Популярные статьи

Свежие комментарии

Впервые опубликованы неизвестные фотографии беременной Мэрилин Монро

В интернете появились шесть цветных фотографий Мэрилин Монро, на которых актриса беременна — предположительно не от мужа Артура Миллера, а от партнера по фильму «Давай займемся любовью» Ива Монтана.

Впервые опубликованы неизвестные фотографии беременной Мэрилин Монро

Впервые опубликованы неизвестные фотографии беременной Мэрилин Монро

Снимки сделаны 8 июля 1960 года в Нью-Йорке, актрисе в это время 34 года. Монро вышла из павильона Fox Studios, где шли съемки картины «Неприкаянные» с Кларком Гейблом и Монтгомери Клифтом. Гейбла актриса боготворила с самого детства и даже верила, что на самом деле именно он ее отец.

Впервые опубликованы неизвестные фотографии беременной Мэрилин Монро

В феврале этого года Мэрилин Монро и французский шансонье Ив Монтан начали сниматься в фильме «Давай займемся любовью», и вскоре у них начался роман, хотя оба состояли в браке.

Впервые опубликованы неизвестные фотографии беременной Мэрилин Монро

Известна фраза жены Монтана Симоны Синьоре: «Если Мэрилин влюблена в моего мужа, то у нее хороший вкус: я тоже в него влюблена». Сам Монтан позже подтверждал свою связь с актрисой.

Впервые опубликованы неизвестные фотографии беременной Мэрилин Монро

Монро в январе и в июле 1960 года.

Впервые опубликованы неизвестные фотографии беременной Мэрилин Монро

Фотографии сделала Фрида Халл, состоявшая в «Шестерке Мэрилин», — так называли самых преданных фанатов актрисы. «Шестерка» повсюду ездила за любимой звездой: они узнавали ее местоположение из киножурналов или от парикмахера и поджидали у дома или отеля. Фанаты придумали для Монро секретное имя «Маззи», чтобы посторонние не могли понять, о ком они говорят.

В какой-то момент актриса узнала подростков, спросила их имена, и они подружились: Монро даже приглашала их домой на пикник.

Впервые опубликованы неизвестные фотографии беременной Мэрилин Монро

Халл (на фото в красном круге) работала в авиакомпании Pan Am. Снимок сделан 25 февраля 1956 года, Монро вылетает в Голливуд из аэропорта Айдлуайлд (сейчас это Международный аэропорт имени Джона Кеннеди). На одной из фотографий этой серии есть подпись звезды — «Для Фриды с любовью. Целую».

Впервые опубликованы неизвестные фотографии беременной Мэрилин Монро

Халл всю жизнь хранила «беременные слайды», как она их называла, в секрете. В 2014 году в возрасте 83 лет она умерла, а в ноябре 2016 года все ее имущество распродали на аукционе. Фотографии купил сосед и близкий друг Фриды Тони Майклс, на фото он рядом с Фридой.

Халл говорила Майклсу, что Монро потеряла ребенка после того, как после съемок десять дней провела в больнице, но неясно, что было причиной — выкидыш или аборт. Монро очень хотела детей, но к моменту этой беременности у нее уже было три выкидыша. Майклс утверждает, что Монро скрывала свою беременность. Он также уверен, что отцом ребенка был именно Монтан: «Это не догадка или предположение, Фрида знала это точно, она была очень близка к Мэрилин».

Впервые опубликованы неизвестные фотографии беременной Мэрилин Монро

Сразу после съемки Монро закрыла живот плащом.

Впервые опубликованы неизвестные фотографии беременной Мэрилин Монро

Новый владелец фотографий признается, что предлагал подруге продать фотографии и другие памятные вещи, оставшиеся от Монро, чтобы она могла позволить себе жилье получше, но Фрида отказалась со словами: «Нет, я не могу зарабатывать на смерти Мэрилин, я никогда не предам человека, с которым дружила десять лет».

В архиве Фриды Халл — более 550 цветных и черно-белых снимков, более 150 цветных слайдов, почти 750 изображений из фильмов, 14 автографов звезды, рекламные буклеты, пригласительные билеты и видео. Есть даже шарф актрисы и прядь ее волос — Монро разрешила подруге забрать ее у своего личного парикмахера. Волосы были проданы на аукционе за 72 700 долларов.

источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)


Ссылка на первоисточник
Обсудить
Материал, выбранный редакторами МиртесенНовости Россоши и России

Уилл Смит объявил о создании шоу про свое похудение

Читать
На 59-м году жизни скончался актер Дмитрий Черных
Материал, выбранный редакторами МиртесенНовости Россоши и России

На 59-м году жизни скончался актер Дмитрий Черных

Голливудский актер Джордж Клуни поделился секретами воспитания детей
Материал, выбранный редакторами МиртесенСлово и дело

Голливудский актер Джордж Клуни поделился секретами воспитания детей

Выходи за меня: названы знаки зодиака, которым сделают предложение в мае
Материал, выбранный редакторами МиртесенСпутник

Выходи за меня: названы знаки зодиака, которым сделают предложение в мае

«И Зулейха, и фото topless»: фестиваль «Метадрама» раскрывает детали программы
Материал, выбранный редакторами Миртесенvostokmedia

«И Зулейха, и фото topless»: фестиваль «Метадрама» раскрывает детали программы

В Якутске открылась выставка для поклонников творчества Александра Самсонова (12+)
Материал, выбранный редакторами МиртесенСпутник

В Якутске открылась выставка для поклонников творчества Александра Самсонова (12+)

Иван Краско в 90 лет женится в пятый раз
Материал, выбранный редакторами МиртесенРЕН ТВ Новости

Иван Краско в 90 лет женится в пятый раз

«Поставили крест на лбу»: Бузова пожаловалась на издевательства одноклассников
Материал, выбранный редакторами МиртесенПятый канал

«Поставили крест на лбу»: Бузова пожаловалась на издевательства одноклассников

Бродвейские театры откроются с 14 сентября
Материал, выбранный редакторами МиртесенТелеканал RTVI

Бродвейские театры откроются с 14 сентября

HBO выложил кадры со съемок приквела «Игры престолов»
Материал, выбранный редакторами МиртесенТелеканал 360°

HBO выложил кадры со съемок приквела «Игры престолов»

Звезда Голливуда Клуни поделился мыслями о возрасте и воспитании детей
Материал, выбранный редакторами МиртесенНародные Новости России

Звезда Голливуда Клуни поделился мыслями о возрасте и воспитании детей

«Я бы такую слушать не стал»: лидер группы «Несчастный случай» оценил вокальные данные Manizha
Материал, выбранный редакторами МиртесенСпутник

«Я бы такую слушать не стал»: лидер группы «Несчастный случай» оценил вокальные данные Manizha

Лиза Арзамасова и Илья Авербух ждут ребенка: пара поделилась видео в Instagram (ВИДЕО)
Материал, выбранный редакторами МиртесенВиралайф

Лиза Арзамасова и Илья Авербух ждут ребенка: пара поделилась видео в Instagram (ВИДЕО)

Бросивший семью возлюбленный Макеевой не платит алименты бывшей жене
Материал, выбранный редакторами МиртесенЛАБУДА

Бросивший семью возлюбленный Макеевой не платит алименты бывшей жене

Блондинка из "Женского квартала" в алом бикини устроила релакс с подружкой: "Hot babe"
Материал, выбранный редакторами Миртесенsmi.today

Блондинка из "Женского квартала" в алом бикини устроила релакс с подружкой: "Hot babe"

Почему Ольга Бузова оказалась на больничной койке
Материал, выбранный редакторами МиртесенСпутник

Почему Ольга Бузова оказалась на больничной койке

Умер актёр Дмитрий Черных
Материал, выбранный редакторами МиртесенRT НА РУССКОМ

Умер актёр Дмитрий Черных

Младшая дочь Брюса Уиллиса и Деми Мур объявила о помолвке
Материал, выбранный редакторами МиртесенНТВ

Младшая дочь Брюса Уиллиса и Деми Мур объявила о помолвке

Выбор IVI: 10 свежих фильмов, которые понравились всем
Материал, выбранный редакторами МиртесенТитр — журнал о кино и сериалах

Выбор IVI: 10 свежих фильмов, которые понравились всем

Советские песни на зарубежные мелодии. Часть 6
Материал, выбранный редакторами МиртесенВсе о Музыке

Советские песни на зарубежные мелодии. Часть 6

Бабкина откровенно рассказала о причинах развода с мужем
Материал, выбранный редакторами МиртесенОт личное мнение

Бабкина откровенно рассказала о причинах развода с мужем

Фото Билли Айлиш за 6 минут набрало 1 млн лайков
Материал, выбранный редакторами МиртесенДонбасс Сегодня

Фото Билли Айлиш за 6 минут набрало 1 млн лайков

За ней следят врачи: команда Бузовой подтвердила операцию у ведущей
Материал, выбранный редакторами МиртесенРЕН ТВ Новости

За ней следят врачи: команда Бузовой подтвердила операцию у ведущей

В Альберт-холле состоится первый с начала пандемии концерт с полным залом
Материал, выбранный редакторами МиртесенNoi.md - независимый информационный портал

В Альберт-холле состоится первый с начала пандемии концерт с полным залом

Подопечная Монатика прошлась легкой походкой в купальнике у бассейна: "Восхищает каждую секунду"
Материал, выбранный редакторами Миртесенsmi.today

Подопечная Монатика прошлась легкой походкой в купальнике у бассейна: "Восхищает каждую секунду"

Гарик Харламов объявил флешмоб в поддержку “толстяка” Уилла Смита
Материал, выбранный редакторами МиртесенДонбасс Сегодня

Гарик Харламов объявил флешмоб в поддержку “толстяка” Уилла Смита

Выскочивший из «Скорой помощи». Как Джордж Клуни свою жизнь менял
Материал, выбранный редакторами МиртесенСпутник

Выскочивший из «Скорой помощи». Как Джордж Клуни свою жизнь менял

Знак зодиака 6 мая: знаменитые Тельцы
Материал, выбранный редакторами МиртесенСпутник

Знак зодиака 6 мая: знаменитые Тельцы

Культурная неделя: выбор «Известий»
Материал, выбранный редакторами МиртесенИЗВЕСТИЯ iz

Культурная неделя: выбор «Известий»

«За ее состоянием следят»: Ольга Бузова попала в реанимацию
Материал, выбранный редакторами МиртесенВыйти замуж

«За ее состоянием следят»: Ольга Бузова попала в реанимацию

Баста вышел на связь после угроз украинских радикалов
Материал, выбранный редакторами МиртесенГазета.ru

Баста вышел на связь после угроз украинских радикалов

Раздобревший Уилл Смит показал "кексовый" живот и признался в любви к своему телу
Материал, выбранный редакторами Миртесенsmi.today

Раздобревший Уилл Смит показал "кексовый" живот и признался в любви к своему телу

Злоупотребление спиртным едва не довело звезду TikTok Дину Саеву до самоубийства
Материал, выбранный редакторами МиртесенMEGAMCPE

Злоупотребление спиртным едва не довело звезду TikTok Дину Саеву до самоубийства

Названы самые неблагоприятные дни мая для каждого Зодиака
Материал, выбранный редакторами Миртесенsmi.today

Названы самые неблагоприятные дни мая для каждого Зодиака

Григорий Решетник показал всей стране испуганное лицо своего самого младшего сына: что случилось?
Материал, выбранный редакторами МиртесенOdnaminyta

Григорий Решетник показал всей стране испуганное лицо своего самого младшего сына: что случилось?

Как выглядит любимая жена народного артиста, звезды “Папика” и “Слуги народа” Стаса Боклана?
Материал, выбранный редакторами МиртесенOdnaminyta

Как выглядит любимая жена народного артиста, звезды “Папика” и “Слуги народа” Стаса Боклана?

Картина дня

наверх