Почему нужно спать в носках

Нравится вам это или нет, но кажется, нам всем нужно надеть носки на ночь.







Причина №1: Вы быстрее заснете

Причина №2: Вы избавитесь от приливов

Причина №3: Ваши ноги станут более ухоженными

Причина №4: Вы настроитесь на позитив

Какие носки выбрать

Ищем альтернативы

По заявлению специалистов Американского национального фонда по проблемам сна, согревание ног служит для мозга сигналом о том, что пора спать. В 2007 году на эту тему было проведено исследование. Ученые разделили участников эксперимента на две группы: одна из них спала в носках, а другая – без. Выяснилось, что добровольцы, у которых ноги находились в тепле, действительно засыпали быстрее.Если вы страдаете от ночных приливов жара или озноба, вам стоит начать спать в носках. Согревание стоп способствует расширению кровеносных сосудов и улучшению кровообращения в конечностях. Эти процессы помогают стабилизировать температуру тела и сократить число неприятных приступов, мешающих здоровому сну.Кожа на ногах все время сохнет и трескается? Пора принимать решительные меры. Перед сном нанесите на стопы увлажняющий крем или лосьон и наденьте чистые хлопковые носки. Результат будет заметен уже после первой процедуры.В традиционной китайской медицине считается, что надевать носки на ночь очень полезно.Холод, по мнению азиатских врачей, вытягивает из тела жизненные силы, а теплые носки, напротив, наполняют его позитивной энергией Ци и улучшают кровообращение.Избегайте аксессуаров из синтетических и слишком плотных материалов. Компрессионные изделия строго под запретом. Самый лучший выбор – тонкие носки из натурального хлопка высотой до лодыжки.Чтобы избежать перегрева, не используйте вместе с носками электрические одеяла, грелки с горячей водой и прочие источники тепла.В идеале носки нужно менять каждый день – особенно, если вы сильно потеете. Надевать их лучше после вечерней ванны или душа, когда кожа на ногах полностью высохнет.Если вас коробит от самой идеи сна в носках, то можно попробовать согреть ноги другим способом:Приобретите тапочки-носки и надевайте их хотя бы за полчаса до сна.Подложите под ноги бутылку или грелку с горячей водой. По многочисленным отзывам, такой способ помогает сократить время засыпания на 10-15 минут.Укройтесь двумя одеялами, чтобы быстрее согреться, и снимите одно из них, когда почувствуете, что засыпаете.