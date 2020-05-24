Самые большие пушки в мировой истории

Артиллерию не зря называют «богом войны». Град снарядов неожиданно наносит мощнейший удар, которого не достичь никакими другими способами. Самолёт с бомбами видно издалека. Сапёр с ящиком взрывчатки может быть остановлен банальным пехотным патрулём. А вот выстрел из пушки быстр, могуч и практически неотвратим.



Разумеется, инженеры всегда будут стараться сделать снаряды как можно более мощными, а пушки — дальнобойными. «В лоб» эти задачи решаются простым увеличением размеров. Более длинный ствол позволяет достичь большой дальности выстрела. Снаряд большего диаметра (калибра) может содержать больше взрывчатки. Несмотря на развитие ракетной техники, на вооружении до сих пор стоят артсистемы калибром до 420 мм. Но самые большие пушки всегда были «штучным продуктом» и даже имели собственные имена. Представляем вам 10 самых больших пушек в мире – устрашающие гиганты военной техники.



Гаубица Шнайдера образца 1916 г. (520 мм)

Карл (600 мм)

Базилика (600 мм)

Безумная Грета (660 мм)

Ленивая Метта (735 мм)

Дора (800 мм)

Штайрская бомбарда (820 мм)

Царь-пушка (890 мм)

Мортира Маллета (914 мм)

Крошка Давид (914 мм)