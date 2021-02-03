С нами не соскучишься!

7 928 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Pciha Ivanova3 февраля, 12:59
    А что? В условиях всеобщей антисанитарии совсем не плохое решение!Для чего на пивны...
  • ИГОРЬ ВАЛЕК3 февраля, 9:47
    Ответ и технология не ВЕРНЫЕ! Эпоксидка со временем и от ударов вылетит и конец вашему новшеству! Клин, только клин!Как можно надежно...
  • zhanna3 февраля, 1:30
    Vo vrema sexsa proishodit vibros ne tolko energi,no i vibros virusov,infektsiy,energeticheskih struktur proklatiy,ch...Чего мы не знали ...

Как себя правильно вести, если повстречали на лесной тропе дикого кабана


Как себя правильно вести, если повстречали на лесной тропе дикого кабана

 

Кто самый грозный зверь в лесу? Многие граждане согласятся с тем, что «царь зверей» в наших широтах – это медведь. Другие тут же вспомнят про волков. Даже лось отнюдь не так безобиден, как может показаться. При этом многие товарищи напрочь забывают о такой лесной угрозе, как неожиданно выскочивший на тропу дикий кабан. Что же делать, когда он появился прямо перед тобой и уже смотрит со значением?

Дикий кабан - зверь социальный. /Фото: picgalleria.com.

Дикий кабан - зверь социальный. /Фото: picgalleria.com.

 

Для того, чтобы знать, что можно сделать при встрече с кабаном, нужно хотя бы немного этого зверя понимать. Первое и главное, что нужно уяснить – средняя скорость бега дикого кабана составляет 35-40 км/ч. Максимальная скорость бега человека при очень хорошей физической подготовке составляет 45 км/ч. То есть большинство людей в среднем бегает намного медленнее дикого кабана.
Сам кабан встречи с человеком не ищет. /Фото: yandex.kz.

Сам кабан встречи с человеком не ищет. /Фото: yandex.kz.

 

Следующее, что следует уяснить: кабан - «скотинка» стадная. В стаде кабанов существует строгая иерархия и жесткая дисциплина. Возглавляет стадо самка-свиноматка, которая обычно ведет семейство. За ней всегда следуют 3-4 подсвинка (поросенка) из выводка в возрасте 1-2 года. Замыкают «свиную колонну» еще 1-2 взрослые особи, как правило, это старые кабаны.
Как и любое другое дикое животное, кабан старается избегать опасностей при передвижении по лесу, а потому свиноматка, идущая первой, «читает лес» при помощи своего обоняния и старается увести выводок от греха подальше при появлении малейших подозрений на наличие проблем. Встречаются и кабаны-одиночки. Как правило, это молодые самцы или самки, которые еще не обзавелись потомством.
Кабаны бегают крайне быстро. /Фото: ru.tokkoro.com.

Кабаны бегают крайне быстро. /Фото: ru.tokkoro.com.

 

При любом раскладе сам кабан встречи с человеком не ищет. Человек имеет весьма специфический незнакомый запах для диких животных, а потому даже волки по возможности (и не в голодный год) стараются его обходить стороной, как все малоизвестное и потенциально опасное. Чаще всего с дикими кабанами встречаются охотники и егеря, которые ищут такой встречи целенаправленно из спортивных или хозяйственных интересов. Конечно же, никто не застрахован и от случайной встречи.
Лучше всего не провоцировать зверя. /Фото: animalsglobe.ru.

Лучше всего не провоцировать зверя. /Фото: animalsglobe.ru.

 

Что же делать если как раз такая произошла, и вы оказались на лесной тропе лицом к лицу с диким кабаном? Итак, убегать от кабана – это самая большая глупость, которую можно сделать. Вепрь - существо не кровожадное, но испугавшись, для верности гарантированно забодает клыком зашедшего на его территорию человека в целях защиты себя и потомства. Кабан с легкостью убьет даже подготовленного охотника. Лучшее, что можно сделать – действовать по ситуации. Если животное все еще не атакует, то можно постараться застыть на месте и не делать ничего. Высока вероятность того, что кабан просто понюхает воздух и уйдет восвояси. Если же животное проявляет агрессию, то единственное что остается – попытаться куда-нибудь залезть повыше и переждать.
Кабан в Рязанской области уже который год выходит летом к людям. /Фото: ya.ru.

Кабан в Рязанской области уже который год выходит летом к людям. /Фото: ya.ru.

 

Хотя, конечно, временами попадаются совершенно странные кабаны. Вот, например, фотография из Рязанской области, где уже который год один и тот же кабан выходит к людям на пляж, никого не боится, но и не трогает.

источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:





Как себя правильно вести, если повстречали на лесной тропе дикого кабана

И не забудьте:
Как себя правильно вести, если повстречали на лесной тропе дикого кабанаПодписаться на мой Instagram
Ссылка на первоисточник
Обсудить

Картина дня

наверх