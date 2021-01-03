Как прозвища мужья давали своим женам на Руси, и Почему современные женщины обиделись бы

На Руси женщин называли по-разному. Девка – с момента появления на свет до замужества, молодка – замужняя, но не родившая ребенка, баба - та, которая замужем и у которой есть дети, но не хозяйка в доме, и большуха. Замужняя «баба» - не слишком поэтичное название с точки зрения современности. В некоторых же областях мужья находили для своих половинок другие слова. Нет, это не современные «зайки», «птички», «кукусики», а совсем другие названия – непривычные для уха современного человека, яркие, и порой очень странные. Но если разобраться, каждому определению найдется объяснение. Прозвища не возникали просто так, а отражали какое-то качество человека или событие. Читайте о том, кто такие ляпалки и большухи, и кого звали «межоумок».
Дружка да водворка на воронежских землях
Водворка – женщина, которая пришла жить к мужу. /Фото: moscow-oblast.sm-news.ru
Если вам придется бывать под Воронежем, то вы можете услышать, как замужних женщин зовут женками. Понятно, что это от слова жена. А раньше крестьяне звали жену не только так, но и бабой, более ласково – бабочкой, а еще чаще – водворкой и дружкой.
На самом деле слово дружка означает «шафер жениха», это если в мужском роде. Но используется и в женском в применении к жене. В словаре Ушакова можно прочитать, что в этом случае оно означает парный предмет. Какая связь с женой? Простая. После того, как женщина выходила замуж она полностью зависела от мужа, становилась таким «предметом». Отсюда и дружка.
Водворкой же называли женщину, которую выдали замуж, и которая поселилась у мужа. Иными словами, пришла «во двор», то есть водворилась, как сказали бы сегодня. Это указано в словаре Даля.
Чем жонка от большухи отличалась
Большуха – главная, та, на ком все ответственные решения в семье. /Фото: regnum.ru
Женка или жонка – так звали своих половинок поморы. Это было даже более распространено в Поморье, чем привычное «девка», «баба». Когда жена была уже в возрасте, она становилась «большухой». И дело тут вовсе не в весе и не в объеме, а в значимости персоны.
Но порой так называли женщину, которая вела хозяйство. Конечно, большуха звучит более уважительно, чем баба или женка,и это связано с тем, что поморские женщины работали наравне с мужчинами, которых часто по полгода не бывало дома. Пока женщины ждали мужиков с промысла, они оставались полноправными домоправительницами, брали на себя роль главы семьи. Ну и как же иначе ее назвать, как не большухой? Кстати, поморские женщины очень ценили этот свой статус и считали, что называть их просто «бабами» неправильно.
Главными в семье признавались большак и большуха, и чаще всего это были муж и жена. Так называемая большина могла быть передана свекровью невестке (или одной из них) в случае болезни и невозможности больше исполнять свои обязанности), при этом на ее муже все так же оставалось бремя большака.
А вот мужчины-небольшаки находились в повиновении у женщины-большухи. Если мать носила это звание, то все сыновья должны были беспрекословно слушаться ее до женитьбы. После того, как свадьба была сыграна, мужчина приобретал некоторый авторитет, но все равно подчинялся большаку, то есть отцу вплоть до момента принятия большины.
Межеумок – женщина или мужчина?http://funhere.ru/?p=15958
В старой Руси уходить от мужа считалось большой глупостью. /Фото: pp.userapi.com
Странным словом межеумок (именно так, в мужском роде) в пермских деревнях величали женщин, которые уходили от мужа. Раньше такое событие случалось очень редко, и бабу, которая так поступала считали выжившей из ума, слабоумной. То есть меж ума.
Потому женщина, которую сегодня могли бы назвать решительной, самостоятельной, не боящейся трудностей и так далее в старой Руси называли межеумком и всячески осуждали. Ради справедливости надо отметить, что такое прозвище мог получить любой человек, который совершал не слишком умные поступки. Но, похоже, понятно, откуда идет желание некоторых российских женщин спрятаться за спину мужа, и любой ценой сохранять свой брак, даже если он не очень-то хороший.
Неряшливая плешница и аккуратная обиходница
Хорошая хозяйка звалась обиходницей. /Фото: avatars.mds.yandex.net
Во все времена в жене ценилась чистоплотность, аккуратность, умение идеально вести домашнее хозяйство. Потому и прозвища были соответствующие. Например, в Приамурье таких женщин звали обиходницами. Они умели заботиться о муже и детях, поддерживать в избе порядок, поддерживать старшее поколение. Тут все предельно просто: глагол «обиходить, обихаживать» это ни что иное как «присматривать, ухаживать». Пожалуй, и сегодня жена не отказалась бы от такого милого прозвища, ведь оно словно объединяет в себе все самые лучшие качества хозяйки.
А вот женщин, которым не были свойственны такие черты, то есть ленивым, нечистоплотным, не желающим выполнять свои домашние обязанности присваивалось не слишком красивое прозвище плешница.
Ляпалка, и причем тут воздушный змей
Еще одно прозвище, которое можно было услышать – ляпалка. Тут есть два варианта. Первый: слово произошло от одного из элементов воздушного змея, а именно от брыжа. Это сложенный кусок бумаги, который служит для стягивания углов игрушки. Иначе его еще называли ляпалка, поскольку во время полета он сильно трещал, хлопал, то есть издавал смешные и совершенно бесполезные звуки. А кто еще может заниматься тем же самым? Скорее всего, не слишком умная и болтливая баба, которая, как говорится, языком трещит. Потому таких женщин, например, в рязанских областях, и называли ляпалкой.
Так же болтуний звали и в брянских областях. Если женщина не задумывалась о том, что она говорит, о последствиях, о том, интересно ли это кому-то, и как относится к ее болтовне муж, значит, она – ляпалка. Несдержанная на язык и неумная. Что ж, мужья таких представительниц слабого пола вызывают лишь сочувствие.
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