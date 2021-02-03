Как себя правильно вести, если повстречали на лесной тропе дикого кабана

Кто самый грозный зверь в лесу? Многие граждане согласятся с тем, что «царь зверей» в наших широтах – это медведь. Другие тут же вспомнят про волков. Даже лось отнюдь не так безобиден, как может показаться. При этом многие товарищи напрочь забывают о такой лесной угрозе, как неожиданно выскочивший на тропу дикий кабан. Что же делать, когда он появился прямо перед тобой и уже смотрит со значением?
Дикий кабан - зверь социальный. /Фото: picgalleria.com.
Для того, чтобы знать, что можно сделать при встрече с кабаном, нужно хотя бы немного этого зверя понимать. Первое и главное, что нужно уяснить – средняя скорость бега дикого кабана составляет 35-40 км/ч. Максимальная скорость бега человека при очень хорошей физической подготовке составляет 45 км/ч. То есть большинство людей в среднем бегает намного медленнее дикого кабана.
Сам кабан встречи с человеком не ищет. /Фото: yandex.kz.
Следующее, что следует уяснить: кабан - «скотинка» стадная. В стаде кабанов существует строгая иерархия и жесткая дисциплина. Возглавляет стадо самка-свиноматка, которая обычно ведет семейство. За ней всегда следуют 3-4 подсвинка (поросенка) из выводка в возрасте 1-2 года. Замыкают «свиную колонну» еще 1-2 взрослые особи, как правило, это старые кабаны. Как и любое другое дикое животное, кабан старается избегать опасностей при передвижении по лесу, а потому свиноматка, идущая первой, «читает лес» при помощи своего обоняния и старается увести выводок от греха подальше при появлении малейших подозрений на наличие проблем. Встречаются и кабаны-одиночки. Как правило, это молодые самцы или самки, которые еще не обзавелись потомством.
Кабаны бегают крайне быстро. /Фото: ru.tokkoro.com.
При любом раскладе сам кабан встречи с человеком не ищет. Человек имеет весьма специфический незнакомый запах для диких животных, а потому даже волки по возможности (и не в голодный год) стараются его обходить стороной, как все малоизвестное и потенциально опасное. Чаще всего с дикими кабанами встречаются охотники и егеря, которые ищут такой встречи целенаправленно из спортивных или хозяйственных интересов. Конечно же, никто не застрахован и от случайной встречи.
Лучше всего не провоцировать зверя. /Фото: animalsglobe.ru.
Что же делать если как раз такая произошла, и вы оказались на лесной тропе лицом к лицу с диким кабаном? Итак, убегать от кабана – это самая большая глупость, которую можно сделать. Вепрь - существо не кровожадное, но испугавшись, для верности гарантированно забодает клыком зашедшего на его территорию человека в целях защиты себя и потомства. Кабан с легкостью убьет даже подготовленного охотника. Лучшее, что можно сделать – действовать по ситуации. Если животное все еще не атакует, то можно постараться застыть на месте и не делать ничего. Высока вероятность того, что кабан просто понюхает воздух и уйдет восвояси. Если же животное проявляет агрессию, то единственное что остается – попытаться куда-нибудь залезть повыше и переждать.
Кабан в Рязанской области уже который год выходит летом к людям. /Фото: ya.ru.
Хотя, конечно, временами попадаются совершенно странные кабаны. Вот, например, фотография из Рязанской области, где уже который год один и тот же кабан выходит к людям на пляж, никого не боится, но и не трогает.
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