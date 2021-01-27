Почему европейские мечи то и дело менялись, а в Японии многие века дрались катано





Даже самое поверхностное знакомство с историей европейского военного дела поможет увидеть, что мечи в Старом Свете постоянно развивались и эволюционировали, меняя свою форму и размеры от века к веку. В то же время у многих граждан не без основания складывается впечатление, что в Японии все это время для резни использовали одну только катану, которая фактически никак не развивалась. Из чего в свою очередь делается вполне логичный, но все же ошибочный вывод об ее исключительности и удачности с точки зрения конструкции. Так ли все просто в действительности?



Даже самое поверхностное знакомство с историей европейского военного дела поможет увидеть, что мечи в Старом Свете постоянно развивались и эволюционировали, меняя свою форму и размеры от века к веку. В то же время у многих граждан не без основания складывается впечатление, что в Японии все это время для резни использовали одну только катану, которая фактически никак не развивалась. Из чего в свою очередь делается вполне логичный, но все же ошибочный вывод об ее исключительности и удачности с точки зрения конструкции. Так ли все просто в действительности?

Начать стоит с того, что катана - это сабля, а не меч. |Фото: Pinterest.

|Фото: igrostation.ru. Холодное оружие в Японии тоже развивалось, хотя и не так насыщенно, как в Европе.|Фото: igrostation.ru.

Главная проблема японских кузнецов - дефицит железа. |Фото: topwar.ru.

Из-за дефицита металлов в Японии не развивались так сильно как в Европе доспехи. |Фото: goodfon.com.

В Старом Свете железа было хоть отбавляй. |Фото: fineartamerica.com.

Постоянная гонка брони и клинка создавала огромные деревья эволюции оружия. ¦Фото: swordmaster.org.