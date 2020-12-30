16 странных квартир, дизайнеры которых явно были не в себе

Очень странные интерьерные решения, которые заставят посмеяться от души.

1. «Гигиена - самое главное», - подумали дизайнеры и установили душевую кабинку у самого входа!

«Может сразу в душ?» | Фото: kalaputski.ru.

2. Как с помощью нестандартного мышления решить сразу две проблемы: закрыть окно и разместить машинку

Это идеальное место для стиральной машинки! | Фото: pixmafia.com.

3. Места, конечно, маловато, зато заходишь и сразу в постель!

Отельный номер для уставших. | Фото: Тролльно.

4. Когда финансов крайне мало, но очень хочется дорогую отделку...

Натуральный камень в интерьере. | Фото: Goodnews.ua.

5. «А я все думала, чего не хватает моей кухне? Оказалось - душа!»

Хочешь посуду мой , хочешь сам мойся! | Фото: klikabol.com.

6. На самом деле, эта лестница в никуда - важная часть интерьера!

По мнению Novate.ru, лестница держит потолок. | Фото: Goodnews.ua.

7. «Так приятно, наверное, засыпать под мерное журчание унитаза...»

Унитаз в интерьере спальни . | Фото: Тролльно.

8. Эта халабуда на колесах - бюджетный вариант съемного жилья в Сан-Франциско

Домик на колесах всего за 3 тысячи долларов в месяц. | Фото: Тролльно.

9. А хозяева этой польской квартиры решили не ограничиваться душевой кабинкой и поставили ванну на кухне!

На случай, если не знаете, где разместить ванну . | Фото: Home Hacks.

10. «Арендовал квартиру, а там нож из косяка торчит...»

«Хозяин сказал, что вытаскивать нельзя!» | Фото: Goodnews.ua.

11. «Кто-то очень любит бабочек... Слишком любит!»

Немного не по себе. | Фото: BuzzFeed.

12. Как в апартаментах звезд, отдельная комната для шкафа!

Старый шкаф в отдельной комнате. | Фото: Nakonu.com.

13. Туалет между этажами! Практичное решение, вдруг кто-то не дойдет!

Странное размещение санузла. | Фото: interestno.ru.

14. Похоже, хозяин этого недоразумения вообще не любит далеко ходить!

Как вместить все в одной комнате! | Фото: Bored Panda.

15. Достоинство это квартиры - гинекологическое кресло! Правда, неизвестно, какую функцию оно выполняет, но хозяин подчеркнул, что оно есть!

Квартира с изюминкой. | Фото: Bored Panda.

16. Когда чувствуешь, что в кухне катастрофически не хватает роскоши!

Кухня с мягкой обивкой. | Фото: Idealista.

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