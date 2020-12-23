Самый красивый аэропорт с оттенком культа личности, которые начали строить еще в СССР

1. Треугольный терминал для международных рейсов

Терминал для обслуживания международных рейсов был спроектирован турецкими архитекторами / Фото: twitter.com

Здание терминала имеет треугольную форму, хотя визуально кажется овальным / Фото: azal.az

Интерьер в стиле бионики поражает своей красотой / Фото: yandex.ua

2. Терминал для внутренних рейсов с домашней обстановкой

В ночное время здание терминала смотрится очень эффектно / Фото: twitter.com

Со второго терминала осуществляются преимущественно внутренние рейсы / Фото: baku-life.com

Турция по праву считается одной из самых авиационных стран в мире / Фото: liveinternet.ru