16 странных квартир, дизайнеры которых явно были не в себе

Очень странные интерьерные решения, которые заставят посмеяться от души.
Обычно хозяин дома или квартиры обустраивает интерьер согласно своих вкусовых предпочтениям. У подавляющего большинства обывателей стиль жилища довольно сдержанный, но попадаются и довольно занятные экземпляры.
1. «Гигиена - самое главное», - подумали дизайнеры и установили душевую кабинку у самого входа!
«Может сразу в душ?» | Фото: kalaputski.ru.
2. Как с помощью нестандартного мышления решить сразу две проблемы: закрыть окно и разместить машинку
Это идеальное место для стиральной машинки! | Фото: pixmafia.com.
3. Места, конечно, маловато, зато заходишь и сразу в постель!
Отельный номер для уставших. | Фото: Тролльно.
4. Когда финансов крайне мало, но очень хочется дорогую отделку...
Натуральный камень в интерьере. | Фото: Goodnews.ua.
5. «А я все думала, чего не хватает моей кухне? Оказалось - душа!»
Хочешь посуду мой, хочешь сам мойся! | Фото: klikabol.com.
6. На самом деле, эта лестница в никуда - важная часть интерьера!
По мнению Novate.ru, лестница держит потолок. | Фото: Goodnews.ua.
7. «Так приятно, наверное, засыпать под мерное журчание унитаза...»
Унитаз в интерьере спальни. | Фото: Тролльно.
8. Эта халабуда на колесах - бюджетный вариант съемного жилья в Сан-Франциско
Домик на колесах всего за 3 тысячи долларов в месяц. | Фото: Тролльно.
9. А хозяева этой польской квартиры решили не ограничиваться душевой кабинкой и поставили ванну на кухне!
На случай, если не знаете, где разместить ванну. | Фото: Home Hacks.
10. «Арендовал квартиру, а там нож из косяка торчит...»
«Хозяин сказал, что вытаскивать нельзя!» | Фото: Goodnews.ua.
11. «Кто-то очень любит бабочек... Слишком любит!»
Немного не по себе. | Фото: BuzzFeed.
12. Как в апартаментах звезд, отдельная комната для шкафа!
Старый шкаф в отдельной комнате. | Фото: Nakonu.com.
13. Туалет между этажами! Практичное решение, вдруг кто-то не дойдет!
Странное размещение санузла. | Фото: interestno.ru.
14. Похоже, хозяин этого недоразумения вообще не любит далеко ходить!
Как вместить все в одной комнате! | Фото: Bored Panda.
15. Достоинство это квартиры - гинекологическое кресло! Правда, неизвестно, какую функцию оно выполняет, но хозяин подчеркнул, что оно есть!
Квартира с изюминкой. | Фото: Bored Panda.
16. Когда чувствуешь, что в кухне катастрофически не хватает роскоши!
Кухня с мягкой обивкой. | Фото: Idealista.
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