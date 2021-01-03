Как прозвища мужья давали своим женам на Руси, и Почему современные женщины обиделись бы

Дружка да водворка на воронежских землях

Водворка – женщина, которая пришла жить к мужу. /Фото: moscow-oblast.sm-news.ru

Чем жонка от большухи отличалась

Большуха – главная, та, на ком все ответственные решения в семье. /Фото: regnum.ru

Межеумок – женщина или мужчина?http://funhere.ru/?p=15958

В старой Руси уходить от мужа считалось большой глупостью. /Фото: pp.userapi.com

Неряшливая плешница и аккуратная обиходница

Хорошая хозяйка звалась обиходницей. /Фото: avatars.mds.yandex.net

Ляпалка, и причем тут воздушный змей