Наведите порядок в своей жизни: 6 топ-советов от гуру Мари Кондо, как правильно организовать пространство

Вы не знаете, как разобраться с кучами вещей, атакующими вас дома со всех сторон? Беспорядок вокруг приводит к хаосу и в жизни. Чтобы наконец покончить с дисгармонией в доме и в судьбе, следуйте советам топового консультанта, которые помогут расставить все на свои места.

Полезные рекомендации от самой известной гуру стиля жизни Мари Кондо читайте в нашем материале.

Ваши футболки аккуратно сложены прямоугольниками, а джемпера висят в шкафу? Ваши трусики изящно свернуты и разложены по цветам в тумбочке? Маркируете ли вы каждый контейнер в своем идеально чистом холодильнике? Вы отдали 20 коробок с ненужными вещами в благотворительный магазин? Тогда вы — настоящий последователь Кондо!

Миллионы людей во всем мире избавились от беспорядка благодаря Мари Кондо. 34-летняя Мари выросла в Японии, и с юности была одержима идеальным порядком. Ее идеи стали настоящей сенсацией, а ее популярность начала распространяться как вирус после выхода в свет книги «Магическая уборка. Японское искусство наведения порядка дома и в жизни» (The Life-Changing Magic of Tidying Up).

Выход новых серий программы «Уборка с Мари Кондо» (Tidying Up With Marie Kondo) на канале Netflix привел к росту количества пожертвований в благотворительные магазины.

Поклонники телезвезды следуют ее советам по организации дома и жизни в целом.

Мы предлагаем вашему вниманию 6 топ-советов по уборке дома от Мари, у которой все организовано идеально. Эти советы помогут вам справиться с хаосом.

1. Заставляйте себя убирать.

Заведите тетрадь, в которую будете записывать организационные цели. Последовательно выполняя задания по степени их важности, вы достигните финишной прямой быстрее и эффективнее.

2. Визуализируйте ваш идеальный уклад жизни.

Представьте себе то, как вы хотите прожить этот год.

«Думайте о конкретных отрезках времени. Маленькие промежутки помогут ярче представить всю картину», — говорит Кондо.

Пройдитесь по дому и внимательно все рассмотрите. Так вы определитесь, каким образом можно рассортировать вещи по категориям.

3. Сперва покончите с ненужными вещами.

Люди, которые никогда не доводят уборку до конца, часто пытаются сохранить все ненужные вещи, боятся их выбрасывать. Научитесь выбирать только необходимое. Если шкафы заполнены ненужными вещами, навести порядок в них вам не удастся.

Пересмотрите все свои личные вещи. Если вы не знаете, стоит их выбрасывать или нет, обдумайте, почему вы так привязаны к ним. Случалось ли у вас купить платье и ни разу его не надеть? Если да, Кондо советует сказать такой вещи «спасибо» и избавиться от нее.

Никогда не храните то, что когда-нибудь может пригодиться. Такая вещь не пригодится никогда, и вам станет намного легче, если вы от нее избавитесь.

4. Наводите порядок по категориям вещей, а не по комнатам.

Складывая одежду, собирайте каждую вещь в одном месте. Может получиться большая куча вещей, но это очень важно для того, чтобы иметь точное представление об объеме каждой категории вещей.

5. Следуйте правильному порядку.

Кондо разделяет все вещи на пять категорий и учит, что их нужно собирать в правильном порядке: одежда, книги, бумаги, «прочее» (мелкие предметы от косметики до лекарств) и милые сердцу вещицы.

Завершая наведение порядка разбором дорогих сердцу предметов, вы поймете, что действительно ценно для вас, а с чем можно проститься.

6. Спросите себя, вызывает ли вещь позитивные эмоции.

Запомните: вы выбираете не то, что нужно выбросить, а то, что нужно сохранить. Храните только те вещи, которые приносят вам радость.

Соберите все похожие вещи — одежду, книги и т. п. — прикоснитесь к каждому предмету и спросите себя, вызывает ли он позитивные эмоции.

Касание очень важно. Если, держа в руках вещь, вы ощущаете радость, например, оттого, что помните, как хорошо эта одежда на вас сидит, вам нужно ее сохранить. Но если она не подходит вам по размеру или цвету, лучше отдать ее в добрые руки.

Соблюдая порядок в доме, вы сможете намного проще организовать порядок и в жизни. Все лишнее тяготит и обязывает человека, поэтому нужно вовремя отказываться от ненужных вещей, привычек, людей. Ведь жизнь должна быть в удовольствие, а не в тягость.