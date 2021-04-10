Знаменитости, разрушающие собственную красоту

Все мы с возрастом теряем во внешней привлекательности… Но как же обидно видеть, когда те, кто от природы был одарен редкой красотой и обаянием, сами способствуют их разрушению!



1. Анастасия Волочкова

2. Елена Проклова

3. Мег Райан

4. Мелани Гриффит

5. Лара Флинн Бойл

6. Донателла Версаче

7. Линдси Лохан

8. Вэл Килмер