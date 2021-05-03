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9 находок, которые ни в коем случае нельзя поднимать с земли

9 находок, которые ни в коем случае нельзя поднимать с земли

Блеск золота, краешек заветной купюры, полезный девайс… Они так и манят, и просят поднять их, заставляя забыть все меры предосторожности. Иногда они оказываются в руках даже прежде, чем мы успеваем подумать, а стоит ли поднимать что-то с земли. 

Любопытство и чувство легкой наживы берут вверх. А задуматься нужно, потому что брошенные вещи могут быть нежелательными и даже вредными для вашего благополучия.

9 находок, которые ни в коем случае нельзя поднимать с земли

1. Дорогие драгоценности

 

Чаще всего золотые находки оказываются подделками. /Фото: 4.bp.blogspot.com

Чаще всего золотые находки оказываются подделками.

Это могут быть сережки, кольцо, золотой или серебряный кулон с камнем. Любое украшение, представляющее ценность. Очень заманчивая находка, но главное не попасться на афериста. Все случается очень просто. Идете по улице и замечаете блестящую вещицу, но вот досадная ситуация: с вами вместе ее заметил еще один человек. Он говорит, что драгоценность ему не нужна, но он будет рад честно разделить добычу. Поэтому вы дадите ему немного денег, ожидая получить намного больше, сдав находку в ломбард. Тут конечно можно обрадоваться, но только до того момента, когда выяснится, что «дорогая драгоценность» на самом деле самая обычная подделка.

2. Любые виды оружия

 

Опасно оставлять свои отпечатки на чужом оружии. /Фото: imgix.ttcdn.co

Опасно оставлять свои отпечатки на чужом оружии.

 

Найдя красивый или редкий нож можно попасться на ту же уловку, что и с драгоценностями. Это досадно, но не так неприятно, как обеспечить себе проблемы с полицией. Любые подозрительные предметы, которые можно использовать как орудие насилия, ни в коем случае нельзя поднимать с земли. Конечно, маловероятно, что преступник выбросит пистолет или ружье прямо посреди улицы, но вот колющие и режущие предметы вполне. Кому понравится доказывать полиции, что их отпечатки пальцев появились там случайно?

3. Наушники

 

Наушники легче всего потерять при активном отдыхе. /Фото: cdn.hiconsumption.com

Наушники легче всего потерять при активном отдыхе. 

Гарнитура и наушники — это личные вещи. Негигиенично делиться ими с кем-то, а тем более поднимать чужие девайсы с земли. Никто же не будет подбирать мочалку или бритву, чтобы навести красоту. Вкладыши наушников изготавливаются из резины. Она имеет свойство впитывать в себя все, что попадает на поверхность, включая разные виды бактерий и микробов. Это вполне могут быть стрептококки или стафилококки. Мало ли в каких ушах наушники побывали? Проявив неосторожность, можно заработать себе серьезную ушную инфекцию, появление гнойничков или фурункулов. Никакая находка не стоит потери здоровья.

4. SIM-карта

 

Лучше всего купить новую. /Фото: accelerator-origin.kkomando.com

Лучше всего купить новую. 

Чужая SIM-карта — это всегда риск нарваться на чужие долги или докучающего звонками преследователя. Если карта лежит посреди улицы, почти наверняка ее выбросили за ненадобностью. На этот номер могут звонить кредиторы, надоедливые поклонники или даже полиция. И днем и ночью. Если SIM-карты была выброшена из украденного телефона, заподозрить в преступлении могут именно вас.

5. Денежная находка

 

Легкая нажива не приведет ни к чему хорошему. /Фото: content.artofmanliness.com

Легкая нажива не приведет ни к чему хорошему. 

Кошелек, отдельная купюра или конверт с деньгами — по закону любую находку нужно отдать полиции. Но даже в этом случае, пока купюры не попадут к властям, сознательного гражданина могут подстерегать опасности. Внезапно может возникнуть «очевидец», который потребует поделиться находкой, а потом и владелец с обвинениями в краже. Если появляется смутное ощущение, что за вами кто-то наблюдает, лучше вообще ничего не поднимать с земли.

6. Милые зверюшки

 

Не всегда милые значит безопасные. /Фото: hedgehogstreet.org

Не всегда милые значит безопасные.

Яркие гусеницы, птенцы, ежики и другие представители фауны могут оказаться не только милыми, но еще и опасными. Будь это пикник на природе или прогулка по парку, не стоит знакомиться поближе с занимательными зверюшками. Можно посмотреть и пофотографировать, а вот руками лучше не трогать. Красивые гусеницы часто являются представительницами ядовитых видов, а на иголках ежей скорее всего находятся бациллы какой-нибудь малоприятной болезни.

7. Шприцы и иголки

 

Шприцы и иголки должны быть только в мусорке. /Фото: ae01.alicdn.com

Шприцы и иголки должны быть только в мусорке. 

Почти все об этом знают, но такую важную информацию не лишне повторить еще раз. Даже если шприц или иголка находится в необычном месте и вам обязательно нужно его убрать, ни в коем случае не стоит это делать голыми руками. В отличие от распространенного мнения, заразиться СПИДом не грозит, а вот вирусным гепатитом очень даже можно. Не стоит рисковать своим здоровьем.

8. Портативное устройство связи

 

Безобидная на вид рация может быть орудием террористов. /Фото: pdmimg.ovonni.com

Безобидная на вид рация может быть орудием террористов.

Рации и все что похоже на них — тоже под запретом. Нет ничего плохого в том, чтобы найти портативный приемопередатчик. А вот воспользоваться им для связи из простого любопытства — не особо разумно. Такие безвредные действия в итоге могут привести к масштабному бедствию. Известны случаи, когда подобная ситуация завершалась взрывом портативного устройства и значительным ущербом. Увидев рацию в любом месте, самое лучшее — обратиться к представителю охраны или полиции.

9. Оружие или неопознанные металлические предметы

 

Даже старые взрывоопасные предметы нельзя брать в руки. /Фото: wdef.com

Даже старые взрывоопасные предметы нельзя брать в руки. 

Такие вещи лучше обходить стороной, особенно в местах, где сейчас ведутся или недавно проходили военные действия. Случается, что даже на собственном огороде или дачном участке можно обнаружить гранаты, мины, артиллерийские снаряды или другие взрывоопасные устройства. О находке нужно сразу сообщить военным или полиции. Ни в коем случае нельзя дотрагиваться или перемещать непонятные предметы.

 

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