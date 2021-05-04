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Занимательная анимация раскрыла тайны строительства Карлова моста в Праге, которому более 600 лет


Занимательная анимация раскрыла тайны строительства Карлова моста в Праге, которому более 600 лет

Многие ли из нас задумываются при пересечении мостов о том, кто и когда придумал эти грандиозные инженерные объекты, сотни лет соединяющие берега рек или глубоких каньонов? Чтобы восполнить этот пробел и наглядно показать, как это делалось, например, в Средние века, была создана познавательная 3D-анимация, раскрывающая все премудрости строительства Карлова моста в Праге. Такая визуализация - своеобразная дань памяти зодчим и инженерам, которые без мощной техники и современных возможностей смогли построить переправу, ставшую визитной карточкой целой страны на протяжении стольких лет.

Вот уже 600 лет Карлов мост соединяет берега реки Влтавы и является настоящей архитектурной жемчужиной Чехии.

Вот уже 600 лет Карлов мост соединяет берега реки Влтавы и является настоящей архитектурной жемчужиной Чехии.

 

Мосты – вершина инженерной мысли и гения человека, ведь подобные сооружения стали главными артериями, которые соединяют берега рек или вершины холмов. Мало кто из нас задумывался о том, как возможно среди бурлящих вод создавать опоры, выкладывать фантастической красоты арки и укладывать на них брусчатку. Но этот пробел решили восполнить компьютерные дизайнеры, которые совместно с архитекторами и историками создали занимательную анимацию о строительстве Карлова моста в Праге (возводился с 1357 г.
по 1402 г.).
Цифровая модель строительства Карлова моста создана в рамках проекта Praha Archeologicka. © praha-archeologicka.cz.

Цифровая модель строительства Карлова моста создана в рамках проекта Praha Archeologicka. © praha-archeologicka.cz.

 

Выбор на этот прекрасный мост пал не спроста, ведь тот факт, что он простоял уже более 600 лет, говорит сам за себя. Такие «старожилы» всегда вызывают к себе повышенный интерес, учитывая, что их создатели не имели ни специальной строительной техники, ни особых материалов, прошедших различные испытания и экспертизы, но переправы до сих пор стоят и служат не одному поколению потомков.
Средневековый способ выкачки воды и создания опор моста (3D-анимация). © praha-archeologicka.cz.

Средневековый способ выкачки воды и создания опор моста (3D-анимация). © praha-archeologicka.cz.

 

Интересный факт от Novate.ru: Цифровая модель «Charles Bridge-the construction of a pillar and arch field in the 14th century» была создана для виртуальной выставки «Прага времен Карла IV». Проект поддерживается Министерством культуры Чешской Республики по предложению Института археологии при Чешской академии наук (Прага) и Института национального наследия в рамках празднования 700-летия со дня рождения императора Карла IV, также входит в проект Praha Archeologicka.
Карлов мост – главная достопримечательность Праги.

Карлов мост – главная достопримечательность Праги.

 

Мост является частью культовой композиции через реку Влтаву, соединяющий исторические районы Мала Страна и Старое Мест, причем единственным связующим звеном аж до середины XIX века. Эта средневековая достопримечательность столицы Чешской Республики - довольно внушительное инженерное сооружение, длина которого достигает 520 м, а ширина – 9,5 метров.
Сравнение планов переправы Юдит и Карлова моста (кадастровая карта). | Фото: praha-archeologicka.cz.

Сравнение планов переправы Юдит и Карлова моста (кадастровая карта). | Фото: praha-archeologicka.cz.

 

И самое интересное, что мост, который можем видеть сейчас, – это не первая переправа, он заменил мост Юдифи, был серьезно поврежденный во время мощного наводнения в 1342 г. Понадобилось почти 15 лет на создание проекта и всевозможных расчетов и еще полвека, чтобы Каменный мост или Пражский мост, так он назывался вплоть до 1870 г., был сдан в эксплуатацию и многие столетия служил верой и правдой.
Ретро фотографии Карлова мост (вид на Градчаны, 1900 г.). | Фото: rovdyrdreams.com.

Ретро фотографии Карлова мост (вид на Градчаны, 1900 г.). | Фото: rovdyrdreams.com.

 
Через Карлов мост проходила городская конка (1900 г., Прага). | Фото: rovdyrdreams.com.

Через Карлов мост проходила городская конка (1900 г., Прага). | Фото: rovdyrdreams.com.

 

Это сейчас он пешеходная переправа и самая популярная туристическая достопримечательность Праги, но до 1965 г. здесь была оживленная дорога с автомобильным движением и автобусными маршрутами. Еще раньше по нему и вовсе ездил электрический трамвайчик, он сменил городскую конку – железную дорогу, вагоны которой тянули лошади.
Гравюра Карла Saltzera (1784 г.). | Фото: praha-archeologicka.cz.

Гравюра Карла Saltzera (1784 г.). | Фото: praha-archeologicka.cz.

 

Также стоит упомянуть, что только переправой на другой берег функции моста не ограничивались, как оказалось, он служил и местом сбора налогов в казну, ведь это был единственный торговый путь, позволяющий попасть на другой берег реки. На нем также проводили рыцарские турниры, различные ярмарки и даже показательные суды с жуткими казнями. За период своего существования он не раз оказывался местом боевых действий, которые изрядно портили его конструкцию и внешний вид. Но Карлов мост все же выстоял, правда остался без большинства готических элементов, украшающих его, но уцелевшие башни все компенсировали.
Вот уже 600 лет Карлов мост является главной связующей артерией через реку Влтаву (Прага, Чехия).

Вот уже 600 лет Карлов мост является главной связующей артерией через реку Влтаву (Прага, Чехия).

 
Карлов мост и Малостранские мостовые башни (1898 г., Прага). | Фото: praha-archeologicka.cz.

Карлов мост и Малостранские мостовые башни (1898 г., Прага). | Фото: praha-archeologicka.cz.

 

Также сильнейшие наводнения, произошедшие буквально через 30 лет после сдачи в эксплуатацию и спустя еще 4 десятилетия, стали настоящим испытанием для каменного моста, но и те повреждения не были роковыми, их быстро устранили. Учитывая все вышеперечисленное, хочется лишь с восхищением сказать: «Умели же строить в былые времена!».
Карлов мост стал местом паломничества миллионов туристов (Прага, Чехия).

Карлов мост стал местом паломничества миллионов туристов (Прага, Чехия).

 

Вот именно секреты мастерства средневековых инженеров и зодчих заинтересовали современных компьютерных гениев и архитекторов, которые воссоздали весь этот процесс в своей 3D-анимации, входящей в проект Praha Archeologicka. Благодаря их стараниям и мы можем узнать, как создавались опоры и выкачивалась из этой конструкции вода, возводились идеальные полуокружности, которые стали 16 мощными арками и укладывалось, по сути, вечное дорожное покрытие с тротуарами.
Сложно представить, но эта каменная кладка пережила не одно наводнение и военное действие (Карлов мост, Прага).

Сложно представить, но эта каменная кладка пережила не одно наводнение и военное действие (Карлов мост, Прага).

 

Визуализация не является плодом фантазии некоторых ее авторов, а воссоздает действительный процесс (местами додуманный), который смогли проследить по найденным летописям и некоторым чертежам. Ну а то, как украшался мост прекрасными скульптурами – это уже совсем другая история, ведь они устанавливались в XVIII-XIX вв.

Если вы никогда не задумывались, как строились мосты многие столетия назад, рекомендуем посмотреть занимательный видеоролик с цифровой анимацией, созданной в рамках проекта Praha Archeologicka.

Не только средневековый мост является достоянием Праги, на ее территории находится множество прекрасных сооружений, которыми может гордиться страна. Еще одним чудом и культурной достопримечательностью столицы Чешской Республики является архитектурный ансамбль Клементинум – основной центр религии, образования и культуры на протяжении многих столетий.

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Занимательная анимация раскрыла тайны строительства Карлова моста в Праге, которому более 600 лет

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