Самые глупые советы человеку с депрессивным расстройством

Депрессию часто называют болезнью XXI века, но не потому что она появилась недавно, а потому что в настоящее время к этому недугу уже не относятся как к простой хандре - обращаются к специалистам. Поскольку депрессия является серьёзным заболеванием, которое лечится терапией и медикаментами, то простыми советами тут не помочь. Однако некоторые люди до сих пор слабо представляют себе, что собой представляет эта болезнь, и дают абсолютно неприемлемые советы.

Очень тяжело, когда близкий человек впадает в такое состояние, как депрессия. Эта болезнь заставляет человека чувствовать себя несчастным, чрезмерно ранимым, порой даже провоцирует агрессию. К сожалению даже сейчас далеко не все достаточно осведомлены, как вести себя с человеком в подобном состоянии. Самый частый и самый глупый совет, который раздают все, кому не лень – это «не грусти». Логики в этом ровно столько же, сколько в пресловутом «Мало платят? Заработай больше!» В реальности подобные советы только обесценивают состояние больного и заставляют его считать, что его болезнь – выдумка. Однако сам советчик может спокойно жить дальше с чувством выполненного долга. Ещё одним неуместным советом можно назвать фразу «нужно больше работать, тогда некогда будет грустить». Такой совет не пойдёт на пользу не только человеку, который болен, но и здоровому. Поскольку в таком случае человек только загонит себя в угол, а затем эмоционально выгорит. Обесценивание своих собственных чувств и эмоций не позволит вовремя заметить проблему и начать её решать. Такой совет не пойдёт на пользу не только человеку, который болен, но и здоровому. Поскольку в таком случае человек только загонит себя в угол, а затем эмоционально выгорит. Обесценивание своих собственных чувств и эмоций не позволит вовремя заметить проблему и начать её решать.



Не помогут и походы по магазинам и кафе в поисках красивых вещей и вкусной еды. Безусловно, всё это составляет маленькие прелести жизни, но это не вылечит серьёзное ментальное заболевание, а в большинстве случаев даже не облегчат симптомы. Ведь устойчивое снижение настроения – это не единственный симптом депрессии, больной чувствует слабость, не может испытывать радость от некогда любимых занятий и вещей, а так же очень быстро устаёт. Поэтому подобные советы также будут совершенно неуместны.



Очень часто людям с депрессией советуют больше проводить время с родными и друзьями. На первый взгляд ничего страшного в этом нет, однако это может довольно серьёзно навредить в том случае, если близкие люди слабо ориентируются в сути заболевания. К тому же очень часто в депрессивном состоянии у человека просто нет сил для коммуникаций.

Не стоит также говорить человеку с депрессией фразы вроде: «Подумай, как себя чувствуют твои близкие, когда ты в таком состоянии». Этим можно разве что навязать чувство вины за состояние, которое человек не контролирует, а следовательно усугубить и без того неприятные симптомы. Мало того, больной человек может окончательно закрыться и начать скрывать свои чувства, чем навредит себе ещё больше.

Чтобы справиться с таким диагнозом как депрессия мало просто этого хотеть, людям с депрессией нужно лечение у квалифицированного психотерапевта, а зачастую и медикаментозная коррекция. Чтобы не только не навредить, но и помочь близкому с таким расстройством, нужно максимально аккуратно следить за советами, а также постараться отнестись к проблеме со всем пониманием.