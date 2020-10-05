Водоплавающий тираннозавр или самый могущественный ящер моря

Сколько бы эксклюзива мог наснимать Жак-Ив Кусто, имей он возможность поработать в меловом периоде! Хотя, по чесноку, шансов стать чьим-либо обедом у исследователя было на порядок больше. Ведь 70-66 миллионов лет назад мировым океаном заправляла кровожадная хищная ящерица длиною с пятиэтажку. И пока тираннозавр кошмарил всех на суше, наш герой терроризировал морских обитателей. Познакомьтесь с мозазавром.







Морской тираннозавр явно не любит папарацци.



Почти век ушёл на размышления учёных мужей, что же это такое: крокодил с плавниками, кашалот, родственник варана... Сошлись на последнем с поправочкой на то, что вместо ног у животины были ласты, вместо яиц — живорождение, а вместо холодной крови — горячая. Короче говоря, несмотря на своё рептилоидное происхождение, функционально мозазавр дико похож на современных китов и в целом на водных млекопитающих.







Не переживай, акула, совсем скоро и ты станешь грозой океана. Эти качества позволили стать нашему герою одним из крупнейших водных хищников когда-либо существовавших на планете. Тушка мозазавра вырастала до 17 метров в длину. Для наглядности представь фуру с прицепом. Двухметровая кабина — голова из которой 2/3 приходится на мощный зубальник, сила укуса которого составляла 23 тонны!

Остальное — тело с длиннющим хвостом. За счёт него варан- переросток быстро набирал скорость, так что спастись от карающего куся этой твари было сложно.Хвост мозазавра достигал 1/2 от всей длины тела. Обитала морская версия тираннозавра в районе современной Западной Европы и Северной Америки. Тогда на месте "загнивающего запада" простирались морские просторы . А сейчас именно в тех местах находят окаменелости мозазавра. Собственно, своё имя, «Ящер реки Мёз», наш друг получил по месту прописки своих останков, которые впервые обнаружили в одноимённой нидерландской реке. Но и Россия не осталась без великих палеонтологических находок. В начале ХХ века кости мозазавра обнаружили в Пензе. Но пока находка местного краеведа попала в руки ученых, часть костей, в частности, зубы, разошлись на сувениры.Впервые мозазавра обнаружили ещё в 18 веке. Первая находка была черепом. Однако вернёмся к нашим варанам. Большому кораблю нужен большой запас топлива. Кушал мозазавр много и охотно: кроме рыбин мозазавр за милую душу лопал рептилий, как морских, так и наземных. Например, низко летавших над поверхностью воды птерозавров или динозавров, заплывших за буйки. Вполне мог перекусить и соплеменником, если тот габаритами не вышел. Ничего личного, это естественный отбор, амиго.Когда подкинул своему пёсику вкусняшку, и он её поймал. На охоте, как утверждают палеонтологи, наш друг предпочитал засадную тактику. Но в отличие от прочих хищников, мозазавр был обделён нормальными зрением и обонянием. Он не вычислял скорость атаки, расстояние до жертвы , преломление света и прочую математическую фигню. Зачем париться, когда ты грёбаная машина для убийства?Терпи, акула, ещё всего лишь 70 млн лет. Так что мозазавр просто жрал всех, кто хоть как-то напоминает еду. Свою жертву животина ожидала у поверхности, затаившись на глубине. Снизу добычу видно, даже если ты полу- слепой , а хищника в тени — нет, чем мозазавр умело пользовался.А вот и кальмарчики к пиву, наконец-то. В общем, гигантская ленивая рептилия неплохо устроилась в жизни: харчей полно, естественных врагов — ноль целых хрен десятых. Благодаря своей наглости и силе мозазавр стал властителем морей и океанов мелового периода. Но беда подкралась, откуда не ждали. Изменение климата и последовавшее за тем мел-палеогеновое вымирание, помимо кучи разных динозавров захватило с собой и этого морского монстра. Освободившиеся экологические ниши стали активно осваивать млекопитающие, но это уже совсем другая история.