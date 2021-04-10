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Знаменитости, разрушающие собственную красоту

Все мы с возрастом теряем во внешней привлекательности… Но как же обидно видеть, когда те, кто от природы был одарен редкой красотой и обаянием, сами способствуют их разрушению!

1. Анастасия Волочкова


Знаменитости, разрушающие собственную красоту

Ее трогательную внешность можно было считать олицетворением образа русского балета. Но со временем чистота и воздушность этого образа уступили место некой цыганщине с рисованными бровями и приклеенными ресницами да богато декорированными вызывающими нарядами… Вездесущие папарацци все чаще стали отмечать в компании вчерашней красавицы региональных восточных бизнесменов и даже Николая Баскова…

2. Елена Проклова


Знаменитости, разрушающие собственную красоту

Елену Проклову мы помним как одну из секс-символов советского кинематографа. К сожалению, сейчас не каждый узнает в этой даме былую красавицу Елену… Увлечение омолаживающими процедурами слишком изменило облик актрисы.

3. Мег Райан


Знаменитости, разрушающие собственную красоту

Ее кукольное личико вкупе с комедийным талантом делали имя актрисы одним из самых упоминаемых в 90-х. К сожалению, серия неудачных хирургических вмешательств исказила его милую выразительность, что не могло не отразиться и на популярности.

4. Мелани Гриффит


Знаменитости, разрушающие собственную красоту

Эта некогда задорная девушка с экрана также пыталась радикальным способом остановить течение времени, эксперименты с пластическими вмешательствами почти не оставили и следа от ее былой красоты.

5. Лара Флинн Бойл


Знаменитости, разрушающие собственную красоту

Об идеально правильных ярких чертах Лары сегодня можно только вспоминать. Не желая стареть, она прибегла к целому арсеналу радикальных средств пластической хирургии.
Результат выглядит довольно удручающе: посмотрите сами…

6. Донателла Версаче


Знаменитости, разрушающие собственную красоту

Фактурная и запоминающаяся блондинка, олицетворяющая сегодня Империю Версаче, не к добру ввязалась в эксперименты с улучшением собственной внешности. Сегодня все без исключения признают, что Донателла стала сильно напоминать персонажа фильма ужасов, настолько неестественными выглядят результаты сделанной ею пластики.

7. Линдси Лохан


Знаменитости, разрушающие собственную красоту

Обаятельная и талантливая актриса и певица подавала большие надежды, и возможно стала бы одной из ярчайших звезд голливудского небосклона. Однако начавшиеся проблемы с алкоголем, затем подозрения в употреблении наркотиков превратили ее жизнь и карьеру в череду судебных разбирательств и курсов в реабилитационных клиниках. Всё это самым непосредственным образом отразилось на внешности бывшей красавицы…

8. Вэл Килмер


Знаменитости, разрушающие собственную красоту

Не оставим без внимания и представителей сильного пола. Вспомните – это он играл Бэтмена, изображал юного Джима Моррисона и блистал в комедии «Совершенно секретно». Сегодняшний Вэл Килмер не в ладах с алкоголизмом, плюс лишний вес – всё это переводит его в категорию актеров совсем другого уровня

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