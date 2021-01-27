Почему европейские мечи то и дело менялись, а в Японии многие века дрались катано

Даже самое поверхностное знакомство с историей европейского военного дела поможет увидеть, что мечи в Старом Свете постоянно развивались и эволюционировали, меняя свою форму и размеры от века к веку. В то же время у многих граждан не без основания складывается впечатление, что в Японии все это время для резни использовали одну только катану, которая фактически никак не развивалась. Из чего в свою очередь делается вполне логичный, но все же ошибочный вывод об ее исключительности и удачности с точки зрения конструкции. Так ли все просто в действительности?
Начать стоит с того, что катана - это сабля, а не меч. |Фото: Pinterest.
В действительности все совсем не просто. Во-первых, сравнивать меч и катану с точки зрения оружиеведения дело не благодарное. Правильнее было бы сравнивать развитие клинкового оружия в Старом Свете и стране Восходящего Солнца. Так как катана – это не меч, а сабля. Все потому, что классифицируется холодное оружие главным образом по главному поражающему элементу конструкции – клинку. Длинное оружие с обоюдосторонним клинком принято считать мечами. Длинное оружие с односторонним клинком принято считать саблей.
Холодное оружие в Японии тоже развивалось, хотя и не так насыщенно, как в Европе. |Фото: igrostation.ru.
Поэтому правильнее было бы спросить: действительно ли в Японии почти не развивалось холодное оружие и свидетельствует ли это о невероятной удачности японских изделий? И да, и нет, и снова да-нет. Холодное оружие в Японии развивалось на протяжении многих веков, хотя в отличие от Европы и Ближнего Востока, здесь этот процесс действительно был куда менее насыщенным. Свидетельствует это вовсе не о том, что катана (и все производные) – какое-то исключительное оружие. На самом деле это достаточно тривиальная, пускай зачастую и очень большая сабля. Более того, методы литья металла и ковки, которые использовали в Японии в большинстве случаев уступают по своей технологичности и продвинутости тем, что применялись в Европе.
Главная проблема японских кузнецов - дефицит железа. |Фото: topwar.ru.
Почему так? На этот вопрос ответ крайне просто: доступ к железу. В Японии крайне скудные запасы собственной железной руды. Японские рудокопы и литейщики смогли овладеть рядом достаточно уникальных техник получения железа, однако продиктовано появление этих техник было вовсе не хорошей жизнью. Меньше железа – меньше возможностей для «творчества» и экспериментов. А самое главное, дефицит собственного металла фактически свел на нет в Японии развитие металлических средств защиты, что позволяло эффективно использовать именно сабли, так как они еще более эффективны против слабозащищенной цели в сравнении с мечом.
Из-за дефицита металлов в Японии не развивались так сильно как в Европе доспехи. |Фото: goodfon.com.
Так выходит в Японии все-таки были и мечи? Да, были. Как таковая катана появляется только на рубеже XV века. При этом идейные и технологические предшественники знаменитого оружия использовались японцам уже после VI века. А вот до VI в Японии ковали и широко использовали вполне «ортодоксальные» прямые мечи (которые, судя по всему, перекочевали на острова из Китая). Продержались они в стране Восходящего Солнца до XIII века. Причем археологи находят весьма занятные образцы прямых сабель – промежуточных видов оружия между мечом и «классической» катаной.
В Старом Свете железа было хоть отбавляй. |Фото: fineartamerica.com.
Для лучшего понимания стоит обрисовать ситуацию в Европе. Как уже можно было понять, она была строго обратной. Отсутствия дефицита металлов в большинстве регионов Старого Света делало возможным в первую очередь не развитие клинкового оружие, а развитие средств защиты от него – доспехов. Поэтому в Европе вплоть до разгара пороховой эпохи шла активная гонка между броней и клинком, чего фактически не происходило в Японии. Хотя это было не совсем так просто, но, если утрировать до модели: европейские и ближневосточные кузнецы были вынуждены постоянно выдумывать что-то новое, так как для этого были все возможности. В итоге мечи и сабли в Старом Свете постоянно менялись и приобретали самые удивительные формы: от хопеша и гладиуса до фламберга и шпаги.
Постоянная гонка брони и клинка создавала огромные деревья эволюции оружия. ¦Фото: swordmaster.org.
В итоге все это не вопрос того, что лучше или хуже. История развития клинкового оружия в разных обществах в первую очередь стоит на развитии экономики. А развитие экономики прямо проистекает из географических факторов. Окажись японцы в Старом Свете они гарантированно создали бы за века точно такое же многообразие клинкового оружия и доспехов, в то время как окажись европейцы запертыми на японских островах, они бы рано или поздно пришли к катане.
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