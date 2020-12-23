6 лучших советских фильмов, которые стоит посмотреть с подростками

Чудак из 5 «б», 1972 год

Чудак из 5 «б», 1972 год

В моей смерти прошу винить Клару К. , 1980 год

В моей смерти прошу винить Клару К. , 1980 год

Когда я стану великаном, 1979 год

Когда я стану великаном, 1979 год

Дорогая Елена Сергеевна, 1988 год

Дорогая Елена Сергеевна, 1988 год

Чучело, 1984 год

Чучело, 1984 год

Розыгрыш, 1976 год

Розыгрыш, 1976 год