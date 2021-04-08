Как турки, победившие Византию, устроили европейский Ренессанс

Традиции античности на самом деле не прерывались

Византийская живопись претерпела упадок в седьмом веке и всё же сохраняла много старых классических приёмов. А эта фреска навевает ассоциации с Джотто, рисовавшем примерно в то же время, что автор фрески.

Возрождение началось в Италии в четырнадцатом веке

Средневековое изображение Ареса (Марса), которое, кстати, опровергает теорию, что до Ренессанса никто не пытался изобразить блики на металле.

Византийские художники уделяли много внимания тому, чтобы лицо было узнаваемо.

Беженцев было так много, что папе Римскому пришлось основать Коллегию по их делам

Стиль Эль Греко смотрелся бы актуально и в двадцатом веке.

Мастера обязательно заставляли учеников рисовать с натуры

От Возрождения осталось множество карандашных набросков.

Это не значит, что европейцы не вложились в Ренессанс