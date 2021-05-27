Гениальный способ подвешивания штор

Иногда, для того чтобы повесить или снять шторы и занавески приходится потратить немало времени. Ведь процесс вдевания крючков в специальную ленту, прикрепленную к шторе, может быть очень проблематичным.

Вместо использования ленты и крючков попробуйте новый способ крепления на «крокодильчики».

Разрежьте ткань на 4 части. Если края ткани немного толще, чем основная часть, обязательно обрежьте их, так как при стирке они могут дать усадку.



Вырежьте полосу флизелина шириной 10 см. Приложите ее к верхней части шторы, подверните и прогладьте на эту ширину. Это поможет сделать место крепления более жестким и удобным для работы.



Вместо шторной ленты используйте для работы плотную тесьму. На кольце, которое обычно используется для подвешивания штор срежьте крючок и оденьте на перемычку прищепку для штор.

Приложите конструкцию к шторе так, чтобы нижний часть кольца находился на уровне верхней части шторы. Закрепите тесьму крючком и зафиксируйте на ткани с помощью швейной иглы. Так вы поймете, на каком уровне следует пришивать тесьму.



Пристрочите тесьму по нижней стороне таким образом, чтобы на нее можно было прикрепить прищепку. Для дополнительной фиксации сделайте на тесьме продольные строчки на расстоянии 10-15 см друг от друга.

Пристрочите подвернутую часть шторы.Подверните боковые части штор и прострочите их.Закрепите на тесьме кольца для штор с прищепками.При необходимости подшейте нижнюю часть штор.Теперь вы можете легко повесить или снять шторы и занавески без необходимости тратить много времени на вдевание крючков в небольшие отверстия в специальной ленте.