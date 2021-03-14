Десятка самых популярных пород кошек в США

С нами не соскучишься!

Для любителей котов. Предлагаем вашему вниманию десятку самых популярных пород кошек в США по версии Американской ассоциации фелинологов. Список предоставлен в обратном порядке.



Номер 10: Сфинкс

Номер 9: Русская голубая

Номер 8: Мэнкс

Номер 7: Американская короткошерстная

Номер 6: Гималайская

Номер 5: Бенгальская

Номер 4: Рэгдолл

Номер 3: Мейн-кун

Номер 2: Персидская

Номер 1: Сиамская