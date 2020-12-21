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Секреты «фотокухни»: как сделать дома красивые портреты в новогоднем стиле

Секреты «фотокухни»: как сделать дома красивые портреты в новогоднем стиле

Близятся долгожданные новогодние праздники, и у фотографов разных мастей в разгаре новогодние фотосессии. Но при наличии хорошей камеры и прямых рук красивые кадры можно сделать даже дома! Смотрите продолжение нашей серии постов, как делать отличные фотографии в обычных локациях.

Фотограф Ирэн Рудник (Irene Rudnyk) из Канады поделилась процессом съемки новогоднего фотосета, продемонстрировав, как сделать волшебные атмосферные портреты в самой обычной обстановке. Дух Рождества просто переполняет эти снимки, для создания которых потребовались только три «ингредиента»: симпатичная модель, свет из окна и новогодние гирлянды.

Секреты «фотокухни»: как сделать дома красивые портреты в новогоднем стиле

В своем коротеньком видео, которое вы найдете ниже, Ирэн показала удивительный процесс создания очаровательных портретов, подробно рассказала о подготовке и о том, как нечто подобное в своей комнате может сделать каждый желающий.

Секреты «фотокухни»: как сделать дома красивые портреты в новогоднем стиле

Фотограф делала снимки в обычной спальне, а для придания новогодней атмосферы прикрепила на потолок длинные гирлянды, чтобы создать теплое свечение. Ее модель, Эмили, во время съемки стояла у окна.

Секреты «фотокухни»: как сделать дома красивые портреты в новогоднем стиле

«У нас получился интересный контраст между холодным тонированным светом из окна и теплым светом новогодних гирлянд», — говорит Ирэн.

Во время фотосессии она располагала огни гирлянд в разных положениях, чтобы добиться атмосферы, которая идеально подходит для создания ощущения зимы и праздника.

Секреты «фотокухни»: как сделать дома красивые портреты в новогоднем стиле

Для съемки фотограф использовала цифровую зеркальную камеру Canon 5D Mark III и объектив Canon 85mm f/1.2L.

Секреты «фотокухни»: как сделать дома красивые портреты в новогоднем стилеСекреты «фотокухни»: как сделать дома красивые портреты в новогоднем стилеСекреты «фотокухни»: как сделать дома красивые портреты в новогоднем стилеСекреты «фотокухни»: как сделать дома красивые портреты в новогоднем стилеСекреты «фотокухни»: как сделать дома красивые портреты в новогоднем стилеСекреты «фотокухни»: как сделать дома красивые портреты в новогоднем стилеСекреты «фотокухни»: как сделать дома красивые портреты в новогоднем стиле

 

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