6 вкуснейших новогодних десертов

До Нового года осталось совсем чуть-чуть. И все мы с нетерпением ждем его и прикидываем, что поставим на стол. А какой праздник без сладкого?



Домашние конфетки из киви



3 киви



3 ст. л. меда



150 г кокосовой стружки



Печенье «Обезьянка»



150 г сливочного масла



4 яйца



1,5 стакана муки



1 стакан сахара



0,2 стакана молока



0,2 стакана сливок (можно заменить сухим молоком или сгущенкой)



0,2 ч. л. ванилина



шоколад



кондитерская посыпка



глазурь



пекарская бумага



Новогодний торт «Елочка»



200 г сливочного масла



150 г сахара



60 г сахарной пудры



380 г муки



3 г разрыхлителя теста



100 г белого шоколада



180 г кокосовой стружки



1 ч. л. картофельного крахмала



100 мл сливок (20%)



2 яичных желтка



100 г сметаны



Яблоки в снегу



4 небольших яблока



100 г сахара



сладкий попкорн



горячая вода



Цитрусовый десерт



5 мандаринов



4 яйца



250 мл жирных сливок (33%)



100 г сахара



вода



Ягодное бланманже



300 г мягкого творога



100 мл молока



200 мл жирных сливок (33%)



100 г сахарной пудры



20 г желатина



200 г любых ягод (свежих или замороженных)



сахар по вкусу

