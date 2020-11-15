Ради чего в наши дни уничтожили древние артефекты аборигенов Австралии, которые были созданы 46 000

Человек, как известно, самый большой враг природы. Столько вреда, сколько причиняем нашей Земле и её обитателям мы, не причинит ни одно стихийное бедствие. Особенно беспринципными люди становятся там, где дело касается денег. Как например горнодобывающая компания, которая спеша извлечь быструю прибыль, может уничтожить уникальную историческую достопримечательность древнейшей земной цивилизации. Между тем, этому священному месту более 46 000 лет!
Определить, какая культура и цивилизация является древнейшей на Земле, довольно сложно. Неудивительно, что на протяжении веков попытка найти ответ на этот вопрос вызывала столь жаркие фундаментальные споры среди историков. До недавнего времени почти всё основывалось лишь на теориях и предположениях, и казалось, однозначный ответ на этот вопрос не будет получен никогда.
С 1980-х годов бытовала теория о том, что люди начали распространяться по всему миру постепенно мигрируя из Африки. Более 60 000 лет назад первые люди достигли пределов Австралии. Некоторые исследователи утверждают, что потомки этих людей имеют самую длинную непрерывную культуру из всех существовавших когда-либо. В течение долгого времени предполагалось, что аборигенное население Австралии является одной из древнейших известных культур и цивилизаций в мире.
Австралийские аборигены.
Новые исторические изыскания по данной теме лишь подтверждают эту теорию. Исследование под названием «Геномная история аборигенов Австралии» позволило проследить миграцию современных аборигенов из Африки в Австралию 58 000 лет назад. В 2016 году исследовательская группа под руководством профессора Кембриджского университета, Эске Виллерлсева, изучила геном 83 аборигенов и 25 папуасов из высокогорных районов Новой Гвинеи, проведя наиболее полное геномное исследование коренных австралийцев. Результаты показали, что современные аборигены-австралийцы являются потомками людей, впервые высадившихся на берегах Австралии около 60 тысяч лет назад.
Иллюстрация австралийских аборигенов начала 19 века.
Это также подтверждает теорию о том, что все люди имеют общих предков из Африки и распространились по земному шару в результате огромной миграции оттуда. Лицо Земли менялось, люди осваивали всё новые территории. Континент Австралия обладает весьма обширной площадью и там огромные различия в погодных условиях. Потому развитие племён на разных частях континента и шло несколько разными путями.
В своей мифологии аборигены-австралийцы говорят о Dreamtime (Alchera). Они верят, что их предки создали весь мир и что все научные знания получены от предков. Согласно некоторым из их легенд, некие герои путешествовали по бесформенной земле и сформировали её такой, какой мы её знаем сегодня, со всеми её достопримечательностями, включая горы, реки, растения, животных и так далее. Вероятно, в основе этих мифов лежит история о фактическом переселении, имевшем место 58 000 лет назад. Просто сохранилась она до наших дней, пройдя через века в песнях народного фольклора.
Пиктограммы аборигенов в ущелье Вуннумурра, Кимберли, Западная Австралия.
Историю надо бережно хранить. Ведь не имея исторической памяти куда может прийти нация? Печально, что очень многие люди не считают это важным. Те, для кого бог — это деньги, уничтожают археологическое достояние Австралии. Горнодобывающая компания провела в Западной Пилбаре в Австралии серию взрывов для добычи железной руды, в конце мая этого года. Эта операция уничтожила значительную часть исторической культурной памятки австралийских аборигенов.
Национальный парк аборигенов Намаджи с кенгуру, динго, ехидной или черепахой, тотемы и истории созданы с использованием точек.
Несмотря на то, что данная территория принадлежит аборигенам, горнодобывающая компания пошла на это, чтобы расширить область добычи руды в регионе. Дельцы продемонстрировали полное безразличие к значимости исторического объекта, содержащего свидетельства человеческой деятельности во время и после последнего ледникового периода.
К сожалению, подобный инцидент не является редкостью. Правительство Австралии демонстрирует почти полное безразличие к объектам наследия. Семь лет назад похожим образом были повреждены древние пещеры в ущелье Джуукан. В 2014 году археологи обнаружили древние артефакты в этом районе, которые убедительно доказали, что регион намного старше, чем первоначально предполагали эксперты.
Проект Sydney Light Rail является ещё одним примером строительства, которое разрушило место, имеющее огромное значение для аборигенов Австралии. Когда несколько лет назад началось строительство, было обнаружено, что большой участок является важным объектом наследия аборигенов, но к тому времени было уже слишком поздно. Депутат в этом районе, Дэвид Шоебридж, заявил тогда в прессе: «Всё было разрушено. Нам нужно извлечь из этого урок и изменить закон». Но пока ничего не происходит, несмотря на протесты и заявления.
Кроме того, готовится реализация газового проекта, который угрожает уничтожить все примеры древнего наскального искусства на полуострове Бурруп, в северо-западной Австралии. Там почти 37 000 наскальных рисунков!
Карта полуострова Бурруп в Западной Австралии.
К большому сожалению, многие из этих и других объектов наследия аборигенов не имеют соответствующего обозначения в перечне национального наследия, что могло бы защитить их от уничтожения. Юридически землёй владеют люди, чьи имена указаны в лицензиях на добычу полезных ископаемых, а не традиционные коренные владельцы, которые жили на земле веками, задолго до прибытия британских поселенцев.
Джуукан, место, где находились артефакты аборигенов и которое впоследствии было уничтожено в ходе законной операции по добыче полезных ископаемых.
Важное археологическое значение недавно разрушенного Юурканского ущелья было подтверждено после того, как было получено разрешение на разработки. Ничего нельзя было изменить. Ведь если территория не внесена в список национального наследия, то это и приводит к столь печальным результатам для археологического сообщества, историков, не говоря уже об аборигенах.
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