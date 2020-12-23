Самый красивый аэропорт с оттенком культа личности, которые начали строить еще в СССР

Кроме типовых зданий и сооружений в СССР были и очень необычные, от которых захватывало дух. Одним из таких объектов стал аэропорт международного формата им. Гейдара Алиева в Азербайджане. Находится он возле населенного пункта Бина на Апшеронском полуострове. Именно по названию поселка до 2004 г. его и именовали. Внешний вид комплекса от поворота с дороги – это вышка диспетчера, пункт по оплате местной парковки и 2 терминала, принадлежащих разным эпохам.
1. Треугольный терминал для международных рейсов
Терминал для обслуживания международных рейсов был спроектирован турецкими архитекторами / Фото: twitter.com
Рейсы международного значения обслуживаются терминалом №1. Он был возведен по проекту турецких архитекторов в 2010-2014 гг.
Здание терминала имеет треугольную форму, хотя визуально кажется овальным / Фото: azal.az
Если смотреть на здание с любой стороны, то кажется, что оно имеет овальную форму. В реальности же это не что иное, как оптическая иллюзия, причем очень удачная. Если посмотреть по плану, то конструкция терминала имеет форму треугольника, у которого углы закругленные. С внутренней стороны оказывается, что он гораздо масштабнее, чем кажется с внешней. По трафику за год (4 700 000 человек) аэропорт находится между Краснодаром и Симферополем, лишь немного уступая аналогичным комплексам в Нурсултане, Минске и Вильнюсе. Когда же находишься непосредственно вблизи его, то возникает ощущение, что его масштабы точно такие же, как у аэропортов Пулково и Внуково.
Интерьер в стиле бионики поражает своей красотой / Фото: yandex.ua
Больше всего здесь поражает интерьер в стиле бионики. Нередко можно услышать, что этот комплекс является самым удивительным и красивым на территории государств бывшего Советского Союза, и с этим трудно не согласиться. Особенно это ощущается при осмотре аэропорта снаружи. Что касается остальных моментов, то никаких отличий от других аэровокзалов нет. Здесь, как и везде, расположены обменники, в которых курс немного занижен, стойки фирм, предлагающих аренду автомобилей, кафе с достаточно высокими ценами и туринфопунктом, по сути ненужным и совершенно бесполезным.
2. Терминал для внутренних рейсов с домашней обстановкой
В ночное время здание терминала смотрится очень эффектно / Фото: twitter.com
По соседству расположен терминал №2, который старше своего сородича на тридцать лет. Начали его строить в 80-м году прошлого столетия, а закончили только в конце девяностых. Правда, сдали его в эксплуатацию в 89-м году в еще незавершенном состоянии. Естественно, его облик с тех времен стал намного изящнее. В ночное время он выглядит особенно эффектно.
Со второго терминала осуществляются преимущественно внутренние рейсы / Фото: baku-life.com
Что касается интерьера здания, то он более грубый и даже скучный, но это не делает его отталкивающим или менее симпатичным. Просто атмосфера здесь другая, более уютная и домашняя. В основном, с этого терминала совершаются внутренние рейсы, хотя есть и некоторые международные.
Турция по праву считается одной из самых авиационных стран в мире / Фото: liveinternet.ru
Во всем, что касается самолетов, у жителей Азербайджана есть свой учитель, и им выступает Турция. Именно эта страна по праву считается одной из самых авиационных. Многим хорошо известны грандиозные, удивительные хабы аэропортов Стамбула, легендарные «Пегасусы» и «Туркиши», и недорогие внутренние перелеты.
В азербайджанских городах есть и другие аэропорты, но с этим сравниться не может ни один из них.
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