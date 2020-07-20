100 калорий в 19 популярных продуктах

Некоторые здоровые продукты могут на самом деле иметь больше калорий, чем вы ожидаете. Поэтому независимо от того, как интенсивно вы тренируетесь в тренажерном зале, вы не будете терять вес. Это потому, что контроль порций является важной частью процесса потери веса. Тем не менее, взвешивание вашей еды — не лучший способ. Мы покажем вам, как выглядит 100 калорий в некоторых ваших любимых продуктах. Узнайте быстро, какие из ваших любимых продуктов разочаруют вас, а какие могут остаться в вашем рационе.











1. Греческий йогурт.







2. Вареные яйца.







3. Бекон.



4. Круассан.



5. Клубника.



6. Чизбургер.



7. Пицца.



8. Куриная грудка.



9. Тирамису.



10. Мороженое.



11. Фруктовый лед.



12. Орео.



13. Пончик.



14. Попкорн.



15. Ореховая смесь.



16. Газировка.



17. Капучино.



18. Шоколадное молоко. 19. Вода.



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