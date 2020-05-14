Немецкий автоматчик времен Второй мировой войны является одной из визитных карточек вермахта и нацистской Германии в целом. За прошедшие десятилетия данный образ оброс множеством мифов. Тем не менее сегодня речь пойдет об одной очень интересной детали: почему немецкие автоматчики постоянно ходили в перчатках и не снимали их во время боевых операций даже во время летнего зноя.











В 1938 году Бертольд Гайпель и Генрих Фольмер разработали первую версию главного пистолета-пулемета нацистской Германии, которому было суждено стать негласным символов вермахта и одним из наиболее узнаваемых видов стрелкового оружия Второй мировой войны. Речь, конечно же, идет про знаменитый «Maschinenpistole», который получил индекс MP 38, а после ряда модернизаций также обозначался MP 38/40 и MP 40. Выполнен пистолет-пулемет был на основе более ранней модели, а именно - MP 36, который в свою очередь стал промежуточным образом между 38-ым и EMP-35.







Выпускать новое оружие поручили заводу ERMA, а после подключили к производству также предприятий компаний Haenel и Steyr. Делали автоматы на протяжении почти всей Второй мировой войны с 1938 года до конца 1944. В общей сложности в Германии было произведено свыше 1.2 млн образцов этого оружия.

На самом деле не так уж много, особенно при учете того, какой образ немецкого пехотинца был в последствии создан кинематографом стран-победительниц – очень часто в фильмах вся немецкая пехота вооружена автоматами . В целом MP 38/40 был весьма неплохим, надежным оружием. Однако, у автомата был неожиданный недостаток, который в свое время не предвидели конструкторы, а затем не имели времени и возможности его устранить. Как несложно догадаться, любое огнестрельное оружие греется в результате стрельбы, и 40-ковка здесь не является исключением. При этом у немецкого автомата отсутствовал защитный кожух на стволе. В результате в ходе продолжительного ведения огня пистолет-пулемет нагревался на столько, что его было невозможно держать в руках.Выход из ситуации немцы нашли по «программе минимум». Всем автоматчикам в подразделениях было предписано выдавать кожаные или шерстяные перчатки, которые должны были нивелировать негативный эффект нагрева конструкции оружия при осуществлении продолжительной стрельбы . Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями: