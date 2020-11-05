6 вкуснейших новогодних десертов

До Нового года осталось совсем чуть-чуть. И все мы с нетерпением ждем его и прикидываем, что поставим на стол. А какой праздник без сладкого?
Домашние конфетки из киви
Вам понадобятся:
- 3 киви
- 3 ст. л. меда
- 150 г кокосовой стружки
Приготовление:
Киви чистим от кожицы и нарезаем небольшими кружочками. Затем кладем в чашу блендера, добавляем кокосовую стружку и мед. Перемешиваем до однородной массы.
Из полученной массы делаем небольшие шарики, обваливаем их в кокосовой стружке.
Ставим в холодильник на 3–4 часа. Можно подавать.
Чтобы было совсем празднично, можно завернуть каждую конфетку в красивую оберточную бумагу.
Печенье «Обезьянка»
Вам понадобятся:
- 150 г сливочного масла
- 4 яйца
- 1,5 стакана муки
- 1 стакан сахара
- 0,2 стакана молока
- 0,2 стакана сливок (можно заменить сухим молоком или сгущенкой)
- 0,2 ч. л. ванилина
- шоколад
- кондитерская посыпка
- глазурь
- пекарская бумага
Приготовление:
Яйца разбиваем в кастрюльку, добавляем ванилин и сахар, растираем до однородности. Вливаем в массу холодное молоко, тщательно все перемешиваем. Ставим кастрюльку на плиту на слабый огонь и провариваем смесь до густоты сметаны, постоянно ее помешивая. Отставляем в сторону и даем остыть.
Растираем муку с маслом в жирную крошку, вливаем остывшую яичную массу, вымешиваем пластичное мягкое тесто. Если тесто получается слишком липким, добавляем муку.
Убираем готовое тесто на 15–20 минут в холодильник, затем раскатываем в пласт толщиной 1–1,5 см. С помощью формочки, трафарета или ножа вырезаем из теста овалы с «ушками» — основы для мордочки мартышки.
Прогреваем духовку до 200 градусов, выкладываем печенье на застеленный пекарской бумагой противень и запекаем в духовке до легкого зарумянивания.
Вытаскиваем и даем печенью остыть.
В это время растапливаем на водяной бане шоколад для украшения. Нам нужен шоколад темный и посветлее, поэтому удобнее всего разделить шоколад на две равные части и растапливать в разных кастрюльках. В одной будет только шоколад, а в другую добавим немного сухого молока, сгущенки или сливок.
С помощью шоколада украшаем печенье как на фотографии. Из кондитерской посыпки делаем носик.
Даем печенью полностью застыть. Готово!
Новогодний торт «Елочка»
Вам понадобятся:
- 200 г сливочного масла
- 150 г сахара
- 60 г сахарной пудры
- 380 г муки
- 3 г разрыхлителя теста
- 100 г белого шоколада
- 180 г кокосовой стружки
- 1 ч. л. картофельного крахмала
- 100 мл сливок (20%)
- 2 яичных желтка
- 100 г сметаны
Приготовление:
Желтки взбиваем до белизны, засыпаем половину сахара и взбиваем еще минуты 3. Всыпаем оставшийся сахар, добавляем сметану. Теперь добавляем масло и растираем смесь до однородности.
Муку (1 стакан) перемешиваем с разрыхлителем, просеиваем и вмешиваем в массу. Досыпаем еще стакан муки, вмешиваем, добавляем остаток муки и снова вмешиваем.Должно получиться крутое тесто, которое не липнет к рукам. Ставим тесто в холодильник.
Из бумаги вырезаем звезду большого размера. Внутри рисуем еще 5–6 звездочек, одну внутри другой, как матрешки.
Прогреваем духовку до 200 градусов.
Раскатываем тесто пластами толщиной 6–7 мм. Вырезаем из теста звезды по нашим шаблонам. Должно хватить на все.
Каждый корж выпекаем минут 10. Пока коржи пекутся, делаем крем: на водяной бане топим шоколад со сливками; остужаем до комнатной температуры.
Кокосовую стружку измельчаем в кофемолке (если нужно), перемешиваем с сахарной пудрой и чайной ложкой крахмала. Смешиваем с шоколадно-сливочной массой.
Крем наносим на коржи и даем подсохнуть. Теперь ставим звезды друг на друга (в основании торта самая большая звезда).
По желанию в крем можно добавить размолотые фисташки, тогда на столе будет зеленая елочка.
Яблоки в снегу
Вам понадобятся:
- 4 небольших яблока
- 100 г сахара
- сладкий попкорн
- горячая вода
Приготовление:
Яблоки тщательно моем, обсушиваем бумажными полотенцами и насаживаем на деревянные шпажки (можно использовать шпажки из дерева для домашнего шашлыка, которые нужно заранее вымочить в воде).
В кастрюлю засыпаем сахар, вливаем 5 ст. л. горячей воды, ставим кастрюлю на слабый огонь и доводим жидкость до кипения, постоянно помешивая. Когда закипит, мешать перестаем — вместо этого начинаем вращать саму кастрюльку. Нужно довести смесь до состояния карамели золотистого оттенка.
Окунаем каждое яблоко в приготовленный сироп, а затем панируем в слегка раскрошенном попкорне. Теперь выкладываем яблоки на тарелку, застеленную пищевой пленкой так, чтобы карамель не липла к пленке.
Ставим яблоки в холодильник — карамель должна застыть.
Если хотите, яблоки можно запечь, тогда десерт будет мягче.
Цитрусовый десерт
Вам понадобятся:
- 5 мандаринов
- 4 яйца
- 250 мл жирных сливок (33%)
- 100 г сахара
- вода
Приготовление:
Варим сироп: насыпаем сахар в кастрюльку, заливаем водой и варим до загустения, постоянно помешивая.
Отделяем желтки от белков (белки не понадобятся). Взбиваем желтки миксером. Тонкой струйкой вливаем горячий сироп в желтки, продолжая взбивать. Даем получившемуся крему остыть.
Охлажденные сливки взбиваем и аккуратно вливаем в крем.
Мандарины чистим от кожуры и пленок, удаляем косточки. Мякоть мандаринов кладем в креманки на дно, а сверху выкладываем крем. Убираем в холодильник до подачи на стол.
Вместо мандаринов можно взять любые фрукты: апельсины, сладкие грейпфруты, клубнику — что любите.
Ягодное бланманже
Вам понадобятся:
- 300 г мягкого творога
- 100 мл молока
- 200 мл жирных сливок (33%)
- 100 г сахарной пудры
- 20 г желатина
- 200 г любых ягод (свежих или замороженных)
- сахар по вкусу
Приготовление:
Крупные ягоды, например, клубнику, разрезаем на 3–4 части. Подготовленные ягоды кладем в кастрюлю, засыпаем сахаром и варим, пока не станут мягкими. Желательно не варить слишком долго, чтобы ягоды не разварились в пюре, — они должны остаться целыми. Снимаем с огня и остужаем.
Желатин разводим в 100 мл молока по инструкции на упаковке.
Творог протираем через сито, чтобы избавиться от комочков, кладем в миску, добавляем сахарную пудру и взбиваем миксером.
Сливки взбиваем отдельно и вводим в творог.
Желатин прогреваем на водяной бане или в микроволновке, до кипения не доводим. Немного остужаем и добавляем в творожно-сливочную массу.
На дно креманки выкладываем немного ягод, сверху — несколько ложек творожной массы. Затем опять ягодный слой и творожная масса. Заполняем все креманки и убираем в холодильник до застывания.
Подаем десерт в креманках. По желанию можно украсить бланманже свежими ягодами.
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