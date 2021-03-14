Десятка самых популярных пород кошек в США

Для любителей котов. Предлагаем вашему вниманию десятку самых популярных пород кошек в США по версии Американской ассоциации фелинологов. Список предоставлен в обратном порядке.
Номер 10: Сфинкс
Бархатная кожа – главная черта кошек породы сфинкс. Это любознательное, умное и забавное животное. Очень любит внимание.
Номер 9: Русская голубая
Спокойная, умная, и ее легко полюбить. Очень любит членов своей семьи и не такая требовательная, как многие другие породы.
Номер 8: Мэнкс
У этой породы нет хвоста, зато много энергии. Очень любит играть и мяукать. Некоторые мэнксы посвящают все свою любовь кому-то одному из семьи.
Номер 7: Американская короткошерстная
Это породистая версия домашней короткошерстной кошки и седьмая самая популярная порода кошек в США. Непринужденный характер, любовь к разного рода весельям и терпение делают эту кошку популярным питомцем в домах. Он отлично ладит с гостями и другими питомцами.
Номер 6: Гималайская
Эта порода появилась путем скрещивания персидской и сиамской. Он впитал в себя все самое лучшее от этих двух пород – спокойствие персидской и любознательность сиамской.
Номер 5: Бенгальская
Энергичная, умная, активная и независимая – это лишь часть слов, которыми можно описать бенгальскую породу кошек. Эта кошка не так сильно любит сидеть на руках, но ей тоже требуется немало внимания. Ее даже можно приучить к поводку.
Номер 4: Рэгдолл
Вы будете покорены этими голубыми глазами, а спокойный характер и способность подружиться со всеми подряд лишь дополнят приятное впечатление от этих кошек.
Номер 3: Мейн-кун
Это настоящий нежный гигант. Он отлично ладит с другими, даже с собаками! Кошки этой породы часто ходят за своими хозяевами из комнаты в комнату. И его трудно не заметить – представители этой породы могут весить до 8,2 кг!
Номер 2: Персидская
Гламурные персы – вторая самая популярная порода кошек в США. Это очень нежный, тихий и любознательный питомец. К тому же, вы только посмотрите на его мордашку! Из-за его шерсти, конечно, может быть много проблем, но это того стоит.
Номер 1: Сиамская
Победителем в списке самых популярных пород кошек в США стала сиамская порода. Их голубые глаза покоряют многих, однако именно благодаря своему характеру эти кошки завоевали себе первое место. Они очень любят «разговаривать» (даже ночью), а об их любознательности уже ходят легенды!
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