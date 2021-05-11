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Секретные технологии Запада, добытые советскими разведчиками

Принято считать, что советские инженеры и технологи всегда были на голову выше западных. Однако, это к сожалению не соответствует действительности: страна, всю первую половину XX века проводила в революциях и войнах, тут уж было не до развития науки. Но современная техника жизненно требовалась СССР, ведь развитие экономики, а главное обороны было просто невозможно без нее. Положение спасли разведчики из группы НТР СССР — Научно-Техническая разведка уж точно была у страны Советов одной из лучших в мире.

Секретные технологии Запада, добытые советскими разведчиками

Суперметалл Победит


Технология производства вольфрама в 1922 году была для Советского Союза тайной за семью печатями. Между тем именно этот металл стране был жизненно необходим: он использовался и в лампах накаливания, и в военных машинах. Первые данные об обработке вольфрама и его новых сплавах СССР получили прямиком с немецкого завода «Осрам». Затем, уже в 1929 году на разведку выдвинулся главный инженер Московского электрозавода Григорий Меерсон. Он буквально чудом попал на экскурсию по американскому заводу, где производился вольфрам и сумел сделать важные наблюдения. Год спустя Меерсон торжественно представил сплав «победит» — по сути, твердый сплав карбида вольфрама и кобальта.

Секретные технологии Запада, добытые советскими разведчиками

Атомная бомба


Атомную бомбу США закончили разрабатывать в 1945 году и это должно было стать большим сюрпризом для СССР.
Однако Трумэн понятия не имел, что еще в 1941 году один из физиков проекта, Клаус Фукс, продался Советам. Кроме того, данные о разработках Оппенгеймера постоянно передавал советской разведке другой «предатель», Бенито Понтекорво. Академик Курчатов называл полученные данные неоценимой поддержкой в деле разработки отечественной атомной бомбы. Фукс же появился на горизонте НТР еще раз: в 1944 году он продал СССР принципиальную схему водородной бомбы, что позволило Курчатову закончить свой проект в рекордные сроки. Вот здесь, кстати, можно подробнее прочесть о Розенбергах, также сыгравших немаловажную роль в промышленном шпионаже.

Секретные технологии Запада, добытые советскими разведчиками

Великий Секрет Шарикоподшипников


Великая страна на момент становления не имела даже возможности производить собственные шарикоподшипники. Просто потому, что не было инженеров, способных воспроизвести эту «гениальную» технологию. За получение секрета Абрам Слуцкий, глава иностранного отдела ГУГБ НКВД получил орден — он сумел добыть секрет производства шарикоподшипников из Швеции.

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Секретные технологии Запада, добытые советскими разведчиками

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