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100 калорий в 19 популярных продуктах

Некоторые здоровые продукты могут на самом деле иметь больше калорий, чем вы ожидаете. Поэтому независимо от того, как интенсивно вы тренируетесь в тренажерном зале, вы не будете терять вес. Это потому, что контроль порций является важной частью процесса потери веса. Тем не менее, взвешивание вашей еды — не лучший способ. Мы покажем вам, как выглядит 100 калорий в некоторых ваших любимых продуктах. Узнайте быстро, какие из ваших любимых продуктов разочаруют вас, а какие могут остаться в вашем рационе.

100 калорий в 19 популярных продуктах

100 калорий в 19 популярных продуктах

1. Греческий йогурт.

100 калорий в 19 популярных продуктах

2. Вареные яйца.

100 калорий в 19 популярных продуктах

3. Бекон. 100 калорий в 19 популярных продуктах

4. Круассан. 100 калорий в 19 популярных продуктах

5. Клубника. 100 калорий в 19 популярных продуктах

6. Чизбургер. 100 калорий в 19 популярных продуктах

7. Пицца. 100 калорий в 19 популярных продуктах

8. Куриная грудка. 100 калорий в 19 популярных продуктах

9. Тирамису. 100 калорий в 19 популярных продуктах

10. Мороженое. 100 калорий в 19 популярных продуктах

11. Фруктовый лед. 100 калорий в 19 популярных продуктах

12. Орео. 100 калорий в 19 популярных продуктах

13. Пончик. 100 калорий в 19 популярных продуктах

14. Попкорн. 100 калорий в 19 популярных продуктах

15. Ореховая смесь. 100 калорий в 19 популярных продуктах

16. Газировка. 100 калорий в 19 популярных продуктах

17. Капучино. 100 калорий в 19 популярных продуктах

18. Шоколадное молоко. 100 калорий в 19 популярных продуктах 19. Вода.

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100 калорий в 19 популярных продуктах

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