На Тайване почти готова жилая башня в виде спирали ДНК с садами на каждом этаже

Столица Тайваня Тайбэй готовится к открытию нового небоскреба, который ярко продемонстрирует возможности эко-дизайна в современных мегаполисах. Остались последние штрихи по доделке ультрасовременного сооружения, имеющего спиральную конструкцию, повторяющую структуру ДНК. Здание станет убедительным примером того, что архитектура может быть важным звеном в создании нового эко-сообщества.
На Тайване подходит к завершению строительство углеродопоглощающей башни «Зеленой ДНК» (Тайбэй, Tao Zhu Yin Yuan).
В скором времени центральный деловой район Тайбэя (Тайвань) украсит новая высотка под названием Tao Zhu Yin Yuan или Agora Garden Tower, более известная как эко-башня «Зеленой ДНК». Ее разработала известная парижская компания Vincent Callebaut Architectures, проекты которой полностью ориентированы на устойчивое развитие и создание впечатляющего «живого» дизайна.
Динамическая конструкция в виде спиральной структуры ДНК (Тайбэй, Tao Zhu Yin Yuan). | Фото: mymodernmet.com.
Еще в 2010 г. их концепт одержал победу в конкурсе, организованном в рамках строительства энергонезависимой жилой башни в районе Синьцзинь. После впечатляющего концепта мир с нетерпением ждет его реализации и открытия, ведь внешний вид жилого небоскреба и его инженерно-коммуникационные особенности обещают быть поистине фантастическими.
Во-первых, он должен был идеально вписаться в перегруженный высотными зданиями (не всегда удачными) деловой район Тайбэя.
Во-вторых, разработчики постарались создать максимум каскадов вертикальных садов под открытым небом, не входящих в состав F. A. R (коэффициент площади пола), значительно повысив объем зеленых насаждений.
В-третьих, предложить каждому жильцу высотки исключительные панорамные виды на достопримечательности Тайбэя за счет поворота здания. При этом максимальный обзор открывается в сторону известной на весь мир башни Тайбэй 101.
В-четвертых, создать на динамичной конструкции высотки карнизы с особой геометрией, которые обеспечат конфиденциальность каждой квартиры, избегая любопытствующих взглядов как с улицы, так и с окон ближайших небоскребов.
Благодаря изгибающейся форме небоскреб Tao Zhu Yin Yuan имеет необычный и меняющийся вид, в зависимости от точки зрения (Тайбэй, Тайвань).
Также стоит отметить, что спиральная конструкция благотворно повлияет на рост растений, которыми щедро украшены все террасы и лоджии небоскреба. Особенная эстетика извилистых линий больше всего бросается в глаза, а самое интересное, что форма здания меняется в зависимости от того, с какой точки на него смотреть. Некоторые углы, например, делают башню похожей на закругленную пирамиду, в то время как другие подчеркивают драматический поворот, отдаляя прохожих от необычного сооружения.
Эко-башня «Зеленой ДНК» – единственный в своем роде конструктивный проект, сочетающий в себе науку механики и искусство эстетики (Тайбэй, Тайвань).
Конструкционные особенности: Эко-небоскреб Tao Zhu Yin Yuan площадью 42,7 тыс. кв. м имеет 21 надземный этаж и 4 этажа подвальных помещений. Учитывая обилие стекла и стали, небоскреб возводился по технологиям, максимально повышающим сейсмоустойчивость высотного объекта. Особенностью конструкции здания стал эффектный изгиб двойной спирали, на каждом уровне которой образованы по две жилые резиденции. Центральная часть объекта предусмотрена для организации общественных мест, установки лифтов, созданию общих зон отдыха, бассейнов, водопадов, зимних садов и т. д.
В скором времени балконы превратятся в благоухающий лесной массив (Тайбэй, Tao Zhu Yin Yuan).
Дополнительно созданы эффективные системы отопления, кондиционирования и вентиляции всех помещений. Не обошли вниманием и водосберегающие аспекты, ведь небоскреб Agora Garden Tower – гигантский вертикальный сад, для жизни которого необходима вода. Жилая высотка оснащена собственной системой сбора, очистки и подачи дождевой воды, утилизации органических отходов и повторного их использования для ухода за растениями.
На данный момент небоскреб Agora Garden Towe выглядит так (Тайбэй, Тайвань).
Во время планирования и реализации концепта авторы разработки совместно с тайваньской фирмой LKP Design, студией дизайна интерьеров Wilson & Associates (WA) из Лос-Анджелеса и фирмой SWA (Сан-Франциско), специализирующейся на ландшафтном дизайне, делали упор на устойчивое развитие и продвижение углеродопоглощающей архитектуры, которая должна поспособствовать снижению температуры Земли.
Зеленые зоны отдыха обустроены на каждом балконе и террасе (Тайбэй, Tao Zhu Yin Yuan).
Для достижения этой цели башня будет засажена 23 тыс. растений. Деревья, кустарники и цветы высаживаются на каскадные балконы и террасы каждой квартиры, начиная уже с первого этажа. Как утверждают авторы проекта, ежегодное поглощение углерода столь мощным вертикальным садом будет достигать 130 тонн, что почти в 5 раз выше традиционного озеленения территории. Помимо экологической составляющей «Зеленая ДНК» буквально за пару лет превратится в живописный городской парк, благоухающей в любое время года, ведь специалисты фирмы SWA подобрали вечнозеленые растения.
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