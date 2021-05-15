Пассатижи VS плоскогубцев: в чем разница между инструментами

Пассатижи и плоскогубцы – два названия одного инструмента или все-таки два принципиально разных инструмента? Наверняка данный вопрос хотя бы раз терзал не очень опытных мастеров и хозяев. Если так, то возможно пришло время разобраться в хитром вопросе и начать различать данные инструменты.
В чем же разница. /Фото: отдых-спорт.рф.
Итак, подчеркнем главное: пассатижи и плоскогубцы – это не один и тот же инструмент, несмотря на наличие внешнего сходства. Отличаются они и практически, и теоретически. Разберемся в вопросе подробно и по порядку.
Вот пассатижи. /Фото: onlinetrade.ru.
Пассатижи – это многофункциональный инструмент для выполнения электромонтажных и слесарных работ. С внутренней стороны они оснащены насечками для обеспечения наилучшего захвата. Там же имеется специальное отверстие, которое позволяет хватать и удерживать пассатижами различные цилиндрические детали. Нередко инструмент также оснащен еще и бокорезом для перекусывания проволоки. В основе работы пассатижей лежит шарнир, который позволяет регулировать захват.
Плоскогубцы. /Фото: shuruping.ru.
Плоскогубцы – это инструмент для выполнения все тех же слесарных и электромонтажных работ. Как и пассатижи, плоскогубцы работают на шарнире, а рабочая часть элемента постепенно переходит в рукоятки. Инструмент может иметь самые разные формы губок, специализированные под конкретный вид работ.
Разница есть. /Фото: popgun.ru.
Из всего этого и проистекает главное отличие: пассатижи, в отличие от плоскогубцев – это действительно многофункциональный инструмент, с помощью которого можно решать наиболее широкий спектр задач во время выполнения работ. Плоскогубцы непригодны для работы с цилиндрическими деталями и не оборудованы дополнительным инструментами. Однако, в силу особенностей конструкции рабочей части, пассатижи не могут справиться с некоторыми «специальными» задачами по захвату деталей и элементов.
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