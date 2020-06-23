Вражда советских чукч и американских эскимосов, которая чуть не привела к масштабному конфликту

Большинство учёных-антропологов сходятся на том, что жители Севера эскимосы и чукчи относятся к одной и той же расе – так называемой арктической. Те же, кто придерживается иного мнения, не могут не согласиться с тем, что за долгую историю северных народов произошло настолько тесное взаимопроникновение этносов, что они стали фактически родственниками. И все же, несмотря на столь близкие связи, коренное население советской Чукотки и американской Аляски постоянно враждовало, что однажды чуть не привело к масштабному конфликту между США и СССР.
Как в XX веке складывались отношения чукчей и эскимосов – коренных народностей Арктики, которые волей судьбы оказались по разные стороны госграницы
Чукчи – небольшой народ, именуемый себя «настоящими людьми», – издревле отличались воинственностью. В напряжённых отношениях они были не только со своими соседями – коряками, якутами и эвенками, но и с жившими по другую сторону Берингова пролива эскимосами. Вражда между чукчами и эскимосами была вполне обоснованной, учитывая их конкуренцию за такие ценные продукты, как китовый жир, моржовая кость, тюленье мясо. Кроме того, совершая набеги на американскую территорию, чукчи угоняли алеутских женщин и детей, превращая их в наложниц и рабов. Разумеется, во взаимоотношениях этих народов были не только конфликты. Небольшое расстояние (около 90 км) позволяло людям легко проходить на сторону соседнего государства и общаться, невзирая на функционирование пограничных служб. Эта традиция продолжилась и после установления в России советской власти. В то время жителям Чукотки было чему позавидовать: уровень жизни заграничных соседей был намного выше их личного. А это не способствовало укреплению дружбы. Набеги на эскимосские поселения продолжались. Трофеями становились оружие, одежда, домашняя утварь.
Как американцы стали укреплять свои позиции на Аляске
Во времена Второй мировой Соединённые Штаты почувствовали серьёзную опасность, исходящую от милитаристской Японии. По сведениям разведки, японцы обладали точными картографическими данными о береговой линии Аляски, расположением населённых пунктов и количестве их жителей. Серьёзный удар Страна восходящего солнца нанесла по островам Алеутского архипелага весной 1942 года. После этого было принято решение о создании Территориальной Гвардии – воинских соединений из местного населения, которые можно было привлекать к охране берегов Аляски. По окончании войны это подразделение, насчитывавшее более 2,5 тысяч индейцев, алеутов и эскимосов было распущено. Но только формально: продолжалось воинское обучение аборигенов и их идеологическая обработка, настраивающая эскимосов на то, что их главный враг – Советы, а война с жителями Чукотки неизбежна. Для укрепления своих позиций на Северном побережье Тихого океана США использовали базы и аэродромы, созданные во время Второй мировой, проводили манёвры и испытания оружия и техники в условиях низких температур.
Как Сталин отреагировал на чукотско-эскимосские конфликты и милитаризацию Аляски
К осени 1945-го не осталось сомнений в том, что на северо-востоке страны зреет новая военная угроза – США. Об агрессивных настроях Штатов свидетельствовало многое: американские корабли в территориальных водах СССР, самолёты-разведчики, частые военные смотры и учения на Аляске. Понимая, что правительство США может использовать малейший чукотско-эскимосский конфликт для введения в действие регулярных армейских частей, Сталин поручил военному командованию разработку возможных ответных операций, в том числе и десант на Аляску. Реализация стратегического плана началась с перебазирования на Чукотку 132-го полка дальней авиации, призванного осуществлять прикрытие десанта. А непосредственное вторжение на территорию неприятеля поручалось 14-й десантной армии, командование которой принял опытный полководец генерал-лейтенант Николай Олешев, состоявший на военной службе с 1918-го, прошедший Великую Отечественную и отличившийся в советско-японской войне 1945-го. Задача формирования была предельно чёткой: в случае агрессии США форсировать Берингов пролив (марш-броском зимой или на судах летом), занять плацдарм на побережье Аляски и нанести ответный удар. А кое-кто из высших государственных деятелей загорелся идеей восстановления так называемой исторической справедливости – возвращения полуострова в состав России. Необходимых для возведения стационарного отапливаемого жилья стройматериалов пришлось дожидаться больше года. А до того бойцы мужественно переносили метели и 40-50-градусные морозы в обычных армейских палатках. Марш-бросок на Аляску так и не состоялся. На протяжении всего срока дислокации на Чукотке армия Олешева выполняла оборонительные задачи по защите бухт побережья от вероятных американских десантов.
Как советские чукчи атаковали эскимосов в 1947 году и чуть не спровоцировали конфликт между СССР и США
Несмотря на присутствие на каждой из сторон регулярных военных формирований, коренные жители Чукотки и Аляски не прекращали враждебных действий по отношению друг к другу. Последнее вооружённое столкновение этих северных народов произошло в районе Берингова пролива в 1947-м. Историки не могут назвать эту баталию войной, так как официально в ней не участвовала ни одна из супердержав – между собой «выясняли отношения» советские чукчи и эскимосы с Аляски. Инициировали военный инцидент жители Чукотки, направив на американский берег несколько вооружённых десантных групп. Эскимосы не остались в долгу. Сухопутные стычки перемежались с водными в Беринговом проливе. Ни американское, ни советское правительство открыто в конфликт не вмешивались, однако оружие каждая воюющая сторона получала хоть и тайно, но регулярно. Спохватились главы держав только после того, как количество погибших стало исчисляться сотнями и локальный на первый взгляд конфликт грозил перерасти в международный. Военные действия прекратились, но не остались без последствий: в 1948 году граница была закрыта, визиты алеутов на Чукотку запрещены (исключение составляли только ближайшие родственники, внесённые в специальные списки). Так продолжалось до конца периода перестройки, когда в 1989-м взаимодействие Чукотки и Аляски возобновилось.
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