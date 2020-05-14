Немецкий автоматчик времен Второй мировой войны является одной из визитных карточек вермахта и нацистской Германии в целом. За прошедшие десятилетия данный образ оброс множеством мифов. Тем не менее сегодня речь пойдет об одной очень интересной детали: почему немецкие автоматчики постоянно ходили в перчатках и не снимали их во время боевых операций даже во время летнего зноя.
В 1938 году Бертольд Гайпель и Генрих Фольмер разработали первую версию главного пистолета-пулемета нацистской Германии, которому было суждено стать негласным символов вермахта и одним из наиболее узнаваемых видов стрелкового оружия Второй мировой войны. Речь, конечно же, идет про знаменитый «Maschinenpistole», который получил индекс MP 38, а после ряда модернизаций также обозначался MP 38/40 и MP 40. Выполнен пистолет-пулемет был на основе более ранней модели, а именно - MP 36, который в свою очередь стал промежуточным образом между 38-ым и EMP-35.
Выпускать новое оружие поручили заводу ERMA, а после подключили к производству также предприятий компаний Haenel и Steyr. Делали автоматы на протяжении почти всей Второй мировой войны с 1938 года до конца 1944. В общей сложности в Германии было произведено свыше 1.2 млн образцов этого оружия.
В целом MP 38/40 был весьма неплохим, надежным оружием. Однако, у автомата был неожиданный недостаток, который в свое время не предвидели конструкторы, а затем не имели времени и возможности его устранить. Как несложно догадаться, любое огнестрельное оружие греется в результате стрельбы, и 40-ковка здесь не является исключением. При этом у немецкого автомата отсутствовал защитный кожух на стволе. В результате в ходе продолжительного ведения огня пистолет-пулемет нагревался на столько, что его было невозможно держать в руках.
Выход из ситуации немцы нашли по «программе минимум». Всем автоматчикам в подразделениях было предписано выдавать кожаные или шерстяные перчатки, которые должны были нивелировать негативный эффект нагрева конструкции оружия при осуществлении продолжительной стрельбы.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии