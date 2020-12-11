Знаменитости, которые ездят на недорогих машинах

С целым миллионом, вы ожидаете, что знаменитости будут жить жизнью, полной гламура и блеска, но некоторые из них этого не делают. Многие известные люди любят минималистский образ жизни и тратят деньги только на то, что действительно необходимо. На самом деле, некоторые из самых громких имен в Голливуде не против водить машины, которые могут себе позволить самые простые люди с нормальной зарплатой. Мы откопали любимые машины знаменитостей для наших читателей.











1. Кэмерон Диаз — Тойота Приус.

2. Джастин Тимберлейк — Фольксваген Джетта.

3. Том Хэнкс — Scion xB.

4. Дженнифер Лоуренс — Фольксваген Эос.

5. Джефф Безос — Хонда Аккорд.

6. Бритни Спирс — BMW Mini Cooper.

7. Дэниэл Рэдклифф — Fiat Grande Punto.

8. Клинт Иствуд — GMC Тайфун.

9. Кристиан Бэйл — Тойота Такома.

10. Бруно Марс — Кадиллак Алланте.

11. Леонардо Ди Каприо — Тойота Приус.

12. Марк Уолберг — Тойота Сиенна Минивэн.