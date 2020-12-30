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16 странных квартир, дизайнеры которых явно были не в себе


Очень странные интерьерные решения, которые заставят посмеяться от души.

Очень странные интерьерные решения, которые заставят посмеяться от души.

Обычно хозяин дома или квартиры обустраивает интерьер согласно своих вкусовых предпочтениям. У подавляющего большинства обывателей стиль жилища довольно сдержанный, но попадаются и довольно занятные экземпляры.

1. «Гигиена - самое главное», - подумали дизайнеры и установили душевую кабинку у самого входа!


16 странных квартир, дизайнеры которых явно были не в себе

«Может сразу в душ?» | Фото: kalaputski.ru.

 

2. Как с помощью нестандартного мышления решить сразу две проблемы: закрыть окно и разместить машинку


Это идеальное место для стиральной машинки! | Фото: pixmafia.com.

Это идеальное место для стиральной машинки! | Фото: pixmafia.com.

 

3. Места, конечно, маловато, зато заходишь и сразу в постель!


Отельный номер для уставших. | Фото: Тролльно.

Отельный номер для уставших. | Фото: Тролльно.

 

4. Когда финансов крайне мало, но очень хочется дорогую отделку...


Натуральный камень в интерьере. | Фото: Goodnews.ua.

Натуральный камень в интерьере. | Фото: Goodnews.ua.

 

5. «А я все думала, чего не хватает моей кухне? Оказалось - душа!»


Хочешь посуду мой, хочешь сам мойся! | Фото: klikabol.com.

Хочешь посуду мой, хочешь сам мойся! | Фото: klikabol.com.

 

6. На самом деле, эта лестница в никуда - важная часть интерьера!


По мнению Novate.ru, лестница держит потолок. | Фото: Goodnews.ua.

По мнению Novate.ru, лестница держит потолок. | Фото: Goodnews.ua.

 

7. «Так приятно, наверное, засыпать под мерное журчание унитаза...»


Унитаз в интерьере спальни. | Фото: Тролльно.

Унитаз в интерьере спальни. | Фото: Тролльно.

 

8. Эта халабуда на колесах - бюджетный вариант съемного жилья в Сан-Франциско


Домик на колесах всего за 3 тысячи долларов в месяц. | Фото: Тролльно.

Домик на колесах всего за 3 тысячи долларов в месяц. | Фото: Тролльно.

 

9. А хозяева этой польской квартиры решили не ограничиваться душевой кабинкой и поставили ванну на кухне!


На случай, если не знаете, где разместить ванну. | Фото: Home Hacks.

На случай, если не знаете, где разместить ванну. | Фото: Home Hacks.

 

10. «Арендовал квартиру, а там нож из косяка торчит...»


16 странных квартир, дизайнеры которых явно были не в себе

«Хозяин сказал, что вытаскивать нельзя!» | Фото: Goodnews.ua.

 

11. «Кто-то очень любит бабочек... Слишком любит!»


Немного не по себе. | Фото: BuzzFeed.

Немного не по себе. | Фото: BuzzFeed.

 

12. Как в апартаментах звезд, отдельная комната для шкафа!


Старый шкаф в отдельной комнате. | Фото: Nakonu.com.

Старый шкаф в отдельной комнате. | Фото: Nakonu.com.

 

13. Туалет между этажами! Практичное решение, вдруг кто-то не дойдет!


Странное размещение санузла. | Фото: interestno.ru.

Странное размещение санузла. | Фото: interestno.ru.

 

14. Похоже, хозяин этого недоразумения вообще не любит далеко ходить!


Как вместить все в одной комнате! | Фото: Bored Panda.

Как вместить все в одной комнате! | Фото: Bored Panda.

 

15. Достоинство это квартиры - гинекологическое кресло! Правда, неизвестно, какую функцию оно выполняет, но хозяин подчеркнул, что оно есть!


Квартира с изюминкой. | Фото: Bored Panda.

Квартира с изюминкой. | Фото: Bored Panda.

 

16. Когда чувствуешь, что в кухне катастрофически не хватает роскоши!


Кухня с мягкой обивкой. | Фото: Idealista.

Кухня с мягкой обивкой. | Фото: Idealista.

 

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16 странных квартир, дизайнеры которых явно были не в себе

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16 странных квартир, дизайнеры которых явно были не в себеПодписаться на мой Instagram
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