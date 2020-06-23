Вражда советских чукч и американских эскимосов, которая чуть не привела к масштабному конфликту

Большинство учёных-антропологов сходятся на том, что жители Севера эскимосы и чукчи относятся к одной и той же расе – так называемой арктической. Те же, кто придерживается иного мнения, не могут не согласиться с тем, что за долгую историю северных народов произошло настолько тесное взаимопроникновение этносов, что они стали фактически родственниками. И все же, несмотря на столь близкие связи, коренное население советской Чукотки и американской Аляски постоянно враждовало, что однажды чуть не привело к масштабному конфликту между США и СССР.





Как в XX веке складывались отношения чукчей и эскимосов – коренных народностей Арктики, которые волей судьбы оказались по разные стороны госграницы

Как американцы стали укреплять свои позиции на Аляске

Как Сталин отреагировал на чукотско-эскимосские конфликты и милитаризацию Аляски

Как советские чукчи атаковали эскимосов в 1947 году и чуть не спровоцировали конфликт между СССР и США