Регуляторы роста растений – виды, описание и инструкция по применению

В формировании урожая овощных культур важное место отводится не только проблеме питания, но и возможности управлять процессами роста и развития с целью наиболее полно реализовать жизненный потенциал растений. Большое значение в решении этой задачи принадлежит физиологически активным веществам (регуляторам роста).

Регуляторы роста это органические вещества, обладающие в самых незначительных концентрациях прямым (но не летальным) воздействием на культурные растения. При этом могут целенаправленно ускоряться или замедляться процессы роста, развития и обмена веществ, но без изменения генотипа. Они не относятся к питательным материалам для растений, а лишь являются средством управления биологическими процессами.

В практике сельского хозяйства широко используются, например, препарат тур на зерновых культурах для борьбы с полеганием, гибберелины – на бессемянных сортах, винограда, гетероауксин для стимуляции корнеобразования плодовых и ягодных культур, янтарная кислота для стимуляции всходов хлопчатника.

Регуляторы роста не являются какими-то универсальными средствами, вызывающими появление у растений новых свойств. Действие этих веществ строго ограничено пределами возможностей генотипа.

Они не могут изменить природу растения, а лишь помогают ему эффективнее использовать унаследованный жизненный потенциал, который в данных условиях по ряду причин остается нереализованным.

Необходимо иметь в виду, что высокая эффективность применения регуляторов роста достигается только на фоне сбалансированного питания и при высоком уровне агротехники. Применение одних только регуляторов роста без основного внесения удобрений и на низком агрофоне не дает желаемых результатов.

Физиологически активные вещества имеют различную природу происхождения, отличаются по механизму воздействия на семена и вегетирующие растения, но все они в конечном итоге способствуют повышению активности физиолого-биохимических процессов и повышению урожайности.

Приведем наиболее распространенные физиологически активные вещества, применяемые на овощных растениях в защищенном и открытом грунте.

Ивин

Препарат и его соли используются для намачивания семян овощных культур. Концентрации препаратов ивин – 10 мг/л, солей ивина – 20 мг/л. Время намачивания 24 часа при температуре 18-20°С.

При намачивании семян огурца в этих препаратах отмечался лучший рост рассады, наблюдалось более раннее цветение и плодоношение, образование большего количества женских цветков.

Применение этих препаратов позволяло получать при минимальных затратах прибавку урожая огурцов за 10 первых сборов от 16,9 до 26,1% в осеннем обороте и от 21,7 до 40,7% в зимне-весеннем.

Гибберсиб

Намачивание семян капусты в течение 8 часов при концентрации раствора 0,5% повышает энергию прорастания и их всхожесть. Пораженность рассады черной ножкой при этом снижалась на 24,8%, капустной килой – на 23,3%; прибавка урожая составила 23%.

При опрыскивании вегетирующих растений томата в защищенном грунте в период цветения первой кисти раствором гибберсиба в концентрации 75,0 мг/л способствовало увеличению количества цветков и плодов, достоверному повышению урожайности этой культуры.

Гидрел

Этот препарат является синтетическим регулятором роста растений. Гидрел – белый кристаллический порошок без запаха; препаративная форма – 40-процентный водный раствор светло-коричневого цвета.

Для предотвращения вытягивания рассады, стимуляции плодообразования и роста корней обработку гидрелом можно проводить в фазу 4-8 листьев рассады 0,06-0,08-процентным водным раствором препарата (0,6-0,8 г/л).

Для повышения раннего урожая рассадной культуры томатов рекомендуется однократная обработка растений гидрелом (2,4 л/га) при первых признаках созревания плодов на первой кисти. Срок ожидания не менее 10 дней.

Гидрел рекомендуется применять при температуре 20-22°С, тогда эффективность обработки значительно возрастает. Препарат не оказывает отрицательного влияния на биохимические показатели качества томатов.

Совместное применение гидрела с гербицидом или бордоской жидкостью недопустимо.

Черказ и крезацин

Синтетические регуляторы роста. В этих препаратах намачивают семена или опрыскивают цветки томатов растворами различных концентраций.

Намачивание семян в течение 6 часов в водном растворе крезацина (25 мг/л) или черказа (150 мг/л) способствовало повышению всхожести семян, а обработка препаратами указанных концентраций соцветий томатов приводило к повышению энергии плодообразования в защищенном грунте на 6-21%.





Хитодекстрин

Препарат получают из хитина ракообразных животных, который может использоваться в качестве регулятора роста и иммунизатора растений. Он растворим в воде, не фито-токсичен. Препарат получают в виде сухого порошка, который не накапливается в организме животных, растениях и окружающей среде.

Установлено, что хитодекстрин в концентрации 0,001-0,01% проявляет стимулирующее действие, которое выражается в повышении энергии прорастания и всхожести семян огурца, томатов, капусты, редиса, моркови, перца, баклажана, кабачка и арбуза на 18-34%.

Замачивание семян томатов в растворе хитодекстрина в концентрации 0,1% в течение 6 часов способствовало повышению их энергии прорастания на 49%, приживаемость рассады при пикировке повышалась на 19%.

В результате ускорения роста и развития растений срок выращивания рассады был сокращен с 55 до 36 дней, что позволило получить значительную экономию энерго- и трудозатрат и снизить себестоимость продукции при выращивании в теплицах.

Замачивание семян огурца в 0,1-процентном водном растворе хитодекстрина в течение 6 часов и опрыскивание рассады в фазе 2-3 настоящих листьев 0,01-процентным раствором препарата обеспечивали прибавку урожая в первые 2,5 месяца сбора на 1,5 кг/мг, за весь период сбора – 0,4 кг/мг.

Обработка семян моркови перед посевом сухим способом 5-процентным дустом хитодекстрина, приготовленным путем смешивания с коалином, способствовала повышению урожайности корнеплодов на 41-60 ц/га. Ускорение роста корнеплода может быть использовано для ранней уборки урожая «на пучок», что имеет важное хозяйственное значение.

Тетранил

Регулятор роста растений. Опрыскивание растений томатов в защищенном грунте в период цветения первой кисти раствором тетранила в концентрации 1,0 мг/л повышало урожайность плодов на 12-16%. Опрыскивание растений томатов в открытом грунте раствором тетранила в концентрации 10,0 мг/л повышало урожайность плодов на 7-12%.

Опрыскивание вегетирующих растений огурца растворами тетранила в концентрации 10,0 мг/л способствовало повышению урожайности плодов на 17,5%.

Кубаксин 1 и Кубаксин 2

Относительно новые препараты. Аммонийные и калийные соли триазинкарбоновых кислот. По химической структуре сходны с гетероауксином, но в 2 раза менее токсичны, на порядок дешевле, растворимы в воде, по активности превосходят гетероауксин на 10-20%. Испытаны на томатах, перцах, баклажанах и бахчевых культурах и показали высокую эффективность.

Применяются в концентрации 0,0005% (5 мг/л) для предпосевной обработки семян путем замачивания в течение 30 минут или сухим способом. Вегетирующие растения опрыскивают один раз в фазу 2-4 листьев раствором такой же концентрации.

Препараты представляют собой порошки: кубаксин 1 – бледно-желтого цвета, кубаксин 2 -бледно-розовый, без запаха.

Кроме приведенных некоторых физиологически активных веществ для предпосевной обработки семян и вегетирующих растений овощных культур применяют и реторданты, например, гидрел (40-процентный водный раствор), кампозан-М (26-процентный водный раствор), тур (60-процентный водный раствор хлорхолинхлорида).

Обработка растений томата препаратом тур в фазе рассады, начиная с третьего настоящего листа, с семидневным интервалом способствовала задержке роста стебля рассады, стимулировала рост корневой системы, развитие растений, увеличение раннего урожая за счет формирования большего количества стандартных плодов.

Значительное распространение получило замачивание семян овощных культур в растворах микроэлементов малых концентраций. Такой способ предпосевной обработки способствует повышению энергии прорастания и всхожести семян, стимулирует ростовые процессы и образование генеративных органов, способствует повышению урожайности овощных культур на 8-14%.





Большой интерес для применения в огородах, на дачах и участках представляет гумат натрия

Это безбалластный препарат, который содержит 25-30% растворимых в воде гумусовых кислот. Полностью растворяется в воде.

Очень эффективен при намачивании семян, опрыскивании вегетирующих растений и особенно благотворно влияет на приживаемость рассады. Применяется в малых концентрациях (0,01-0,1%) в виде водных растворов.

Приобретая препараты, необходимо внимательно изучить инструкцию по их применении, обратив особое внимание на дозы, сроки и способы их использования. Это позволит правильно построить систему регулирования ростовых процессов растений и сформировать высокий урожай овощных культур.

Вопрос ответ:

Обязательно ли надо применять различные стимуляторы роста на овощных культурах? Сейчас их так много появилось в продаже – с идеальными рекламными характеристиками.

Применять различные стимуляторы – допинги для овощей – часто и постоянно (без нужды) нецелесообразно и вредно, так как растения к ним привыкают и свое развитие строят только на допинговой основе.

Качественные семена для размножения с таких растений получать нецелесообразно. При этом процесс вырождения становится заметным и проявляется чаще.

Вкусовые качества самих плодов ухудшаются. Естественный иммунитет ослабевает, он постоянно находится в зависимости от стимуляторов роста. Снижается лежкость плодов. Процесс вырождения может проявиться на любой стадии вегетации растения.

Применение стимулирующих веществ в овощеводстве имеет как свои плюсы, так и минусы. Только разумность, осторожность и знания помогут овощеводу найти нужную меру применения во избежание ошибок при работе с различными стимулирующими веществами, полученными как на естественной, так и на искусственной основе.