового пилильщика и других чешуекрылых.

Жуки, которых не стоит истреблять в саду, огороде и на цветах
Личинки трихограммы паразитируют в яйцах других насекомых

Главная прелесть трихограмм в том, что их можно купить. Конечно, не в садовом магазине, а в специальных лабораториях, однако хлопоты того стоят. Каждая выпущенная на участок особь произведет столько потомства, что минимум тысяча яиц вредителей окажется повреждена.

Уховертки


Жуки, которых не стоит истреблять в саду, огороде и на цветах
Уховертка и ее личинки

Неприятный внешний вид уховертки часто приводит к тому, что ее по незнанию считают вредителем и уничтожают. В принципе, сложно назвать ее самым полезным насекомым на даче. Она может забираться в улей и вредить пчелам, а при активном размножении портить плоды на деревьях и ягоды на кустарниках. Но если пасеки у вас нет, то небольшое количество уховерток отлично справятся с колониями тли и паутинных клещей.

Хищные журчалки


Жуки, которых не стоит истреблять в саду, огороде и на цветах
Еще одно насекомое с сомнительной пользой – мухи-журчалки. Внешне они похожи на ос или пчел, однако иначе передвигаются и при зависании в воздухе издают характерный звук, за который и получили свое название. Взрослые особи питаются нектаром, а вот личинки могут питаться как растительной пищей, так и насекомыми-вредителями.
Именно вторая разновидность является хищниками и необходима в борьбе тлями и листоблошками. Личинки журчалок достигают 12 мм в длину и активно растут, а значит и много едят. За день такая малышка способна уничтожить до двухсот экземпляров тли.

Жуки, которых не стоит истреблять в саду, огороде и на цветах
Личинка мухи-журчалки

И конечно, помните о том, что обработка участка ядохимикатами губит не только насекомых-вредителей, но и ваших маленьких помощников, поэтому прибегайте к ней только в случае крайней необходимости.


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Жукиогород
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