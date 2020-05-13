Страны, не располагающие к отдыху

Современный туризм не имеет границ. Каждый состоятельный путешественник имеет возможность выбрать любое желаемое направление. Однако не все страны, которые хочется посетить, открыты для гостей или безопасны. Это в первую очередь государства Ближнего Востока, где многие регионы считаются «горячими точками». В этом выпуске представлены страны, которые по тем или иным причинам не располагают к путешествиям.
Ангола. Несмотря на то что гражданская война в Анголе уже давно позади, преступность здесь процветает. Туристам, решившим посетить страну, не стоит выставлять свое имущество напоказ, к примеру надевать ценные вещи. Вести себя нужно скромно и осторожно. (jbdodane) Пакистан. Прежде чем отправиться в Пакистан, необходимо сделать уйму разных вакцинаций против различных заболеваний. Повсеместно имеется высокий риск заражения малярией, полиомиелитом, туберкулезом, холерой и т.д. Немаловажный факт, который останавливает большинство туристов, — процветающий в этой исламской стране терроризм. (umairadeeb) Бутан. Попасть в эту горную страну в качестве туриста — испытание не из легких. Беспокоясь о нетронутости местной культуры и достопримечательностей, правительство строго контролирует сферу туризма.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
Свежие комментарии