Американка бросила работу, чтобы делать безупречно красивые фотографии дикой природы

Американка Брук Бартлесон (Brooke Bartleson) больше всего на свете любит животных и природу в целом. Действительно любит очень сильно. Настолько, что решила пожертвовать своей «нормальной» жизнью в обмен на то, чтобы всё свое время проводить на лоне дикой природы и делать великолепные фотографии диких животных. Самые проникновенные снимки Брук смотрите в этой подборке.
От полярных регионов Северной Канады до берегов полуострова Аляска, через Скалистые горы и за их пределами фотограф ищет и выслеживает диких зверей. Брук документирует различные моменты жизни этих животных, их невероятную силу и захватывающую дух первозданную красоту.
Брук Бартлесон.
Брат и сестра гризли вместе во время утреннего дождя. Снято в Вайоминге.
Фотограф охотно делится своими работами в надежде, что они вдохновят людей помочь сохранить различные места обитания диких животных, находящихся под угрозой исчезновения, в мире прямо сейчас.
Рыжий лис в лучах заходящего солнца. Снято в Скалистых горах Колорадо.
Лось на закате. Снято в горах Уосатч в штате Юта.
Возможно, эти фотографии вдохновят вас отправиться в путешествие по неизведанным местам и попробовать свои силы в искусстве фотографии дикой природы.
Медведь гризли шагает через канаву. Снято в Вайоминге.
Тундра и горы, леса и равнины — всё это принадлежит диким животным, это их вотчина и царство.
Самка бурого медведя стоит на страже двух своих детёнышей. Снято на полуострове Аляска.
Съёмка различных мест дикой природы и её обитателей заводила Брук в самые суровые места, где доминирование человека практически не ощущается и земли находятся главным образом во владении зверей.
Белый медведь смотрит в прямо глаза. Снято на берегу Гудзонова залива в Манитобе.
Лисёнок терпеливо ждет, пока мама чистит ему шубку. Снято в Колорадо.
Экстремальные погодные условия, отдалённые районы и сложный рельеф местности препятствуют освоению этих территорий человеком, поэтому они остаются во власти природы.
Полосатая неясыть смотрит на нас со своего насеста, когда вечер сменяется ночью. Снято в Британской Колумбии.
В этих регионах дороги становятся тропами. Принадлежат они местным обитателям: медведям и койотам, отправляющимся на поиски пищи и укрытия.
Семья бурых медведей остановилась осмотреться, прежде чем продолжить спуск по пляжу. Снято на полуострове Аляска.
Человеческие сооружения часто оказываются недоступными из-за обосновавшихся поблизости лосей и оленей. Современный мир, в котором между цивилизацией и дикой природой проходит столь чёткая грань, относительно новый по сравнению с большей частью истории человечества.
Лось поднимает голову, чтобы дать брачный зов ранним утром перед восходом солнца. Снято в Скалистых горах Колорадо.
Для Брук Бартлесон съёмка дикой природы — это способ вернуться в мир, в котором жили наши предки, пробудить в себе те естественные инстинкты и чувства, которые угасли в условиях современной безопасной и комфортной жизни.
Покрытый снегом гризли идёт по свежевыпавшему снегу в поисках полёвок, чтобы поесть. Снято в Вайоминге.
Фотограф побывала даже в таких небезопасных местах, как арктическая тундра. Температура там опускалась до –31 градуса по Цельсию. Брук ночевала на горных лугах под звуки волчьего воя, доносившиеся из леса.
Застенчивая белка прячет свой нос в коре дерева. Снято в Юте.
Бартлесон говорит, что несмотря на все неудобства и трудности — это жизнь о которой она мечтала и ей не терпится отправиться куда-нибудь ещё в самое ближайшее время.
Молодой лисёнок игриво стоит на вершине холма на закате. Снято в Юте.
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