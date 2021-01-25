Как Шекспир во время чумы написал одни из лучших своих произведений

Шекспир декламирует произведение перед двором Елизаветы I. \ Фото: rep.repubblica.it.

Уильям Шекспир. \ Фото: newyorker.com.

\ Фото: history.com. Гениальный писатель.\ Фото: history.com.

Шекспир перед сэром Томасом Люси в Чарлкот-холле. \ Холст, масло, Томас Брукс, 1857 год. \ Фото: rsc.org.uk.

Офелия перед королём и королевой. \ Фото: theculturetrip.com.

Кадр из фильма «Гамлет» Григория Козинцева. \ Фото: russkiymir.ru.

Быть или не быть? \ Фото: livejournal.com.

Король Лир. \ Фото: livejournal.com.

Король Лир, 2009 год. \ Фото: decider.com.

Макбет. \ Фото: epochalnisvet.cz.

Антоний и Клеопатра. \ Фото: ru.wikipedia.org.

Марк Антоний и Клеопатра. \ Фото: thiswas.ru.

Памятник Шекспиру в Лондоне. \ Фото: sculpture-world.livejournal.com.