8 безумно дорогих блюд, которые доступны только миллионерам

Богатые люди могут позволить себе многое и готовы платить не только за качество, но и эксклюзив. Естественно, в список таких вещей входит и еда, причем некоторые блюда настолько вопиюще дорогие, что возникает вопрос: «За что платят такие деньги?». За вкус? За аутентичность и особые технологии готовки? За дорогие ингредиенты? А может за все это вместе? Мы предлагаем совершить гастрономическое путешествие и узнать, в чем секрет такой неприлично дорогой еды.
1. Десерт «Рыбак на ходулях»
Stilt Fisherman Indulgence – эксклюзивный десерт курорта на Шри-Ланке. /Фото: i1.wp.com
Десерт с таким странным названием можно попробовать на Шри-Ланке, в ресторане отеля The Fortress. Идея пирожного родилась из традиции местных рыбаков ловить рыбу, заходя в воду на ходулях. Десерт представляет собой итальянскую кассату (круглый бисквит, пропитанный ликером Irish Cream) с яичным кремом сабайон, приготовленным с добавлением шампанского Dom Perignon. Пирожное украшено экзотическими фруктами и завернуто в тонкий листик из съедобного золота. Десерт дополняет изготовленная вручную шоколадная фигурка рыбака с настоящим аквамарином в 80 карат на перекладине рыбацкой ходули. Удовольствие полакомиться этой красотой стоит 14500 долларов.
2. Пицца «Людовик XIII»
Пицца «Людовик XIII» удерживает звание самой дорогой в мире. /Фото: 3.bp.blogspot.com
В итальянском городе Агрополи можно отведать пиццу за 8300 евро. Поистине, такую сумму за блюдо диаметров 20 сантиметров смогут выложить только истинные гурманы, не стесненные в средствах. Рецепт создал повар Ренато Виола, и пицца выпекается из высококачественных ингредиентов, которые невозможно приобрести в свободной продаже. Тесто замешивается из особого сорта муки и готовится 72 часа. В начинку кладут омара, лангуста, три вида икры, а сверху пиццу посыпают сыром моцарелла буффало. Даже соль тут непростая – повар использует австралийский сорт Murray River, отличающийся розовым оттенком. Особую пикантность пицце придает коньяк Remy Martin Louis XIII Grande Champagne – благородный напиток столетней выдержки.
Познавательный факт: Louis XIII– настоящий король коньяков, флагманский напиток коньячного дома Remy Martin. Его ассамбляж состоит из 1200 коньячных спиртов, за столетие выдержки образующих удивительное единство. В результате рождается благородный напиток с многогранным ароматом и изысканным вкусом. В числе почитателей Louis XIII такие известные личности как Уинстон Черчилль и королева Елизавета II. С бокалом этого коньяка праздновал освобождение Франции в 1944 году генерал Шарль де Голль.
3. Карри «Сокровище морепродуктов»
Samundari Khazana – самое дорогое рагу из морепродуктов. /Фото: static2.therichestimages.com
В негласном состязании на самое дорогое блюдо принял участие и лондонский ресторан Bombay Brasserie. Здесь подают Samundari Khazana (Сокровище морепродуктов) – самое дорогое карри в мире. Создатель рецепта, шеф-повар Пралад Хедж, взял за основу традиционный индийский рецепт и творчески переработал его, включив деликатесные ингредиенты. В состав необычного карри входят перепелиные яйца, белужья икра, лобстер, омар, девонский краб, морские улитки и съедобное золото. Чтобы оценить на вкус искусство повара, нужно приготовить к оплате $3200.
4. Суп буйабес
Суп буйабес – гордость марсельской кухни. /Фото: static.telegraphindia.com
Суп буйабес – традиционное блюдо средиземноморского побережья Франции. Его историческую эволюцию можно охарактеризовать коротко: «Уха бедных для богатых». Когда-то его варили рыбаки из остатков непроданного улова, а сегодня это один самых сложных в приготовлении и дорогих супов. Стоимость за тарелку может доходить до 500 евро, в зависимости от рецепта. Например, при готовке марсельского буйабеса (200€) используют пять основных сортов рыбы: морской скорпион, морской черт, солнечник, морской угорь, морской петух, а также множество мелкой рыбешки разных сортов. В других ресторанах в буйабес также кладут креветок, крабов, мидий, осьминогов, каракатиц и прочие морепродукты, количество которых в составе может доходить до 40. От обычных рыбных супов блюдо отличается и методом готовки: овощи предварительно обжариваются, и варится оно медленно, на маленьком огне.
5. Пирог с мраморной говядиной
Пирог шедеврален и по вкусу, и по редкости деликатесных ингредиентов. /Фото: photo-1-baomoi.zadn.vn
Пицца «Людовик XIII» стоит баснословные деньги, но и она меркнет на фоне пирога, который изготовили в ресторане отеля Fence Gate Inn, находящегося в Ланкашире. Клиенты были готовы платить за гастрономическое удовольствие, и шеф-повар превзошел сам себя. Начинка состояла из самых дорогих деликатесных ингредиентов: мраморной говядины Wagyu, черных трюфелей и грибов Matsutake. На приготовление соуса пошло две бутылки винтажного вина Chateau Mouton Rothschild урожая1982 года, а финальным штрихом стало съедобное золото. Стоимость кулинарной феерии шокирует – пирог стоил $15000 и вошел в книгу рекордов Гиннеса как самый дорогой в мире.
6. Салат «Florette Sea&Earth»
У дорогого салата Florette Sea&Earth есть свои ценители. /Фото: pronews.gr
Самый дорогой салат в мире подают в ресторане Le Manoir aux Quat’Saisons, который находится в английском городе Оксфорд. Рецептуру блюда разработал шеф-повар Раймон Блан и назвал его Florette Sea&Earth. На алтарь создания кулинарного шедевра кладутся лангусты, лобстеры, трюфели, крабы и икра. В состав блюда также входят картофель, спаржа, красный перец и все это украшается золотой фольгой. Заказать салат может любой желающий, готовый заплатить 635 фунтов стерлингов (около $1000).
7. Шоколадный пудинг
Эстетика десерта не уступает ювелирному прототипу – яйцам Фаберже. /Фото: hedonizem.si
В ресторане отеля Lindeth Howe Country House можно насладиться изумительным по красоте десертом – пудингом, внешне напоминающим яйцо Фаберже. Кондитерский шедевр создается из четырех сортов бельгийского шоколада, миндального бисквита и желе из элитного шампанского. В числе ингредиентов также виски, икра, и, конечно же, кусочки фруктов. Десерт украшается съедобным золотом, а венчает эту феерию роскоши бриллиант весом 2 карата. Цена также кружит голову: чтобы отведать это кондитерское изделие, нужно приготовить $34000 и сделать заказ заранее, за три недели.
8. Десерт Strawberries Arnaud
Десерт оригинален, но может лучше бриллиант купить в ювелирном магазине? /Фото: watson.ch
Тем, кто не любит пудинги, но готовы расстаться с любыми деньгами за оригинальное лакомство, в ресторане Нового Орлеана предлагают десерт Strawberries Arnaud. Сладкая клубника, пропитанная самым дорогим вином, подается с шариком ванильного мороженого, взбитыми сливками и мятой. Сверху лакомство венчает 7-каратный розовый бриллиант, и это поднимает цену до фантастических $4 млн. Раньше десерт был также малодоступен, но стоил все же меньше – $1.4 млн. Не иначе, клубника в цене выросла, а вместе с ней «подрос» и вес бриллианта. В первоначальном варианте подавался камень 4.7 карата.
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