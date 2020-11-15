Ради чего в наши дни уничтожили древние артефекты аборигенов Австралии, которые были созданы 46 000

Австралийские аборигены.

Иллюстрация австралийских аборигенов начала 19 века.

Пиктограммы аборигенов в ущелье Вуннумурра, Кимберли, Западная Австралия.

Национальный парк аборигенов Намаджи с кенгуру, динго, ехидной или черепахой, тотемы и истории созданы с использованием точек.

Карта полуострова Бурруп в Западной Австралии.

Джуукан, место, где находились артефакты аборигенов и которое впоследствии было уничтожено в ходе законной операции по добыче полезных ископаемых.