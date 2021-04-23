16 хитростей, которые стоит взять на заметку всем владельцам собак

Мы в ответе за тех, кого приручили.

Собаки в этом отношении не исключение.

Вот и в новом обзоре было собрано сразу 16 небольших, но невероятно полезных хитростей, которые стоит взять на заметку каждому.

Приятного просмотра и надеемся, что эти советы окажутся полезными.

1. Банные принадлежности

Контейнер для банных принадлежностей.

Шампуни, капли от блох, расчески, зубную щетку и другие принадлежности для собачьей гигиены лучше хранить в одном контейнере, чтобы избежать беспорядка и всегда контролировать остатки средств. Для хранения таких вещей прекрасно подойдет жестяная банка от печенья или обычный пластиковый контейнер.

2. Занимательная игрушка

Самодельная игрушка.

Из пол литровой бутылки воды и ненужного носка можно смастерить занимательную игрушку, которая, несомненно, порадует собаку, независимо от ее размеров и породы. Просто, отрежьте носочную часть носка, поместите в него бутылку и крепко завяжите по типу конфетки.

3. Контейнер для корма

Специальный контейнер для корма.

Собачий корм лучше хранить не в пакете, а в специальном контейнере с крышкой. Лучше всего для этих целей подойдет большая жестяная банка, ведро или керамическая емкость, в которой корм не будет выдыхаться.

4. Крючки для поводков

Крючки для собачьих поводков.

Чтобы собачьи поводки не путались и всегда были под рукой, оборудуйте для них специальные крючки. Их можно повесить у двери в прихожей или в кладовке, там же можно разместить крючок для собачьего полотенца и контейнер с лакомствами.

5. Канат с сюрпризом

Игрушка с секретом.

Если собака плохо переносит одиночество и часто портит вещи, сделайте для нее специальную игрушку, которая займет любимца на некоторое время. Для этого понадобится канат, который можно купить в хозяйственном или строительном магазине и любое лакомство. Тщательно обмотайте лакомство канатом и предложите получившийся клубок своему четвероногому другу. Запах лакомства, несомненно, заинтересует собаку, и она будет увлеченно распутывать головоломку.

6. Следы собачьей мочи

Чистка ковра от мочи.

Случаются ситуации, когда любимец по каким-то причинам не смог дождаться прогулки и справил малую нужду прямо на ковер или на мягкую мебель. Устранить следы этой неприятности помогут простые и весьма доступные средства такие, как сода и уксус. Сначала нужно развести уксус в воде в пропорциях 1:4, пропитать полученной жидкостью загрязненный участок, а через 20-30 минут насухо вытереть. После этого поврежденный участок нужно засыпать содой и накрыть тарелкой или крышкой. После, можно растереть соду с помощью грубой щетки и собрать ее остатки пылесосом.

7. Борьба с шерстью

Чистка одежды и мебели от шерсти.

Все владельцы домашних животных страдают от шерсти, которая цепляется буквально ко всему. Однако для чистки одежды и мебели совсем не обязательно покупать дорогие средства так, как очистить тканевые поверхности от шерсти можно с помощью обычной резиновой перчатки. Просто наденьте ее на руку, слегка намочите и пройдитесь по загрязненным поверхностям.

8. Стильная деталь

Стильный воротничок для собаки.

Из старой рубашки можно сделать стильное украшение для своего четвероногого друга. Просто отрежьте воротник от ненужной своей или детской рубашки и наденьте его на шею собаки.

9. Свежее дыхание

Корм с петрушкой для свежести дыхания.

Добавляйте в собачий корм немного петрушки, чтобы дыхание любимца всегда оставалось свежим.

10. Уход за зубами

Уход за собачьими зубами.

Собачьим зубам, как и человеческим, необходим регулярный уход. Для этого в зоомагазинах продаются специальные пасты и щетки. Однако большинство собак не любят данную процедуру и это превращается в настоящую проблему для их владельцев. Если почистить любимцу зубы с помощью щетки не удалось, нанесите немного зубной пасты на резиновую игрушку и предложите собаке ее отобрать. В процессе игры, некоторое количество пасты попадет в рот собаке.

11. Водные процедуры

Защита ушей и глаз.

Используйте шапочку для душа во время купания, чтобы защитить уши и глаза четвероногого любимца от попадания воды и мыла.

12. Игрушка-головоломка

Бутылки с лакомством.

Из досок и пластиковых бутылок, заполненных кормом или специальными лакомствами, можно смастерить прекрасную игрушку, которая развлечет любимца, заставит собаку думать и самостоятельно добывать себе пищу.

13. Бальзам для лап

Самодельный бальзам для лап.

Подушечки лап требуют ухода и увлажнения ничуть не меньше человеческих ступней. Особенно важно ухаживать за собачьими лапами в период зимних морозов и летней жары. Для этого можно самостоятельно приготовить весьма бюджетное и эффективное средство. Для приготовления этого средства на водяной бане нужно растопить пол чашки натурального воска, добавить четверть чашки кокосового и столько же оливкового масла. Для лучшего успокоительного и увлажняющего эффекта можно также добавить две ложки масла Ши и 10 капель витамина Е. Все ингредиенты нужно хорошо смешать, переложить в емкость и оставить застывать.

14. Адресник

Самодельный адресник.

Чтобы четвероногий друг ненароком не потерялся, прикрепите к его ошейнику специальный адресник со своими контактными данными. Такую вещицу можно приобрести или сделать самостоятельно из тонкого пластика, клочка бумаги и скотча.

15. Автомобильный гамак

Гамак для путешествий.

Чтобы собака чувствовала себя комфортно в дороге, не мешала водителю и не пачкала сиденья автомобиля, ее владельцам стоит обзавестись специальным дорожным гамаком, который можно приобрести в специализированном магазине или сшить на заказ из плотной ткани.

16. Предотвращение побега

Лайфхак для пикников.

Чтобы собаки не убежали или не потерялись, отдыхая с хозяевами в лесу на пикнике или находясь на даче, натяните вдоль полянки и закрепите на стволах деревьев прочный трос, к которому с помощью карабина можно прикрепить собачьи поводки. Такая хитрость позволит четвероногим любимцам перемещаться, но не позволит уйти из поля зрения.