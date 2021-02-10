Для чего в гильзах проделаны странные отверстия

В сети можно наткнуться на фотографии достаточно странных гильз от разных боеприпасов к нарезному оружию. Речь идет о стреляных гильзах, в основании которых проделано отверстие. Совершенно очевидно, что сделано оно было уже после выстрела патрона, ведь в противном случае подобный «тюнинг» сделал бы боеприпас просто непригодным для использования.
Дисклеймер: никогда не делайте ничего подобного. Мы вас предупредили! За оторванные пальцы, сожжённые руки и потерянные глаза редакция ответственности не несет.
Например, вот такое. /Фото: guns.ru.
Валяющаяся на земле гильза – это не та вещь, которую стоит трогать руками. В действительности лучше всего пройти просто мимо нее и забыть о том, где видели ее в последний раз. Хотя и выглядит данный предмет исключительно безобидно, все равно не стоит связываться с подобными вещами, чтобы не сыскать еще и приключений на свою пятую точку. Во всяком случае, если вы не являетесь сотрудником соответствующих органов или сертифицированным археологом.
Бывают отверстия заводские, но только в макетах патронов. /Фото: guns.allzip.org.
И все же многим наверняка было бы интересно узнать, откуда берутся гильзы с отверстием у основания. Найти в таком виде получается самые разные гильзы, некоторые из которых были произведены (судя по клеймам) еще в конце XIX века. Значительная часть таких находок относится или к гильзам времен Второй мировой войны или к тем, что остались со времен Гражданской войны в России.
Опасные забавы советской детворы. /Фото: mirtesen.ru.
Несложно заметить, что отверстия в гильзах имеют произвольный вид. Очень часто они проделаны при помощи гвоздя и молотка. Что же это такое? На самом деле, как и всегда, все очень просто.
Отстрелянные гильзы с отверстиями – это артефакты, оставшиеся от забав советских детей. В 1970-1980-е годы дворовые мальчишки то и дело изготавливали карбидные хлопушки. Делались они из гильзы, банки дихлофоса, спички и добротного плевка. Хлопок такой кустарной петарды был просто оглушительный! Такая «игрушка» является исключительно опасной. Впрочем, советскую детвору это не останавливало.
Неудивительно, что петарды стали так популярные в 1990-е. /Фото: argumentiru.com.
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