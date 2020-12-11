Знаменитости, которые ездят на недорогих машинах

С целым миллионом, вы ожидаете, что знаменитости будут жить жизнью, полной гламура и блеска, но некоторые из них этого не делают. Многие известные люди любят минималистский образ жизни и тратят деньги только на то, что действительно необходимо. На самом деле, некоторые из самых громких имен в Голливуде не против водить машины, которые могут себе позволить самые простые люди с нормальной зарплатой. Мы откопали любимые машины знаменитостей для наших читателей.
1. Кэмерон Диаз — Тойота Приус.
Когда Кэмерон была на пике, она была одной из самых высокооплачиваемых актрис в Голливуде. Несмотря на это, она гордо водит экологичную Toyota Prius.
2. Джастин Тимберлейк — Фольксваген Джетта.
Джастин Тимберлейк, несомненно, является одним из самых известных певцов в мире, но его вкус в автомобилях не роскошен. Он водит супер доступный Volkswagen Jetta.
3. Том Хэнкс — Scion xB.
В наши дни все больше и больше знаменитостей выбирают экологически чистые автомобили вместо дорогих, и Том Хэнкс — один из них. Он уже несколько лет ездит на Scion xB и очень доволен.
4. Дженнифер Лоуренс — Фольксваген Эос.
Актриса Дженнифер Лоуренс, удостоенная награды «Оскар», была замечена за рулем Volkswagen Eos на пике своей карьеры. Будучи человеком, который заработал 653 миллиона долларов только на одном фильме, Дженнифер, безусловно, могла бы позволить себе лучшую машину, но она предпочитает оставаться сдержанной.
5. Джефф Безос — Хонда Аккорд.
Джефф — самый богатый человек в мире, его собственный капитал превышает 117 миллиардов долларов, но машина, на которой он ездит, не усыпана бриллиантами. Вместо того, чтобы выбрать самый роскошный автомобиль в мире, Безос годами ездил на Honda Accord. Когда его спросили об этом, миллиардер сказал, что это «совершенно хорошая машина», и он не проявил интереса к дорогим Maseratis.
6. Бритни Спирс — BMW Mini Cooper.
Как ни трудно в это поверить, Бритни счастливый обладатель базового BMW Mini Cooper.
7. Дэниэл Рэдклифф — Fiat Grande Punto.
После огромного успеха франшизы «Гарри Поттер», вместо того, чтобы портить себя, Дэниэл купил Fiat Grande Punto.
8. Клинт Иствуд — GMC Тайфун.
В интервью актер Клинт Иствуд рассказал, что он управляет «Тайфуном GMC».
9. Кристиан Бэйл — Тойота Такома.
На экране он может быть Брюсом Уэйном с самой модной технологией, но в реальной жизни Бэйл ездит на одном и том же пикапе уже более 17 лет. Он любит свою Toyota Tacoma, потому что она крепкая и не может быть сломана.
10. Бруно Марс — Кадиллак Алланте.
Помните машину в хите Бруно 24K Magic? Это его машина. Для музыкального клипа песни был использован черный Cadillac Allanté 1995 года. Певец влюбился в него и купил.
11. Леонардо Ди Каприо — Тойота Приус.
Леонардо Ди Каприо, известный своей страстью к окружающей среде, ездит на экологически чистой Toyota Prius, как и Кэмерон Диаз. На самом деле он твердо верит, что Голливуду следует отказаться от идеи использования роскошных внедорожников и лимузинов. Когда он встречался с Блейк Лайвли, он также подарил ей Приус.
12. Марк Уолберг — Тойота Сиенна Минивэн.
Хотите верьте, хотите нет, но этот красавчик ездит на минивэне Sienna и влюблен в него.
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