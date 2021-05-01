На Тайване почти готова жилая башня в виде спирали ДНК с садами на каждом этаже

На Тайване подходит к завершению строительство углеродопоглощающей башни «Зеленой ДНК» (Тайбэй , Tao Zhu Yin Yuan).

Динамическая конструкция в виде спиральной структуры ДНК (Тайбэй, Tao Zhu Yin Yuan). | Фото: mymodernmet.com.

Благодаря изгибающейся форме небоскреб Tao Zhu Yin Yuan имеет необычный и меняющийся вид, в зависимости от точки зрения (Тайбэй, Тайвань).

Эко-башня «Зеленой ДНК» – единственный в своем роде конструктивный проект, сочетающий в себе науку механики и искусство эстетики (Тайбэй, Тайвань).

В скором времени балконы превратятся в благоухающий лесной массив (Тайбэй, Tao Zhu Yin Yuan).

На данный момент небоскреб Agora Garden Towe выглядит так (Тайбэй, Тайвань).

Зеленые зоны отдыха обустроены на каждом балконе и террасе (Тайбэй, Tao Zhu Yin Yuan).