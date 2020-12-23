6 лучших советских фильмов, которые стоит посмотреть с подростками

Когда встает вопрос - как же провести время с детьми-подростками, неизменно хочется обратиться к доброму и вечному - кино. Можно, конечно, посмотреть американское фэнтези, но душа тянется показать подрастающему поколению что-то настоящее, живое или пережитое. Показать, что и в наше время существовали проблемы, и мы страдали, любили, терялись в выборе жизненного пути. Пусть наши советские фильмы не такие зрелищные, они лишены простого американского юмора и очень целомудренны, однако именно они несут мораль и позволяют задуматься. И уж точно наша сегодняшняя киноподборка, как говорится, проверена временем.
Чудак из 5 «б», 1972 год
Чудак из 5 «б», 1972 год
Легкий добрый фильм, который смотрится на одном дыхании. Главный герой - пятиклассник Борис - немного несуразный чудак и фантазер. Именно он становится героем педагогического эксперимента. Ему доверяют шефство над маленькими неопытными первоклашками. Это “пустяшное” задание становится настоящим испытанием для подростка. С одной стороны - его лучший друг, который периодически насмехается над его активной деятельностью, с другой - полные доверия глаза малышей.
Одна из них, девочка Нина Морозова, особенно привязывается к своему вожатому. С каждым днем наш главный герой взрослеет и превращается из непоседы в юношу, способного вести за собой и отдавать отчет за свои поступки.
В этом кино показана ценность многих человеческих положительных качеств: ценность настоящей дружбы, ответственность, готовность оказать помощь. К тому же весь фильм сопровождает прекрасная музыка Яна Френкеля.
В моей смерти прошу винить Клару К. , 1980 год
В моей смерти прошу винить Клару К. , 1980 год
Трогательный фильм о первой юношеской любви. Она возникла еще в детском саду, продолжилась в школе. Но вот незадача - зачем любить тех, кто тебя не любит? Как заслужить любовь? Можно ли подарками - фломастерами, мороженым, выученными уроками - заслужить это чувство? И что это такое: нежные, светлые, романтичные переживания или же полные боли, непонимания и трагичности?
Для родителей же эта картина о том, что очень важно понять своего ребенка и вовремя его остановить-перенаправить. При этом без истерик и обмороков - отличный образец для нас. Хотя даже если опустить мораль и серьезный подход к выбору фильма, вам будет просто приятно вновь или впервые увидеть это кино, погрузиться в очарование юности и насладиться искренней работой актеров, профессионализмом режиссера, оператора и просто хорошей музыкой.
Когда я стану великаном, 1979 год
Когда я стану великаном, 1979 год
В наше время дети мечтали побыстрее вырасти и совершить героический поступок. Возможно, и у вас в классе есть новый Петя Копейкин - он невысок, невзрачен, порой грустит в одиночестве и сочиняет стихи, но в какой-то из моментов времени именно он способен на самый безумный и веселый розыгрыш. Рыцарские времена прошли, но кто знает? Самопожертвование в мелочах - будь то способность разыграть целый спектакль перед школьной великовозрастной Джульеттой в исполнении Лии Ахеджаковой, чтобы целый класс смог сбежать с урока, или же забыть о собственных чувствах в угоду другим.
Этот фильм - история из жизни. Он с добрым юмором, и с долей грусти. Да здравствуют рыцари!
Дорогая Елена Сергеевна, 1988 год
Дорогая Елена Сергеевна, 1988 год
Это серьезный фильм, который не станешь смотреть с попкорном в руках. Он предназначен для более взрослых тинейджеров, так как затрагивает проблемы нравственного выбора. История, используемая в сюжете, начинается легко и банально - ученики выпускного класса собираются поздравить любимую учительницу с Днем рождения. Мелкие хлопоты про цветы, торт. Преподаватель, конечно же, растрогана до слез.
А между тем выясняется, что поздравление - лишь повод, на самом деле ребятам нужен ключ от сейфа, в котором хранятся их контрольные работы. У каждого находится достоверное оправдание их поступка - кто-то переживает за будущую карьеру, а кто-то просто хотел выделиться или наоборот, пошел за компанию. При этом явно происходит борьба между двумя жизненными позициями.
Елена Сергеевна - это женщина из «шестидесятников» с их интеллигентностью, порядочностью, классическим набором духовных ценностей. А вот ее воспитанники - это уже дети из новой формации, где господствуют дерзость, цинизм, шантаж, грубость.
Фильм снят нашим любимым режиссером Эльдаром Рязановым совместно с Людмилой Разумовской. Его обязательно стоит посмотреть в целях воспитания, чтобы потом семейно обсудить. Ведь еще и через искусство можно приобретать жизненный опыт.
Чучело, 1984 год
Чучело, 1984 год
Драма режиссера Ролана Быкова по одноименной повести В.Железникова. В главных ролях Кристина Орбакайте, Юрий Никулин, Елена Санаева. Эта история реальна, она произошла с племянницей писателя. Да и с кем в детстве такого не было, когда несколько приятелей или даже весь класс объявляют бойкот. Так и случилось с Леной Бессольцевой, которая переехала жить к своему деду. С новым классом отношения никак не хотели складываться - все презирали ее из-за деда, который слыл чудаком и из-за своей увлеченности живописью ходил в штопанном пальто.
Лена пытается угодить классу, но ее согласие со всеми их выходками вызывает лишь неприязнь. После того, как она берет на себя трусливый поступок понравившегося ей парня она фактически становится изгоем и даже ее избивают.
Школьная травля - это весьма распространенное явление, и вот как следует себя вести в данной ситуации - решает каждый. Это сильный и глубокий фильм о дружбе, предательстве и великодушии.
Розыгрыш, 1976 год
Розыгрыш, 1976 год
Самым интересным в этом фильме является то, что зритель разного возраста здесь найдут свою тематику. Ведь, как говорят поклонники картины, каждый раз он смотрится по-иному. Одни увидят противостояние учитель-ученик, вторые обратят внимание на философию жизни главного героя, третьих позабавит максимализм юности и нежелание взрослеть, ну а четвертые - поиск достойного пути в жизни.
Здесь тоже есть любовная линия. Также используется тема изгоев, тема нравственности, однако режиссер Владимир Меньшов не доводит напряжение до накала, как в «Чучеле» или «Дорогой Елене Сергеевне». Тем не менее, история в фильме правдивая и одновременно наивная, просто выписанная более легкими красками. Поэтому старшему поколению будет приятно понастальгировать, видя стройные ряды цветочных горшков в коридорах и школьниц в накрахмаленных фартуках. А вот молодому поколению, возможно, придутся по душе песни в исполнении Дмитрия Харатьяна.
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