Как Шекспир во время чумы написал одни из лучших своих произведений

Он был величайшим западным драматургом всех времён. Его пьесы до сих пор запечатлены в культурной памяти и исполняются по всему миру. Но, к сожалению, Уильям Шекспир практически ничего не оставил после себя: ни писем, ни документов, ни всего того, чтобы могло сполна рассказать о нём. Именно поэтому его жизнь до сих пор остаётся загадкой, полной тайн, догадок и предположений. Впрочем, как и большая честь его удивительных работ, написанных не в самые лучшие и благоприятные времена.
Шекспир декламирует произведение перед двором Елизаветы I. \ Фото: rep.repubblica.it.
Ранние пьесы Шекспира были написаны в общепринятом стиле того времени, со сложными метафорами и риторическими фразами, которые не всегда естественно совпадали с сюжетом или персонажами истории.
Уильям Шекспир. \ Фото: newyorker.com.
Однако Уильям был очень изобретателен, приспосабливая традиционный стиль к своим собственным целям и создавая более свободный поток слов. С небольшими вариациями Шекспир в основном использовал метрическую схему, состоящую из строк пятистопного ямба для сочинения своих пьес. В то же время во всех пьесах есть отрывки, которые отклоняются от этого и используют формы поэзии или простой прозы.
Гениальный писатель. \ Фото: history.com.
За исключением трагической истории любви Ромео и Джульетты, первые пьесы Шекспира были в основном историческими. Генрих VI (части I, II и III), Ричард II и Генрих V драматизируют разрушительные результаты слабых или коррумпированных правителей и интерпретируются историками драмы как способ Шекспира оправдать происхождение династии Тюдоров.
Шекспир перед сэром Томасом Люси в Чарлкот-холле. \ Холст, масло, Томас Брукс, 1857 год. \ Фото: rsc.org.uk.
Юлий Цезарь изображает переворот в римской политике, который, возможно, резонировал со зрителями в то время, когда стареющий английский монарх, королева Елизавета I, не имела законного наследника, создавая тем самым потенциал для будущей борьбы за власть.
Офелия перед королём и королевой. \ Фото: theculturetrip.com.
Шекспир также написал несколько комедий в ранний период своей жизни: «Сон в летнюю ночь», «Много шума из ничего», «Двенадцатая ночь» и многие другие.
Именно в более поздний период жизни он написал одни из самых выдающихся трагедий: «Гамлет», «Отелло», «Король Лир» и «Макбет». В них герои Уильяма представляют яркие впечатления о человеческом темпераменте, вневременном и универсальном. Возможно, самая известная из этих пьес – «Гамлет», которая исследует предательство, возмездие, кровосмешение и моральную несостоятельность.
Кадр из фильма «Гамлет» Григория Козинцева. \ Фото: russkiymir.ru.
В последний период жизни он написал несколько трагикомедий. Среди них – «Цимбелин», «Зимняя сказка» и «Буря». Хотя они и более серьёзны по тону, чем комедии, они не являются мрачными трагедиями по сравнению с «Королём Лиром» или «Макбетом», потому что они заканчиваются примирением и прощением.
Уильяму было не чуждо заниматься своим ремеслом в трудных условиях. Он работал в Лондоне, когда бубонная чума всплыла в 1592 году и снова в 1603 году, последняя особенно смертельная вспышка, которая унесла с собой более тридцати тысяч жизней местных жителей.
Быть или не быть? \ Фото: livejournal.com.
В 1606 году, когда Англия оправилась от почти состоявшегося покушения на короля Якова, чума вернулась, чтобы снова опустошить лондонцев. Но Шекспир знал, как вести себя в сложившейся ситуации, угрозы королевских переворотов и изнурительная болезнь не помешали ему завершить три из его великих трагедий – «Король Лир», «Макбет» и Антоний и Клеопатра».
Король Лир. \ Фото: livejournal.com.
В ноябре 1605 года власти обнаружили три дюжины бочонков пороха под лондонским Вестминстерским дворцом в попытке совершить нападение (с целью убийства) на короля Якова и Палаты лордов. Хотя заговорщики в пороховом заговоре были схвачены, как отмечал шекспировед Джеймс Шапиро в год «Короля Лира», их суд и казни несли навязчивое напоминание о столкновении с анархией в 1606 году и отчётливо передавали мрачное драматическое настроение сюжетной линии трагической судьбы Лира, слепом к истинной природе своих дочерей.
Король Лир, 2009 год. \ Фото: decider.com.
Исключением не стала и пьеса «Макбет», повествующая о дворянине, доведённом до безумия своим кровожадным стремлением захватить шотландский трон.
Макбет. \ Фото: epochalnisvet.cz.
В то лето Уильям и его современники были отвлечены от недавних событий, касающихся монархии, когда чёрная смерть вновь неожиданно настигла горожан. Вспышка 1603 года привела к директиве тайного совета, который закрыл театры, когда число смертей от болезней в неделю превысило отметку больше тридцати человек. И тогда Уильяму ничего не оставалось, как остаться наедине с собой и собственными мыслями, полностью отдавшись во власть пера и бумаги. Так родилась очередная трагедия под названием «Антоний и Клеопатра».
Антоний и Клеопатра. \ Фото: ru.wikipedia.org.
История повествует о Марке Антонии, римском военачальнике и триумвире, который страстно влюблён в Клеопатру, царицу Египта и бывшую любовницу Помпея, и Юлия Цезаря. Вызванный в Рим после смерти своей жены Фульвии, которая открыто противостояла его коллеге триумвиру Октавию, Антоний сглаживает остаточный политический раскол, женившись на сестре Октавия, Октавии. Известие об этом событии приводит Клеопатру в ярость. Однако возобновившаяся ссора с Октавием и желание Клеопатры заставляют Антония вернуться в объятия возлюбленной. Когда соперничество перерастает в войну, Клеопатра сопровождает Антония в битву при Акциуме, где её присутствие оказывается катастрофическим с военной точки зрения. Она возвращается в Египет, и Антоний следует за ней, преследуемый Октавием. Предвидя конечный результат, друг Антония и верный ему офицер Энобарб покидает его и присоединяется к Октавию.
Марк Антоний и Клеопатра. \ Фото: thiswas.ru.
В Александрии Октавий в конце концов побеждает Антония. Клеопатра, опасаясь за свою жизнь в ходе противоречивых действий Антония, посылает ложное сообщение о своём самоубийстве, которое побуждает Антония смертельно ранить себя. Унесённый своими солдатами в тайник королевы в одном из её монументов, он умирает у неё на руках. Вместо того чтобы покориться Римскому завоеванию, убитая горем Клеопатра приказывает доставить ей ядовитую змею в корзине с инжиром. В сопровождении своих верных слуг Чармиан и Ирас она убивает себя.
Памятник Шекспиру в Лондоне. \ Фото: sculpture-world.livejournal.com.
Несмотря на то, что это было трудное время, Шекспир сделал всё возможное, чтобы продолжить писательство, подарившее миру много удивительных произведений, обсуждаемых на протяжении веков.
Жизнь Шекспира была и остаётся самой настоящей загадкой. Вокруг его биографии витает множество мифов, положивших сомнительное начало тому, что он далеко не автор собственных произведений.
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