С нами не соскучишься!

7 948 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Cyryl Sneer
    Чё за бред, там служивших в армии 1% от всего населенияПочему американск...
  • реванш
    Российский суд самый гуманный суд в мире для бандитов, воров и подобной нечисти.Какие средства са...
  • Отари Хидирбегишвили
    После смерти Ленина Сталин всячески развивал культ «Ильича», поскольку фигура Ленина, которая была «живее всех живых»...Почему не похорон...

Кто такие синие чулки, или Как девушки нелегкого поведения отстаивали свое право на интеллектуальное

В наше время прозвищем «синий чулок» чаще всего награждают старых дев, пожертвовавших личной жизнью ради карьеры или науки, хотя подобная интерпретация этого словосочетания не имеет ничего общего с первоначальным значением. Фразеологизм появился в Англии в XVIII веке, и те, кого называли «синими чулками», не только не огорчались по этому поводу, но имели все основания гордиться своим званием. К тому же первыми такие прозвища получили мужчины.

Кто такие синие чулки, или Как девушки нелегкого поведения отстаивали свое право на интеллектуальное развитие

Кто такие синие чулки, или Как девушки нелегкого поведения отстаивали свое право на интеллектуальное развитие

Выражение «синий чулок» (bluestocking) впервые было зафиксировано в 1756 г. в Англии, в переписке Элизабет Монтегю и Элизабет Веси – участниц кружка интеллектуалов, встречавшихся для бесед об искусстве и науке. Душой общества, собиравшегося в 1750-1760-х гг. в салоне Элизабет Монтегю, был ученый Бенджамин Стиллингфлит, пренебрегающий модой: этикетом предписывалось носить шелковые белые или черные чулки, а он носил синие шерстяные. И в своей переписке женщины так называли интеллектуалов-мужчин, с которыми общались в этом кружке. Они также употребляли словосочетания «bluestocking doctrine», «bluestocking philosophy» для обозначения их особой философии «как средства против грубого мира политики».

Кто такие синие чулки, или Как девушки нелегкого поведения отстаивали свое право на интеллектуальное развитие

Д. Босвелл так объясняет появление выражения «синий чулок»: «Стиллингфлит был таким превосходным собеседником, что его отсутствие воспринималось как большая потеря, и мы, бывало, говорили: “Мы не можем обойтись без синих чулок”, и так понемногу это название прижилось».

А позже «синими чулками» начали называть остальных членов кружка и всех тех мужчин и женщин, которые предпочитали интеллектуальные дискуссии и философские беседы обычным развлечениям вроде игры в карты.

Кто такие синие чулки, или Как девушки нелегкого поведения отстаивали свое право на интеллектуальное развитие

Р. Сэмюэль. Портреты Муз в храме Аполлона, 1778. На этом фрагменте картины изображены участницы кружка *Bluestocking*

Для Англии той эпохи подобные салоны были абсолютным новшеством – раньше обсуждение серьезных вопросов было прерогативой мужчин в клубах, кофейнях и кондитерских. В салонах при дамах подобных диалогов никто не вел – это считалось неприличным. Однако со временем женщин, интересующихся искусством и занимающихся литературным творчеством и переводами, в обществе становилось все больше.

Кто такие синие чулки, или Как девушки нелегкого поведения отстаивали свое право на интеллектуальное развитие

Элизабет Монтегю

Со временем звание «синего чулка» стало восприниматься как весьма почетное, и его наличие свидетельствовало о принадлежности к интеллектуальной элите. Постепенно в обществе формируется новый идеал английской леди – интеллектуально развитой и духовно независимой. Традиционная роль безропотной и послушной супруги высмеивалась и осуждалась. Так, леди Монтегю иронично писала о главном правиле подобных браков: «Целуй меня и молчи!».

Кто такие синие чулки, или Как девушки нелегкого поведения отстаивали свое право на интеллектуальное развитие

Ханна Мор

Одной из участниц кружка «синих чулок» была Ханна Мор, чья судьба сложилась совсем не типично для женщин той эпохи. В 22 года она встретила состоятельного джентльмена, на 20 лет старше нее. Он сделал ей предложение, однако по каким-то причинам брак так и не состоялся. Но мужчина назначил Ханне содержание, благодаря которому она могла безбедно жить в свое удовольствие. Тогда она отправилась в Лондон, где стала членом кружка интеллектуалов под названием «Bluestocking». Ханна Мор открыла несколько школ для бедных и посвятила свою жизнь обучению детей и литературной деятельности. Она так никогда и не вышла замуж.

Кто такие синие чулки, или Как девушки нелегкого поведения отстаивали свое право на интеллектуальное развитие

Т. Роулендсон. Карикатура *Потасовка в клубе Bluestocking*, 1815

Однако к 1800 г. кружок «Bluestocking» распался, а в обществе изменилось отношение к образованным женщинам. Байрон в 1820 г. употребляет это выражение в пренебрежительном значении по отношению к салону леди Монтегю. Вслед за ним мужчины начинают высмеивать женщин, предпочитающих семейной жизни интеллектуальные занятия. В XIX в. появилось множество анекдотов и карикатур, порицающих женщин, увлеченных творчеством, наукой или общественной деятельностью. Одна из расхожих острот гласила: «Многие женщины становятся синими чулками, так как никто не интересуется цветом их подвязок».

Кто такие синие чулки, или Как девушки нелегкого поведения отстаивали свое право на интеллектуальное развитие

Удивительно, но там, где зародился этот фразеологизм, его давно уже не используют, а вот у нас выражение «синий чулок» является очень распространенным и всем известным. В одном из своих рассказов А. Чехов писал: «Что хорошего быть синим чулком. Синий чулок… Черт знает что! Не женщина и не мужчина, а так середка на половине, ни то, ни се».

Кто такие синие чулки, или Как девушки нелегкого поведения отстаивали свое право на интеллектуальное развитие

Катя Пушкарева – воплощение распространенных стереотипов о *синих чулках*

Первоначальный смысл фразеологизма изменился под влиянием реакции общества на движение эмансипе. Поэтому выражение «синий чулок» приобрело ироническое, а затем и оскорбительное звучание.

источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)


Ссылка на первоисточник
Обсудить
Материал, выбранный редакторами Миртесенvtop21.ru

Мироустройство. Бог, МегаГений - программист! Человеку дана возможность управлять своей жизнью. Надо понять алгоритмы.

Читать
1
Последние уроки: План на Страстную неделю
Материал, выбранный редакторами Миртесенvtop21.ru

Последние уроки: План на Страстную неделю

Опубликовано досье по материалам КГБ в отношении Чернобыльской АЭС
Материал, выбранный редакторами МиртесенЗарубежная пресса

Опубликовано досье по материалам КГБ в отношении Чернобыльской АЭС

Когда в майские праздники в Тюмени не будут продавать алкоголь
Материал, выбранный редакторами Миртесенnashgorod

Когда в майские праздники в Тюмени не будут продавать алкоголь

Не бросайте мужчин!
Материал, выбранный редакторами МиртесенВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

Не бросайте мужчин!

Русские сделали им реакторы, а они тренируются взрывать их
Материал, выбранный редакторами МиртесенЗарубежная пресса

Русские сделали им реакторы, а они тренируются взрывать их

Факти.бг, Болгария Факти: Ядерная угроза со стороны Украины, «москали в шоке» На Запорожской АЭС «есть герои, у которых не дрогнет рука в...
Стала известна программа визита Владимира Путина в Петербург
Материал, выбранный редакторами Миртесен78.ru

Стала известна программа визита Владимира Путина в Петербург

В России хотят ужесточить уголовную ответственность для пьяных водителей
Материал, выбранный редакторами МиртесенКомсомольская правда

В России хотят ужесточить уголовную ответственность для пьяных водителей

Жителей Индии призывают носить защитные маски дома
Материал, выбранный редакторами МиртесенNoi.md - независимый информационный портал

Жителей Индии призывают носить защитные маски дома

Пермский экс-министр остался без работы
Материал, выбранный редакторами МиртесенURA.RU – мы рассказываем интересные истории

Пермский экс-министр остался без работы

Глава Госдепа может приехать на Украину уже в мае
Материал, выбранный редакторами МиртесенРусская весна

Глава Госдепа может приехать на Украину уже в мае

Минпросвещению предложили ввести «день самообразования» для выпускников школ
Материал, выбранный редакторами МиртесенФедеральное агентство новостей №1

Минпросвещению предложили ввести «день самообразования» для выпускников школ

«День самообразования» для одиннадцатиклассников предложили ввести для эффективной подготовки к ЕГЭ. Соответствующее обращение поступило ...
Стая табаки угрожает России
Материал, выбранный редакторами МиртесенЗарубежная пресса

Стая табаки угрожает России

1
Хождение Казахстана по украинским граблям
Материал, выбранный редакторами МиртесенNews Front - Новостной Фронт

Хождение Казахстана по украинским граблям

Мексика сравнила вакцины и признала «Спутник V» самой безопасной
Материал, выбранный редакторами МиртесенКартина Дня

Мексика сравнила вакцины и признала «Спутник V» самой безопасной

Коростелев о проблемах с голосованием за благоустройство территорий: «Это позор»
Материал, выбранный редакторами МиртесенZab.ru

Коростелев о проблемах с голосованием за благоустройство территорий: «Это позор»

В Хакасии трое детей не смогли выбраться из горящего дома и сгорели заживо
Материал, выбранный редакторами МиртесенРОСБАЛТ

В Хакасии трое детей не смогли выбраться из горящего дома и сгорели заживо

Непризнанные преступления
Материал, выбранный редакторами МиртесенПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

Непризнанные преступления

Геноциды и преступления, которые в отличие геноцида армян США пока не признают.1500 - 2021 - Уничтожение более 50 000 000 коренных жителе...
Шойгу планирует призвать в армию "скифский спецназ"
Материал, выбранный редакторами МиртесенЛюбопытно, однако

Шойгу планирует призвать в армию "скифский спецназ"

Санкционный топ
Материал, выбранный редакторами МиртесенТеатр абсурда

Санкционный топ

Как Пепси покоряло СССР
Материал, выбранный редакторами МиртесенПропорции счастья

Как Пепси покоряло СССР

Путин поручил завершить проверку цен на рынке жилья до 15 мая
Материал, выбранный редакторами МиртесенПятый канал

Путин поручил завершить проверку цен на рынке жилья до 15 мая

Намеки подсознания: как сны о смерти, выпадении зубов и сексе толкуют сонники и наука
Материал, выбранный редакторами МиртесенПятый канал

Намеки подсознания: как сны о смерти, выпадении зубов и сексе толкуют сонники и наука

Россия требует у Чехии, Болгарии и Украины объяснить хранение мин в Врбетице
Материал, выбранный редакторами МиртесенКартина Дня

Россия требует у Чехии, Болгарии и Украины объяснить хранение мин в Врбетице

Признавшая безопасность "Спутника V" Бразилия отказалась от импорта вакцины
Материал, выбранный редакторами МиртесенСлово и дело

Признавшая безопасность "Спутника V" Бразилия отказалась от импорта вакцины

В здании закрывающегося детсада в Суоярви хотят открыть центр соцобслуживания пожилых
Материал, выбранный редакторами Миртесенkarelinform

В здании закрывающегося детсада в Суоярви хотят открыть центр соцобслуживания пожилых

США признали необходимость реализации минских договоренностей
Материал, выбранный редакторами МиртесенНародные Новости

США признали необходимость реализации минских договоренностей

Про ноги и их "разведение".
Материал, выбранный редакторами МиртесенВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

Про ноги и их "разведение".

За Кикабидзе обнаружили настораживающее совпадение: "Очень хитрый товарищ"
Материал, выбранный редакторами МиртесенВремя узнать правду!

За Кикабидзе обнаружили настораживающее совпадение: "Очень хитрый товарищ"

На праймериз "Единой России" в Приморье зарегистрирована Роза Чемерис
Материал, выбранный редакторами МиртесенАргументы недели

На праймериз "Единой России" в Приморье зарегистрирована Роза Чемерис

В Швейцарии завели дело на российского олигарха Рыболовлева
Материал, выбранный редакторами МиртесенBerg PRESS

В Швейцарии завели дело на российского олигарха Рыболовлева

Депутаты Европарламента поддержали идею отключить Россию от SWIFT
Материал, выбранный редакторами МиртесенBerg PRESS

Депутаты Европарламента поддержали идею отключить Россию от SWIFT

Не добившие Россию в 90-е снова загоняют русских в капкан
Материал, выбранный редакторами МиртесенВремя узнать правду!

Не добившие Россию в 90-е снова загоняют русских в капкан

«Консолидированная антироссийская позиция»: как «вишеградская группа» поддержала позицию Чехии в отношении РФ
Материал, выбранный редакторами МиртесенRT НА РУССКОМ

«Консолидированная антироссийская позиция»: как «вишеградская группа» поддержала позицию Чехии в отношении РФ

"У нас был шанс, но мы его упустили": Торгующиеся за Курилы японцы признали своё поражение
Материал, выбранный редакторами МиртесенВремя узнать правду!

"У нас был шанс, но мы его упустили": Торгующиеся за Курилы японцы признали своё поражение

Картина дня

наверх