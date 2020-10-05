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Водоплавающий тираннозавр или самый могущественный ящер моря

Сколько бы эксклюзива мог наснимать Жак-Ив Кусто, имей он возможность поработать в меловом периоде! Хотя, по чесноку, шансов стать чьим-либо обедом у исследователя было на порядок больше. Ведь 70-66 миллионов лет назад мировым океаном заправляла кровожадная хищная ящерица длиною с пятиэтажку. И пока тираннозавр кошмарил всех на суше, наш герой терроризировал морских обитателей. Познакомьтесь с мозазавром.

Водоплавающий тираннозавр или самый могущественный ящер моря

Морской тираннозавр явно не любит папарацци.

Почти век ушёл на размышления учёных мужей, что же это такое: крокодил с плавниками, кашалот, родственник варана... Сошлись на последнем с поправочкой на то, что вместо ног у животины были ласты, вместо яиц — живорождение, а вместо холодной крови — горячая. Короче говоря, несмотря на своё рептилоидное происхождение, функционально мозазавр дико похож на современных китов и в целом на водных млекопитающих.

Водоплавающий тираннозавр или самый могущественный ящер моря

Не переживай, акула, совсем скоро и ты станешь грозой океана. Эти качества позволили стать нашему герою одним из крупнейших водных хищников когда-либо существовавших на планете. Тушка мозазавра вырастала до 17 метров в длину. Для наглядности представь фуру с прицепом. Двухметровая кабина — голова из которой 2/3 приходится на мощный зубальник, сила укуса которого составляла 23 тонны!

Остальное — тело с длиннющим хвостом. За счёт него варан-переросток быстро набирал скорость, так что спастись от карающего куся этой твари было сложно.

Водоплавающий тираннозавр или самый могущественный ящер моря

Хвост мозазавра достигал 1/2 от всей длины тела. Обитала морская версия тираннозавра в районе современной Западной Европы и Северной Америки. Тогда на месте "загнивающего запада" простирались морские просторы. А сейчас именно в тех местах находят окаменелости мозазавра. Собственно, своё имя, «Ящер реки Мёз», наш друг получил по месту прописки своих останков, которые впервые обнаружили в одноимённой нидерландской реке. Но и Россия не осталась без великих палеонтологических находок. В начале ХХ века кости мозазавра обнаружили в Пензе. Но пока находка местного краеведа попала в руки ученых, часть костей, в частности, зубы, разошлись на сувениры.

Водоплавающий тираннозавр или самый могущественный ящер моря

Впервые мозазавра обнаружили ещё в 18 веке. Первая находка была черепом. Однако вернёмся к нашим варанам. Большому кораблю нужен большой запас топлива. Кушал мозазавр много и охотно: кроме рыбин мозазавр за милую душу лопал рептилий, как морских, так и наземных. Например, низко летавших над поверхностью воды птерозавров или динозавров, заплывших за буйки. Вполне мог перекусить и соплеменником, если тот габаритами не вышел. Ничего личного, это естественный отбор, амиго.

Водоплавающий тираннозавр или самый могущественный ящер моря

Когда подкинул своему пёсику вкусняшку, и он её поймал. На охоте, как утверждают палеонтологи, наш друг предпочитал засадную тактику. Но в отличие от прочих хищников, мозазавр был обделён нормальными зрением и обонянием. Он не вычислял скорость атаки, расстояние до жертвы, преломление света и прочую математическую фигню. Зачем париться, когда ты грёбаная машина для убийства?

Водоплавающий тираннозавр или самый могущественный ящер моря

Терпи, акула, ещё всего лишь 70 млн лет. Так что мозазавр просто жрал всех, кто хоть как-то напоминает еду. Свою жертву животина ожидала у поверхности, затаившись на глубине. Снизу добычу видно, даже если ты полу-слепой, а хищника в тени — нет, чем мозазавр умело пользовался.

Водоплавающий тираннозавр или самый могущественный ящер моря

А вот и кальмарчики к пиву, наконец-то. В общем, гигантская ленивая рептилия неплохо устроилась в жизни: харчей полно, естественных врагов — ноль целых хрен десятых. Благодаря своей наглости и силе мозазавр стал властителем морей и океанов мелового периода. Но беда подкралась, откуда не ждали. Изменение климата и последовавшее за тем мел-палеогеновое вымирание, помимо кучи разных динозавров захватило с собой и этого морского монстра. Освободившиеся экологические ниши стали активно осваивать млекопитающие, но это уже совсем другая история.

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