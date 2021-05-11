Секретные технологии Запада, добытые советскими разведчиками

Принято считать, что советские инженеры и технологи всегда были на голову выше западных. Однако, это к сожалению не соответствует действительности: страна, всю первую половину XX века проводила в революциях и войнах, тут уж было не до развития науки. Но современная техника жизненно требовалась СССР, ведь развитие экономики, а главное обороны было просто невозможно без нее. Положение спасли разведчики из группы НТР СССР — Научно-Техническая разведка уж точно была у страны Советов одной из лучших в мире.









Суперметалл Победит

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