В РОССИИ НАШЛИ ПРОСТОЙ СПОСОБ ПОБЕДИТЬ СТАРЕНИЕ С ПОМОЩЬЮ ГРЕЧКИ

Группа российских ученых из Красноярска нашли способ повысить "белок долголетия" в человеческом организме с помощью гречки.

Речь идет о белке сиртулин-1 (SIRT1), принимающем в организме млекопитающих активное участие во многих процессах, в том числе и тех, что предотвращают старение клеток.

Диета на основе гречневой крупы показала замечательные результаты на группе подопытных грызунов. Уровень "белка долголетия" у животных вырос в тридцать раз при питании с повышенным содержанием перемолотых гречневых ядер.

Красноярские специалисты первыми в мире решили исследовать влияние гречихи на образование сиртулина-1 в организме. По словам ученых, этот продукт доступен многим и, кроме того, имеет высокие пищевые качества. Результат гречневой диеты превзошел все ожидания специалистов, такой эффективности не показывал ни один продукт.

Ученые советуют обогатить свой рацион гречкой, добавляя ее в супы, гарниры, салаты и прочие блюда. Главное, соблюдать меру, чтобы популярный и доступный продукт не стал вызывать отвращение