Американка бросила работу, чтобы делать безупречно красивые фотографии дикой природы

Брук Бартлесон.

Брат и сестра гризли вместе во время утреннего дождя. Снято в Вайоминге.

Рыжий лис в лучах заходящего солнца. Снято в Скалистых горах Колорадо.

Лось на закате. Снято в горах Уосатч в штате Юта.

Снято в Вайоминге. Медведь гризли шагает через канаву.Снято в Вайоминге.

Самка бурого медведя стоит на страже двух своих детёнышей. Снято на полуострове Аляска.

Белый медведь смотрит в прямо глаза. Снято на берегу Гудзонова залива в Манитобе.

Лисёнок терпеливо ждет, пока мама чистит ему шубку. Снято в Колорадо.

Полосатая неясыть смотрит на нас со своего насеста, когда вечер сменяется ночью. Снято в Британской Колумбии.

Семья бурых медведей остановилась осмотреться, прежде чем продолжить спуск по пляжу. Снято на полуострове Аляска.

Лось поднимает голову, чтобы дать брачный зов ранним утром перед восходом солнца. Снято в Скалистых горах Колорадо.

Покрытый снегом гризли идёт по свежевыпавшему снегу в поисках полёвок, чтобы поесть. Снято в Вайоминге.

Застенчивая белка прячет свой нос в коре дерева. Снято в Юте.

Молодой лисёнок игриво стоит на вершине холма на закате. Снято в Юте.