Занимательная анимация раскрыла тайны строительства Карлова моста в Праге, которому более 600 лет

Вот уже 600 лет Карлов мост соединяет берега реки Влтавы и является настоящей архитектурной жемчужиной Чехии.

Цифровая модель строительства Карлова моста создана в рамках проекта Praha Archeologicka. © praha-archeologicka.cz.

Средневековый способ выкачки воды и создания опор моста (3D-анимация). © praha-archeologicka.cz.

Карлов мост – главная достопримечательность Праги.

Сравнение планов переправы Юдит и Карлова моста (кадастровая карта). | Фото: praha-archeologicka.cz.

Ретро фотографии Карлова мост (вид на Градчаны, 1900 г.). | Фото: rovdyrdreams.com.

Через Карлов мост проходила городская конка (1900 г., Прага). | Фото: rovdyrdreams.com.

Гравюра Карла Saltzera (1784 г.). | Фото: praha-archeologicka.cz.

Вот уже 600 лет Карлов мост является главной связующей артерией через реку Влтаву (Прага, Чехия).

Карлов мост и Малостранские мостовые башни (1898 г., Прага). | Фото: praha-archeologicka.cz.

Карлов мост стал местом паломничества миллионов туристов (Прага, Чехия).

Сложно представить, но эта каменная кладка пережила не одно наводнение и военное действие (Карлов мост, Прага).