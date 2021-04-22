6 способов, как отмыть желтизну с пластикового подоконника

Подручные средства быстро и эффективно очистят подоконник
Во время уборки надо пройтись по стольким местам, что про подоконник мы иногда забываем. А ведь на нем тоже скапливается пыль, грязь и мелкий мусор. Какой бы чистой не была комната, неопрятный подоконник может все испортить. Ухаживать за ним намного проще, чем кажется. Мы собрали пятерку лучших методов для очищения подоконника, которые удалят даже застарелые загрязнения.
1. Хозяйственное мыло
Кусковое мыло более концентрированное, чем жидкое / Фото: info-consult.ru
Универсальный домашний очиститель справится со многими загрязнениями. Применяйте кусковое мыло, а не жидкое, поскольку оно более концентрированное. Натрите брусок на терке и растворите в горячей воде. Протрите подоконник мыльным средством. Если какие-то пятна вымылись не до конца, сверху обработайте мылом, выдержите 30 минут и смойте.
2. Уксусная кислота
Уксус справится не только с жиром, но и со ржавчиной / Фото: posudaguide.ru
Эссенция хорошо растворяет пятна жира, удаляет ржавчину и немного отбеливает подоконник. Смешайте уксус с водой в пропорции 1:1 и нанесите вещество на поверхность. Тщательнее всего обработайте испачканные места. Оставьте жидкость на 15-20 минут, смойте излишки чистой водой и вытрите досуха. Способ хорош для светлых подоконников, а вот с цветными будьте аккуратнее. Во время работы обязательно надевайте защитные перчатки. Если с первого раза не удалось достичь идеального результата, повторите манипуляции.
3. Меламиновая губка
Не нужно использовать губку целиком, отрежьте небольшой кусочек / Фото: cdn.fishki.net
Одно движение мочалкой - и загрязнений как не бывало. Внешне изделие похоже на поролоновую губку, а по текстуре напоминает наждачную бумагу. Отрежьте от нее небольшой кусочек, намочите и протрите подоконник. Губка станет податливой и на ней образуется пена, которая эффективно удаляет любые загрязнения. Сильно испачканные участки потрите немного усерднее. После очистки не забудьте смыть остатки меламина с подоконника.
4. Мел и зубная паста
Абразивный состав лучше не применять на цветных поверхностях / Фото: squper.com
Действенный тандем, которым пользовались еще наши бабушки. Абразивный состав хорошо очищает пятна и обладает отбеливающим эффектом. Растолките мел, возьмите однотонную белую пасту и соедините продукты в равных частях. Наносите вещество влажной губкой, бережно втирая в поверхность. Когда очистите все загрязнения, промойте подоконник и вытрите досуха. Перед применением на цветных поверхностях протестируйте средство на незаметном месте.
5. Сода и жидкое мыло
Сода и жидкое мыло избавят даже от застарелых пятен / Фото: julitta.ru
Смешайте в небольшой емкости 3 ст.л. пищевой соды и 4 ст.л. жидкого мыла. Обработайте полученной смесью подоконник и выдержите 30 минут. В щелочной среде растворятся даже старые загрязнения. После завершения реакции смойте вещество и натрите поверхность.
6. Порошок
Стиральный порошок и грязь удалит, и подоконник отбелит / Фото: serviceyard.net
Если использовать отбеливающий порошок, можно убить двух зайцев: и грязь отмыть, и пожелтевшие участки отбелить. Присыпьте подоконник средством, задерживаясь на испачканных местах. Намочите губку и жесткой стороной обработайте каждое загрязнение, а затем всю поверхность. Важно: если изделие покрыто ПВХ-пленкой, жесткая мочалка способна поцарапать материал. Лучше использовать порошок для ручной стирки, в противном случае обязательно надевайте перчатки.
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