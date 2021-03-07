Почему нужно спать в носках

Нравится вам это или нет, но кажется, нам всем нужно надеть носки на ночь.
Причина №1: Вы быстрее заснете
По заявлению специалистов Американского национального фонда по проблемам сна, согревание ног служит для мозга сигналом о том, что пора спать. В 2007 году на эту тему было проведено исследование. Ученые разделили участников эксперимента на две группы: одна из них спала в носках, а другая – без. Выяснилось, что добровольцы, у которых ноги находились в тепле, действительно засыпали быстрее.
Причина №2: Вы избавитесь от приливов
Если вы страдаете от ночных приливов жара или озноба, вам стоит начать спать в носках. Согревание стоп способствует расширению кровеносных сосудов и улучшению кровообращения в конечностях. Эти процессы помогают стабилизировать температуру тела и сократить число неприятных приступов, мешающих здоровому сну.
Причина №3: Ваши ноги станут более ухоженными
Кожа на ногах все время сохнет и трескается? Пора принимать решительные меры. Перед сном нанесите на стопы увлажняющий крем или лосьон и наденьте чистые хлопковые носки. Результат будет заметен уже после первой процедуры.
Причина №4: Вы настроитесь на позитив
В традиционной китайской медицине считается, что надевать носки на ночь очень полезно. Холод, по мнению азиатских врачей, вытягивает из тела жизненные силы, а теплые носки, напротив, наполняют его позитивной энергией Ци и улучшают кровообращение.
Какие носки выбрать
Избегайте аксессуаров из синтетических и слишком плотных материалов. Компрессионные изделия строго под запретом. Самый лучший выбор – тонкие носки из натурального хлопка высотой до лодыжки.
Чтобы избежать перегрева, не используйте вместе с носками электрические одеяла, грелки с горячей водой и прочие источники тепла.
В идеале носки нужно менять каждый день – особенно, если вы сильно потеете. Надевать их лучше после вечерней ванны или душа, когда кожа на ногах полностью высохнет.
Ищем альтернативы
Если вас коробит от самой идеи сна в носках, то можно попробовать согреть ноги другим способом:
Приобретите тапочки-носки и надевайте их хотя бы за полчаса до сна.
Подложите под ноги бутылку или грелку с горячей водой. По многочисленным отзывам, такой способ помогает сократить время засыпания на 10-15 минут.
Укройтесь двумя одеялами, чтобы быстрее согреться, и снимите одно из них, когда почувствуете, что засыпаете.
Читать далее →
Свежие комментарии