Как приготовить мясо или котлеты с хрустящей корочкой без панировочных сухарей, манки или муки

С такой панировкой любые котлеты или мясо получатся с золотистой и хрустящей корочкой / Фото: Pinterest

Для панировки понадобится не мука и панировочные сухари, а кукурузная каша быстрого приготовления / Фото: dnevnik-pensionerki.ru

ru Рыбные или мясные котлеты необходимо обвалять в панировке из кукурузной каши / Фото: legkovmeste.ru

Котлеты с такой панировкой получаются румяные и удивительно вкусные / Фото: happybones.ru